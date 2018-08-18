Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Vlad442 написав:Если курс будет стабилен и ставки по гривнедепо будут падать, ипотека неизбежна. Сначала потихоньку, потом с годами сильней.
Это уже почти год как наблюдалось до кризиса, но ипотека так и не родилась. Если она во времена роста экономики не родилась, то чего вы ждете во времена рецессии? Впрочем, можете ждать - кто вам запретит... Да, и еще один момент, который вы сочтете несущественным, а я реальностью - это прогноз МВФ о сокращении кредитования и в 2020-м, и в 2021-м гг
Я выше писал, что чтобы родилась ипотека на внутренних ресурсах в национальной валюте, нужны годы.
zРадио написав: Это уже почти год как наблюдалось до кризиса, но ипотека так и не родилась. Если она во времена роста экономики не родилась, то чего вы ждете во времена рецессии? Впрочем, можете ждать - кто вам запретит... Да, и еще один момент, который вы сочтете несущественным, а я реальностью - это прогноз МВФ о сокращении кредитования и в 2020-м, и в 2021-м гг
Я выше писал, что чтобы родилась ипотека на внутренних ресурсах в национальной валюте, нужны годы.
На моих глазах родилась ипотека в Армении. Нужна политическая воля и стабильная национальная валюта. Нефть и газ и триллионные ЗВР не нужны.
Trast написав:Та жити десь звістно то всі десь будуть, але де всі зараз захочуть? Важливе питання-скільки буде коштувати це майно в нових умовах? Тобто за те , що ви сплатили свої грощі, люди будуть шукатм вже те, що їм більш користно і зручно. Нерухомість нікому не буде потрібна в будівлях-мурашниках, як зараз непотрібна в хрущах, світ їде за онлайн і де є природа і де мало людей і де є іфранстуктура, так зрозуміліше. До речі я нічого вам особисто доказувати не збирався-я це знаю, як аксіому.
Люди не изменятся, метры не добавятся. Вопрос не так нужно формулировать. Не сколько будет стоить недвига, а сколько будут стоить деньги. Могут быть дорогими, могут дешевыми. Раньше кризисы были от перекосов, пузырей, неэффективного менеджмента компаний и стран. Деньги бежали в тихие гавани, были выигравшие и проигравшие. Сейчас накрыло все страны. Ударило по всем одновременно и в этот раз, похоже, по Украине не больше всех, как всегда. Нефтяные страны страдают от падения цен на нефть, автопроизвдители от того, что никто не покупает машины, египты, что никто в них не едет. Только Украина где-то там на отшибе в состоянии стабильности - не жили богато, не будем начинать.
Влад, не ображайтеся, але знаєте в чому я відрізняюсь від вас особисто? В тому, що я можу швидко бачити свої помилки і їх виправляти. Я сам по ухи в нерухомості, але розумію, що це не вихід. Тому що буде таке, як і з депозитами, тобто є в тебе нерухомість, то поздоровляю на тобі податки кожен рік, як з цигарками. Є в тебе нерухомість, на тобі нові ціни на газ і його трвнспортування, світло і його транспортування, і т.д. Є ти, бо в тебе є нерухомість і це супер, з тебе можна доїти поки в тебе її не залишиться. Рентні платежі тебе вже не заспокоють, бо бажаючих знімати буде зменьшуватися. Кожен буде жити краще в 40 км від Київа, ніж сплачувати рент, вся праця буде онлайн, а та шо буде офлайн, навпаки буде виноситись за місто. Ну тобто вам мурашників набудували, а зараз їште, в сільскогоспрдарскій країні вони вже нікому не потрібні. Зміни були настільки швидкі, що ви сами не помітили зміни тренду до низу. Влад, вчиться, бо я ж не завжди захоч у або буду мати можливість тут писати, головне не треба мантруватм, а оцінювати дійсність така, як вона є.
"Сегодня Государственное бюро расследований провело обыски и выемку документов в ряде строительных компаний, к которым имеет отношение Андрей Ваврыш - этот фрагмент судебного решения и фото из офиса Ваврыш опубликовал сам. Он уверен, что отобьется. ГБР открыла дело по статье 190 - незаконное завладение чужим имуществом, и расследует обстоятельства получения структурами Ваврыша земли под 17 элитных строительных проектов в Киеве, которые были начаты или реализовывались как раз во время захода Богдана на высший пост в ОП. По данным источников Цензор.Нет, в качестве вероятного состава правоохранители рассматривают якобы завладение Ваврышем девелоперским проектом "Новый Подол" в Речном порту, и земли жилого комплекса "О2 Residence", который Ваврыш со своим партнером как-то умудрились выбить себе на Бориспольской трассе прямо на землях... академии МВД! Вот о чем идет речь: https://biz.censor.net.ua/…/kompaniya_bogdana_i_vavrisha_za…
Ваврыш храбрится в фейсбуке, что якобы он не боится ГБР. Судя по всему, Ваврыша заранее предупредили об обысках - все документы в офисах вывезены. Информация течет.
По иронии судьбы, в конце 2019-го ГБР под руководством зависимого (судя по записям из кабинета), от Богдана директора Романа Трубы именно с помощью 190-й статьи "обилетила" строительную компанию Максима Микитася "Укрбуд", которую разорвали на куски, и заставили переписать куда надо хорошие активы. Ваврыш все это знает, и понимает, что система, которую недавно настраивали против конкурентов, может теперь ударить по нему самому. Беспредел иногда оборачивается против тех, кто его создал.
Глава ОП Андрей Ермак, генеральный прокурор Ирина Венедиктова и ГБР пытаются ударить Богдана его же методами. Очевидно, дело по Ваврышу - это их месть за попытку Богдана и Ваврыша взять под контроль всю киевскую власть и всю киевскую землю, это попытка глав ОП и ОГПУ разоблачить перед Зеленским "борьбу с коррупцией" Богдана, который добился доверия Зеленского обещаниями громких посадок политических оппонентов, а по итогу "сделал" Микитася, Академию Аграрных наук и т.п."