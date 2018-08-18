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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 11 чер, 2020 23:36
zРадио написав: Прохожий написав: xio13 написав:
https://m.olx.ua/obyavlenie/diplomat-holl-zhilyanskaya-59-saksaganskogo-pankovskaya-lva-tolstogo-IDIdFCc.html
Рокета, готовая в дипломат холл, по 1500 за квадрат
Конкурент Жк вонючки от "Колбасы по 500 грн/кг" ??
прикольно, это общажка в 00х была примерно ПА500 за м2)
уже подуставший и морально устаревший дом х3 в текущий суровый кризис это реальный обвал! пеши исчо "эксперт"
Был в этом доме много раз - там офис ИГ Универ. Текущему новоделу комфорт-класса, который застройщики и перекупы пытаются впарить по 1500 за квадрат, до него - как до Китая рачком. Про локацию я вообще не говорю
Согласен. Локация - там мрачноватая. Лучше про нее не говорить. С одной стороны жд ветка в 4 полосы, с другой - Жилянская. И все это в яме. Фасад от такого замечательного локейшена уже черный.
Востаннє редагувалось airmax78
в Чет 11 чер, 2020 23:36, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 11 чер, 2020 23:36
vitaliian написав: Vlad442 написав:
Значит тогда этот пост, графики ни о чем. Цифры не несут никакой смысловой нагрузки.
его можно трактовать по разному, ставка по рефу меняется, в ипотеке сидит возможное ее повышение. От дешевых денег НБУ рисков невозврата меньше не становится. Я бы удивился наличию зависимости, график наглядно демонстрирует как нбу гребет против тренда.
Він з літа минулого року гребе, і все не в ту стєпь.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Чет 11 чер, 2020 23:38
zРадио написав:
Садись, Вовочка, два (с) Вы так ничего не поняли. Смысл графика и был в наглядной демонстрации ОТСУТСТВИЯ зависимости ставок ипотечного кредитования от динамики ставки НБУ Здесь есть уповающие на дешевую ипотеку в связи с рекордным снижением учетной ставки. Вот для них и был пост. Если вы не из их числа - отлично, поздравляю, не скрываю своей радости
Отсутствие прямой зависимости между ипотекой и учетной ставкой очевидно.
Снижение учетной ставки это попытка "залить" экономику гривной, поддержать упавших, но чтобы ее можно было легко связать.
Если курс будет стабилен и ставки по гривнедепо будут падать, ипотека неизбежна. Сначала потихоньку, потом с годами сильней. Пока что слишком много если.
Ни один эксперт еще два месяца назад не мог поставить свою репутацию на цифру, какой курс будет 1 октября. Поэтому появились надежды на девал и на обвал. Сейчас уже больше ясности.
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Додано: Чет 11 чер, 2020 23:43
барабашов написав:
Короче вывод такой (из срача за последние часов так пять):
1)ипотеки при клоуне НЕ будет, потому что ни доллар завтра 30 и не более, ни ставку рефинанса в одно число ОНО не гарантирует
2)пока невозможно будет купить 3к семье за мильён допустим у нас в ипотеку,и за два - в столице к примеру, потому что платёж сравним с арендой (1млн и 2млн беру как сумму ипотеки) а оформить ипотеку нереально - будут снимать
3)в коробках у нас и в Скадовске сдохнуть можно и в ноябре или марте, так что жить где то люди будут и получше чем мы при деде Лёне 40 лет назад по пять человек на три комнаты хруща а то и 6-7
4)раз будут снимать - будут и сдавать. А значит Трибека будет жрать сервелат с Ля Сильпо а респект отдыхать в Макс Рояле
Желающие порвать с этим кругом и переехать жить в В-ВУ, ЛондОн или Вену могут прям завтра утром попытаться изменить реальность и купить там хоть местный Тетрис, хоть местный Г9а или Башню Трампа, хоть кавалирку с общим сортиром меж этажами
как было у Мухи
чісто нємєцкій ноухау міжвоєнних камєніц
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Чет 11 чер, 2020 23:44
zРадио написав: airmax78 написав:
В Киеве из премиальных ТЦ - один ЦУМ. Зайдет какой-нибудь Peek&Cloppenburg или El Corte Ingles или еще кто - будет им отличное здание ("капитальный ремонт не нужен").
Надо же, почему не Harrods?
И вообще фантазия - прям на злобу дня, когда ритейлеры один за другим объявляют о сокращении сети магазинов...
