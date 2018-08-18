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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 11 чер, 2020 23:57
zРадио написав: Vlad442 написав:
Если курс будет стабилен и ставки по гривнедепо будут падать, ипотека неизбежна. Сначала потихоньку, потом с годами сильней.
Это уже почти год как наблюдалось до кризиса, но ипотека так и не родилась. Если она во времена роста экономики не родилась, то чего вы ждете во времена рецессии? Впрочем, можете ждать - кто вам запретит... Да, и еще один момент, который вы сочтете несущественным, а я реальностью - это прогноз МВФ о сокращении кредитования и в 2020-м, и в 2021-м гг
Я выше писал, что чтобы родилась ипотека на внутренних ресурсах в национальной валюте, нужны годы.
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Vlad442
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