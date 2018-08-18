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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 431843194320432143224323>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 92
зростуть більш як на 10%
2%
2
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
13%
12
знизяться в межах 10%
33%
30
знизяться на 10-25%
29%
27
знизяться на 25%-50%
17%
16
знизяться більше, ніж на 50%
3%
3
Всього голосів : 92
Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 23:08

  xio13 написав:https://m.olx.ua/obyavlenie/diplomat-holl-zhilyanskaya-59-saksaganskogo-pankovskaya-lva-tolstogo-IDIdFCc.html

Рокета, готовая в дипломат холл, по 1500 за квадрат
Конкурент Жк вонючки от "Колбасы по 500 грн/кг" ??

прикольно, это общажка в 00х была примерно ПА500 за м2)
уже подуставший и морально устаревший дом х3 в текущий суровый кризис это реальный обвал! пеши исчо "эксперт" :mrgreen:
Востаннє редагувалось Прохожий в Чет 11 чер, 2020 23:11, всього редагувалось 1 раз.
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 23:11

  airmax78 написав:Зрада, ты вообще хотя бы отдаленно представляешь себе портрет покупателя этого здания? Там не просто капитальный ремонт будет. Там будет полная реконструкция. Менять надо все. Начиная с крыши и коммуникаций и заканчивая планировками этажей (это если произойдет чудо, и останутся в рамках существующего объема здания). А то и фундамент придется затронуть.


  rjkz написав:Нет, фундамент трогать, скорей всего не придется.
Округления в бОльшую сторону и поправочные коэффициенты при проектировании, приводят к запасу прочности примерно в 2,8+ раз.
Все остальное что ты привел относится не к капитальному ремонту, а к текущему и к реконструкции. Это разные вещи.


Я бы не был так категоричен.
Только полноценное обследование может показать реальное состояние и реальную несущую способность фундаментов и состояние грунтов под ними.
Я уже упоминал обрушение портала 02.08.1989. Я эту дату хорошо запомнил т.к. проходил мимо сразу после обрушения, а потом в мой институт приходили предлагать писать заключение. Я был не против,но директор напугался и отказался.А причиной был подмыв фундамента под одной из колонн.
Кроме того в конце 2013г перед самым майданом пробовал (безуспешно) устраиваться на работу в организуемый Януковичем Земельный банк которому выделили пару этажей в здании перпендикулярном Главпочтампту на Гринченко,1. Беглый осмотр показал не лучшее состояние строительных конструкций.
Востаннє редагувалось shapo в Чет 11 чер, 2020 23:13, всього редагувалось 1 раз.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 23:13

  Vlad442 написав:Значит тогда этот пост, графики ни о чем. Цифры не несут никакой смысловой нагрузки. Психоделический шум.


Садись, Вовочка, два (с) Вы так ничего не поняли. Смысл графика и был в наглядной демонстрации ОТСУТСТВИЯ зависимости ставок ипотечного кредитования от динамики ставки НБУ 8) Здесь есть уповающие на дешевую ипотеку в связи с рекордным снижением учетной ставки. Вот для них и был пост. Если вы не из их числа - отлично, поздравляю, не скрываю своей радости
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 23:13

  Vlad442 написав:
  antey1969 написав:Все он понимает.
Почти уверен, сейчас рвет последние волосы на ягодичной мышце со словами "И напуа я в это все влез... знал же ведь, знал!"
Но и стадия отрицания - она тоже накатывает временами

Во что "это все"? О чем мне стоит жалеть?

Гм... это было по поводу Макса
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 23:16

  Прохожий написав:
  xio13 написав:https://m.olx.ua/obyavlenie/diplomat-holl-zhilyanskaya-59-saksaganskogo-pankovskaya-lva-tolstogo-IDIdFCc.html

Рокета, готовая в дипломат холл, по 1500 за квадрат
Конкурент Жк вонючки от "Колбасы по 500 грн/кг" ??

прикольно, это общажка в 00х была примерно ПА500 за м2)
уже подуставший и морально устаревший дом х3 в текущий суровый кризис это реальный обвал! пеши исчо "эксперт" :mrgreen:


Да и не говори. Глянул Жк Генезис, куда там готовому дипломат холлу. Аж па 1500 за квадрат!

