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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4320432143224323

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 92
зростуть більш як на 10%
2%
2
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
13%
12
знизяться в межах 10%
33%
30
знизяться на 10-25%
29%
27
знизяться на 25%-50%
17%
16
знизяться більше, ніж на 50%
3%
3
Всього голосів : 92
Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 23:57

  zРадио написав:
  Vlad442 написав:Если курс будет стабилен и ставки по гривнедепо будут падать, ипотека неизбежна. Сначала потихоньку, потом с годами сильней.


Это уже почти год как наблюдалось до кризиса, но ипотека так и не родилась. Если она во времена роста экономики не родилась, то чего вы ждете во времена рецессии? Впрочем, можете ждать - кто вам запретит... Да, и еще один момент, который вы сочтете несущественным, а я реальностью - это прогноз МВФ о сокращении кредитования и в 2020-м, и в 2021-м гг

Я выше писал, что чтобы родилась ипотека на внутренних ресурсах в национальной валюте, нужны годы.
Vlad442
 
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