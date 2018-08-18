Додано: П'ят 12 чер, 2020 00:52

Такие делаЗакупились в саге ?)"Сегодня Государственное бюро расследований провело обыски и выемку документов в ряде строительных компаний, к которым имеет отношение Андрей Ваврыш - этот фрагмент судебного решения и фото из офиса Ваврыш опубликовал сам. Он уверен, что отобьется.ГБР открыла дело по статье 190 - незаконное завладение чужим имуществом, и расследует обстоятельства получения структурами Ваврыша земли под 17 элитных строительных проектов в Киеве, которые были начаты или реализовывались как раз во время захода Богдана на высший пост в ОП. По данным источников Цензор.Нет, в качестве вероятного состава правоохранители рассматривают якобы завладение Ваврышем девелоперским проектом "Новый Подол" в Речном порту, и земли жилого комплекса "О2 Residence", который Ваврыш со своим партнером как-то умудрились выбить себе на Бориспольской трассе прямо на землях... академии МВД! Вот о чем идет речь:…/kompaniya_bogdana_i_vavrisha_za…Ваврыш храбрится в фейсбуке, что якобы он не боится ГБР. Судя по всему, Ваврыша заранее предупредили об обысках - все документы в офисах вывезены. Информация течет.По иронии судьбы, в конце 2019-го ГБР под руководством зависимого (судя по записям из кабинета), от Богдана директора Романа Трубы именно с помощью 190-й статьи "обилетила" строительную компанию Максима Микитася "Укрбуд", которую разорвали на куски, и заставили переписать куда надо хорошие активы. Ваврыш все это знает, и понимает, что система, которую недавно настраивали против конкурентов, может теперь ударить по нему самому. Беспредел иногда оборачивается против тех, кто его создал.Глава ОП Андрей Ермак, генеральный прокурор Ирина Венедиктова и ГБР пытаются ударить Богдана его же методами. Очевидно, дело по Ваврышу - это их месть за попытку Богдана и Ваврыша взять под контроль всю киевскую власть и всю киевскую землю, это попытка глав ОП и ОГПУ разоблачить перед Зеленским "борьбу с коррупцией" Богдана, который добился доверия Зеленского обещаниями громких посадок политических оппонентов, а по итогу "сделал" Микитася, Академию Аграрных наук и т.п."