|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: Чет 11 чер, 2020 23:26
Trast написав: airmax78 написав:
Доски, гвозди. Стук молотков монотонно раздается по всему миру. Забивают окна в Париже и Риме, Франкфурте, Лондоне и Нью-Йорке. Людям больше не нужна недвижимость. Жить можно на лавке в парке, в приюте, в канализационном коллекторе, в коробке под мостом. Переоценка ценностей. Новая реальность.
Та жити десь звістно то всі десь будуть, але де всі зараз захочуть?
Важливе питання-скільки буде коштувати це майно в нових умовах?
Тобто за те , що ви сплатили свої грощі, люди будуть шукатм вже те, що їм більш користно і зручно.
Нерухомість нікому не буде потрібна в будівлях-мурашниках, як зараз непотрібна в хрущах, світ їде за онлайн і де є природа і де мало людей і де є іфранстуктура, так зрозуміліше.
До речі я нічого вам особисто доказувати не збирався-я це знаю, як аксіому.
Теоретег-мечтатель детектед. Там где мало людей - там нет и не может быть инфраструктуры. 1й Закон Трибеки.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 34891
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 867 раз.
- Подякували: 4077 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 11 чер, 2020 23:27
airmax78 написав:
Доски, гвозди. Стук молотков монотонно раздается по всему миру. Забивают окна в Париже и Риме, Франкфурте, Лондоне и Нью-Йорке. Людям больше не нужна недвижимость. Жить можно на лавке в парке, в приюте, в канализационном коллекторе, в коробке под мостом. Переоценка ценностей. Новая реальность.
Не в парке, и не в приюте они будут жить, а в недооценённом Киеве, пока он еще не дооценён. В мире сейчас в моде две ракеты-от Маска и от Трибеки
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
-
Serg-ik
-
1
-
- Повідомлень: 10978
- З нами з: 10.06.11
- Подякував: 189 раз.
- Подякували: 996 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 11 чер, 2020 23:28
Прохожий написав: xio13 написав:
https://m.olx.ua/obyavlenie/diplomat-holl-zhilyanskaya-59-saksaganskogo-pankovskaya-lva-tolstogo-IDIdFCc.html
Рокета, готовая в дипломат холл, по 1500 за квадрат
Конкурент Жк вонючки от "Колбасы по 500 грн/кг" ??
прикольно, это общажка в 00х была примерно ПА500 за м2)
уже подуставший и морально устаревший дом х3 в текущий суровый кризис это реальный обвал! пеши исчо "эксперт"
Был в этом доме много раз - там офис ИГ Универ. Текущему новоделу комфорт-класса, который застройщики и перекупы пытаются впарить по 1500 за квадрат, до него - как до Китая рачком. Про локацию я вообще не говорю
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 6131
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 1032 раз.
- Подякували: 2320 раз.
-
- Профіль
-
2
4
3
Додано: Чет 11 чер, 2020 23:30
antey1969 написав:
Все он понимает.
Почти уверен, сейчас рвет последние волосы на ягодичной мышце со словами "И напуа я в это все влез... знал же ведь, знал!"
Но и стадия отрицания - она тоже накатывает временами
Дело Сомика живет. Комрады, мне очень нравится то, что я купил. Сейчас у меня единственная цель - по-скорее туда переехать. И да, это была последняя квартира вменяемой площадью на очень высоком этаже с шикарным видом. Нрааааавица.
Востаннє редагувалось airmax78
в Чет 11 чер, 2020 23:31, всього редагувалось 1 раз.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 34891
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 867 раз.
- Подякували: 4077 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 11 чер, 2020 23:30
Ну если эксперт говорит "общажка" знач тому и быть. Тут нужно мозг отключать, а следовать за экспертами.
Вот думаю если генезис купить лет через 15 ключи дадут уже или врядли?
3Радио, там да универа офис, но вы сами понимаете, эксперты такого могут не знать, нужно знать главное где ОП основных поставщиков первички.