Одно дело закрываться там, где у тебя уже 3 ТЦ, а напротив еще 3 ТЦ конкурентов, и другое дело открываться там, где конкуренции в этом сегменте, пока, вообще нет.
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Додано: Чет 11 чер, 2020 23:46
Serg-ik написав: airmax78 написав:
Доски, гвозди. Стук молотков монотонно раздается по всему миру. Забивают окна в Париже и Риме, Франкфурте, Лондоне и Нью-Йорке. Людям больше не нужна недвижимость. Жить можно на лавке в парке, в приюте, в канализационном коллекторе, в коробке под мостом. Переоценка ценностей. Новая реальность.
Не в парке, и не в приюте они будут жить, а в недооценённом Киеве, пока он еще не дооценён. В мире сейчас в моде две ракеты-от Маска и от Трибеки
От давай подумаєм.
Україна зараз на душу населення по ВВП найбідніша в Європи, навіть Молдови.
Уявімо наразі, що падіння буде ще нижче, це тоді в Києві буде як в столиці ДНР чи ЛНР?
Що скажуть експерти?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Чет 11 чер, 2020 23:47
xio13 написав: airmax78 написав:
Дело Сомика живет. Комрады, мне очень нравится то, что я купил. Сейчас у меня единственная цель - по-скорее туда переехать. И да, это была последняя квартира вменяемой площадью на очень высоком этаже с шикарным видом. Нрааааавица.
Судя по тому что не афишируете жк, зашквар полный.
Стесняюсь.
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Додано: Чет 11 чер, 2020 23:48
Trast написав:
Та жити десь звістно то всі десь будуть, але де всі зараз захочуть?
Важливе питання-скільки буде коштувати це майно в нових умовах?
Тобто за те , що ви сплатили свої грощі, люди будуть шукатм вже те, що їм більш користно і зручно.
Нерухомість нікому не буде потрібна в будівлях-мурашниках, як зараз непотрібна в хрущах, світ їде за онлайн і де є природа і де мало людей і де є іфранстуктура, так зрозуміліше.
До речі я нічого вам особисто доказувати не збирався-я це знаю, як аксіому.
Люди не изменятся, метры не добавятся. Вопрос не так нужно формулировать. Не сколько будет стоить недвига, а сколько будут стоить деньги. Могут быть дорогими, могут дешевыми.
Раньше кризисы были от перекосов, пузырей, неэффективного менеджмента компаний и стран. Деньги бежали в тихие гавани, были выигравшие и проигравшие. Сейчас накрыло все страны. Ударило по всем одновременно и в этот раз, похоже, по Украине не больше всех, как всегда. Нефтяные страны страдают от падения цен на нефть, автопроизвдители от того, что никто не покупает машины, египты, что никто в них не едет. Только Украина где-то там на отшибе в состоянии стабильности - не жили богато, не будем начинать.
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Додано: Чет 11 чер, 2020 23:50
Vlad442 написав: zРадио написав:
Садись, Вовочка, два (с) Вы так ничего не поняли. Смысл графика и был в наглядной демонстрации ОТСУТСТВИЯ зависимости ставок ипотечного кредитования от динамики ставки НБУ Здесь есть уповающие на дешевую ипотеку в связи с рекордным снижением учетной ставки. Вот для них и был пост. Если вы не из их числа - отлично, поздравляю, не скрываю своей радости
Отсутствие прямой зависимости между ипотекой и учетной ставкой очевидно.Снижение учетной ставки это попытка "залить" экономику гривной, поддержать упавших,
но чтобы ее можно было легко связать.
Если курс будет стабилен и ставки по гривнедепо будут падать, ипотека неизбежна. Сначала потихоньку, потом с годами сильней. Пока что слишком много если.
Ни один эксперт еще два месяца назад не мог поставить свою репутацию на цифру, какой курс будет 1 октября. Поэтому появились надежды на девал и на обвал. Сейчас уже больше ясности.
Ніт, це емісія та фінансування діри держбюджету через НБУ-держбанки-ОВДП.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Чет 11 чер, 2020 23:51
Vlad442 написав:
Если курс будет стабилен и ставки по гривнедепо будут падать, ипотека неизбежна. Сначала потихоньку, потом с годами сильней.
Это уже почти год как наблюдалось до кризиса, но ипотека так и не родилась. Если она во времена роста экономики не родилась, то чего вы ждете во времена рецессии? Впрочем, можете ждать - кто вам запретит... Да, и еще один момент, который вы сочтете несущественным, а я реальностью - это прогноз МВФ о сокращении кредитования и в 2020-м, и в 2021-м гг
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