прикольно, это общажка в 00х была примерно ПА500 за м2)
уже подуставший и морально устаревший дом х3 в текущий суровый кризис это реальный обвал! пеши исчо "эксперт"
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Додано: Чет 11 чер, 2020 23:08
прикольно, это общажка в 00х была примерно ПА500 за м2)
уже подуставший и морально устаревший дом х3 в текущий суровый кризис это реальный обвал! пеши исчо "эксперт"
Востаннє редагувалось Прохожий в Чет 11 чер, 2020 23:11, всього редагувалось 1 раз.
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Чет 11 чер, 2020 23:11
Я бы не был так категоричен.
Только полноценное обследование может показать реальное состояние и реальную несущую способность фундаментов и состояние грунтов под ними.
Я уже упоминал обрушение портала 02.08.1989. Я эту дату хорошо запомнил т.к. проходил мимо сразу после обрушения, а потом в мой институт приходили предлагать писать заключение. Я был не против,но директор напугался и отказался.А причиной был подмыв фундамента под одной из колонн.
Кроме того в конце 2013г перед самым майданом пробовал (безуспешно) устраиваться на работу в организуемый Януковичем Земельный банк которому выделили пару этажей в здании перпендикулярном Главпочтампту на Гринченко,1. Беглый осмотр показал не лучшее состояние строительных конструкций.
Востаннє редагувалось shapo в Чет 11 чер, 2020 23:13, всього редагувалось 1 раз.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Чет 11 чер, 2020 23:13
Садись, Вовочка, два (с) Вы так ничего не поняли. Смысл графика и был в наглядной демонстрации ОТСУТСТВИЯ зависимости ставок ипотечного кредитования от динамики ставки НБУ Здесь есть уповающие на дешевую ипотеку в связи с рекордным снижением учетной ставки. Вот для них и был пост. Если вы не из их числа - отлично, поздравляю, не скрываю своей радости
Додано: Чет 11 чер, 2020 23:13
Додано: Чет 11 чер, 2020 23:16
Да и не говори. Глянул Жк Генезис, куда там готовому дипломат холлу. Аж па 1500 за квадрат!
Можно в генезисе "права на метры" купить, лет 15 подождать и заселишся... Недаром признанный эксперт вступил в такой шедевр! Уважуха
Востаннє редагувалось xio13 в Чет 11 чер, 2020 23:18, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Чет 11 чер, 2020 23:17
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
его можно трактовать по разному, ставка по рефу меняется, в ипотеке сидит возможное ее повышение. От дешевых денег НБУ рисков невозврата меньше не становится. Я бы удивился наличию зависимости, график наглядно демонстрирует как нбу гребет против тренда.
верю в евро... по 1,4
Додано: Чет 11 чер, 2020 23:17
Мне лень с тобой спорить. У тебя неограниченный запас времени на этот форум, а я захожу сюда скоротать пару свободных минут.
Для справки - рядом с Почтой есть офис Кернела. Чуть дальше на Михайловской построили сразу 2 офисных центра (наверное в посуточную сдадут или под хостелы).
В Киеве из премиальных ТЦ - один ЦУМ. Зайдет какой-нибудь Peek&Cloppenburg или El Corte Ingles или еще кто - будет им отличное здание ("капитальный ремонт не нужен").
Додано: Чет 11 чер, 2020 23:17
Та жити десь звістно то всі десь будуть, але де всі зараз захочуть?
Важливе питання-скільки буде коштувати це майно в нових умовах?
Тобто за те , що ви сплатили свої грощі, люди будуть шукатм вже те, що їм більш користно і зручно.
Нерухомість нікому не буде потрібна в будівлях-мурашниках, як зараз непотрібна в хрущах, світ їде за онлайн і де є природа і де мало людей і де є іфранстуктура, так зрозуміліше.
До речі я нічого вам особисто доказувати не збирався-я це знаю, як аксіому.
Додано: Чет 11 чер, 2020 23:18
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Короче вывод такой (из срача за последние часов так пять):
1)ипотеки при клоуне НЕ будет, потому что ни доллар завтра 30 и не более, ни ставку рефинанса в одно число ОНО не гарантирует
2)пока невозможно будет купить 3к семье за мильён допустим у нас в ипотеку,и за два - в столице к примеру, потому что платёж сравним с арендой (1млн и 2млн беру как сумму ипотеки) а оформить ипотеку нереально - будут снимать
3)в коробках у нас и в Скадовске сдохнуть можно и в ноябре или марте, так что жить где то люди будут и получше чем мы при деде Лёне 40 лет назад по пять человек на три комнаты хруща а то и 6-7
4)раз будут снимать - будут и сдавать. А значит Трибека будет жрать сервелат с Ля Сильпо а респект отдыхать в Макс Рояле
Желающие порвать с этим кругом и переехать жить в В-ВУ, ЛондОн или Вену могут прям завтра утром попытаться изменить реальность и купить там хоть местный Тетрис, хоть местный Г9а или Башню Трампа, хоть кавалирку с общим сортиром меж этажами как было у Мухи
Додано: Чет 11 чер, 2020 23:21
Я уже устал этот треп комментировать. Пацаны вообще не в рынке, но строят из себя экспертов.
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