Востаннє редагувалось xio13
в Чет 11 чер, 2020 23:33, всього редагувалось 1 раз.
-
xio13
-
-
- Повідомлень: 543
- З нами з: 13.04.16
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 103 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 11 чер, 2020 23:31
airmax78 написав:
Доски, гвозди. Стук молотков монотонно раздается по всему миру. Забивают окна в Париже и Риме, Франкфурте, Лондоне и Нью-Йорке. Людям больше не нужна недвижимость. Жить можно на лавке в парке, в приюте, в канализационном коллекторе, в коробке под мостом. Переоценка ценностей. Новая реальность.
А Вы молоток, гвозди, доски закупили? Или после ремонта?
-
reus
-
-
- Повідомлень: 3605
- З нами з: 21.03.12
- Подякував: 264 раз.
- Подякували: 929 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 11 чер, 2020 23:34
airmax78 написав:
В Киеве из премиальных ТЦ - один ЦУМ. Зайдет какой-нибудь Peek&Cloppenburg или El Corte Ingles или еще кто - будет им отличное здание ("капитальный ремонт не нужен").
Надо же, почему не Harrods?
И вообще фантазия - прям на злобу дня, когда ритейлеры один за другим объявляют о сокращении сети магазинов...
Востаннє редагувалось zРадио
в Чет 11 чер, 2020 23:34, всього редагувалось 1 раз.
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 6131
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 1032 раз.
- Подякували: 2320 раз.
-
- Профіль
-
2
4
3
Додано: Чет 11 чер, 2020 23:34
zРадио написав: Прохожий написав: xio13 написав:
https://m.olx.ua/obyavlenie/diplomat-holl-zhilyanskaya-59-saksaganskogo-pankovskaya-lva-tolstogo-IDIdFCc.html
Рокета, готовая в дипломат холл, по 1500 за квадрат
Конкурент Жк вонючки от "Колбасы по 500 грн/кг" ??
прикольно, это общажка в 00х была примерно ПА500 за м2)
уже подуставший и морально устаревший дом х3 в текущий суровый кризис это реальный обвал! пеши исчо "эксперт"
Был в этом доме много раз - там офис ИГ Универ. Текущему новоделу комфорт-класса, который застройщики и перекупы пытаются впарить по 1500 за квадрат, до него - как до Китая рачком. Про локацию я вообще не говорю
Этот дом проблемный, там один прокурор надстроил 1 этаж.
Востаннє редагувалось BIGor
в Чет 11 чер, 2020 23:37, всього редагувалось 1 раз.
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 3659
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 620 раз.
- Подякували: 740 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 11 чер, 2020 23:35
airmax78 написав: antey1969 написав:
Все он понимает.
Почти уверен, сейчас рвет последние волосы на ягодичной мышце со словами "И напуа я в это все влез... знал же ведь, знал!"
Но и стадия отрицания - она тоже накатывает временами
Дело Сомика живет. Комрады, мне очень нравится то, что я купил. Сейчас у меня единственная цель - по-скорее туда переехать. И да, это была последняя квартира вменяемой площадью на очень высоком этаже с шикарным видом. Нрааааавица.
Судя по тому что не афишируете жк, зашквар полный.
Бигор, мы гуглить умеем.
Речь о том что Дипломат Холл по 1500$ лучше 90% киевского комфорта, а место огонь!
Востаннє редагувалось xio13
в Чет 11 чер, 2020 23:36, всього редагувалось 1 раз.
-
xio13
-
-
- Повідомлень: 543
- З нами з: 13.04.16
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 103 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 11 чер, 2020 23:35
BIGor написав:
Этот дом проблемный, там один прокурор надстроил 1 этаж.
Слышал про этот этаж и этого прокурора ) В объявлении помещение не с него ))
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 6131
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 1032 раз.
- Подякували: 2320 раз.
-
- Профіль
-
2
4
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Damien
і 4 гостей
Модератори:
Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|18481
|3031140
|
|
|466
|197833
|
П'ят 29 тра, 2020 19:06
Bobua
|
|13
|13687
|
|