Можно в генезисе "права на метры" купить, лет 15 подождать и заселишся... Недаром признанный эксперт вступил в такой шедевр! Уважуха
Востаннє редагувалось xio13 в Чет 11 чер, 2020 23:18, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 23:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Vlad442 написав:Значит тогда этот пост, графики ни о чем. Цифры не несут никакой смысловой нагрузки.
его можно трактовать по разному, ставка по рефу меняется, в ипотеке сидит возможное ее повышение. От дешевых денег НБУ рисков невозврата меньше не становится. Я бы удивился наличию зависимости, график наглядно демонстрирует как нбу гребет против тренда.
верю в евро... по 1,4
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 23:17

  zРадио написав:
  rjkz написав:Нет, фундамент трогать, скорей всего не придется.
Округления в бОльшую сторону и поправочные коэффициенты при проектировании, приводят к запасу прочности примерно в 2,8+ раз.
Все остальное что ты привел относится не к капитальному ремонту, а к текущему и к реконструкции. Это разные вещи.


И Макс так и не назвал возможного покупателя. Даже вариантов использования разумных не было упомянуто, кроме казино. Вот это, действительно, было бы эффективно, если бы законодательство и, скажем так, моральные устои общества позволяли. Но этому не быть. А дорогую гостиницу, пока Киев не станет центром регионального притяжения денег (пока он - центр оттока денег), здесь никто не построит. Достаточно кейса перманентно вакантного Хилтона...

Мне лень с тобой спорить. У тебя неограниченный запас времени на этот форум, а я захожу сюда скоротать пару свободных минут.
Для справки - рядом с Почтой есть офис Кернела. Чуть дальше на Михайловской построили сразу 2 офисных центра (наверное в посуточную сдадут или под хостелы).
В Киеве из премиальных ТЦ - один ЦУМ. Зайдет какой-нибудь Peek&Cloppenburg или El Corte Ingles или еще кто - будет им отличное здание ("капитальный ремонт не нужен").
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 23:17

  airmax78 написав:Доски, гвозди. Стук молотков монотонно раздается по всему миру. Забивают окна в Париже и Риме, Франкфурте, Лондоне и Нью-Йорке. Людям больше не нужна недвижимость. Жить можно на лавке в парке, в приюте, в канализационном коллекторе, в коробке под мостом. Переоценка ценностей. Новая реальность.

Та жити десь звістно то всі десь будуть, але де всі зараз захочуть?
Важливе питання-скільки буде коштувати це майно в нових умовах?
Тобто за те , що ви сплатили свої грощі, люди будуть шукатм вже те, що їм більш користно і зручно.
Нерухомість нікому не буде потрібна в будівлях-мурашниках, як зараз непотрібна в хрущах, світ їде за онлайн і де є природа і де мало людей і де є іфранстуктура, так зрозуміліше.
До речі я нічого вам особисто доказувати не збирався-я це знаю, як аксіому.
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 23:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Короче вывод такой (из срача за последние часов так пять):
1)ипотеки при клоуне НЕ будет, потому что ни доллар завтра 30 и не более, ни ставку рефинанса в одно число ОНО не гарантирует
2)пока невозможно будет купить 3к семье за мильён допустим у нас в ипотеку,и за два - в столице к примеру, потому что платёж сравним с арендой (1млн и 2млн беру как сумму ипотеки) а оформить ипотеку нереально - будут снимать
3)в коробках у нас и в Скадовске сдохнуть можно и в ноябре или марте, так что жить где то люди будут и получше чем мы при деде Лёне 40 лет назад по пять человек на три комнаты хруща а то и 6-7
4)раз будут снимать - будут и сдавать. А значит Трибека будет жрать сервелат с Ля Сильпо а респект отдыхать в Макс Рояле
Желающие порвать с этим кругом и переехать жить в В-ВУ, ЛондОн или Вену могут прям завтра утром попытаться изменить реальность и купить там хоть местный Тетрис, хоть местный Г9а или Башню Трампа, хоть кавалирку с общим сортиром меж этажами как было у Мухи
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 23:21

  Прохожий написав:
  xio13 написав:https://m.olx.ua/obyavlenie/diplomat-holl-zhilyanskaya-59-saksaganskogo-pankovskaya-lva-tolstogo-IDIdFCc.html

Рокета, готовая в дипломат холл, по 1500 за квадрат
Конкурент Жк вонючки от "Колбасы по 500 грн/кг" ??

прикольно, это общажка в 00х была примерно ПА500 за м2)
уже подуставший и морально устаревший дом х3 в текущий суровый кризис это реальный обвал! пеши исчо "эксперт" :mrgreen:

Я уже устал этот треп комментировать. Пацаны вообще не в рынке, но строят из себя экспертов.
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