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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 12 чер, 2020 03:49
airmax78 написав:
Не волнуйтесь, я все копирую в ворд и потом издам ваши посты отдельной книгой - все желающие смогут купить и приобщиться к вашей мудрости и прозорливости.
Там така справа я теж копіюю і ще і патентую свох вислови, а ви знаєте скільки коштує патент на одне слово в Україні?
Так що не заморачувайтесь і уважно слухайте мене, я знаю про, що кажу.
Я ніколи не помиляюсь.
Якщо вам буде цікаво, можемо навіть на кон залишити один одному якесь винагородження за свої прогнози, які здійснилися від кожного.
Як вам така пропозиція?
Тільки там як з Трибекою не піде, на кон виставляється мінімум 20 г золота .
Ви виставляєте свої прогнози по нерухомості на 2 роки, а я свої, хто буде ближче, той і виграв-згодні?
Востаннє редагувалось Trast
в П'ят 12 чер, 2020 04:05, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 12 чер, 2020 06:55
flyman написав:
Уявімо наразі, що падіння буде ще нижче, це тоді в Києві буде як в столиці ДНР чи ЛНР?
Що скажуть експерти?
мировой спрос упадёт на сырьё и промтовары, на продукты чего ему падать? Деньги смотреть в потолок не будут и потекут в агросектор, дальше 2 варианта либо снова всё осядет в карманах олигархов, либо агро+переработка станут локомотивами экономики. Чтобы цены стали как в ДНР надо чтобы выехало половина населения. В случае с ДНР им было куда ехать, даже был выбор (Украина или РФ) куда поедет 20 млн украинцев?
Trast написав:
Кожен буде жити краще в 40 км від Київа, ніж сплачувати рент, вся праця буде онлайн, а та шо буде офлайн, навпаки буде виноситись за місто.
тогда взлетит цена квартир в 40км от Киева, а в Киеве снизится, а итоге они сравняются. Но такого не будет. Я попробую объяснить почему. Адекватный бизнес идёт за спросом, если будет спрос на уровне 400уе м2 значит будут строить продавать по такой цене, а кто не захочет строить - уйдёт из этого бизнеса, вместо него придут другие. Так же подвинутся в цене производители бетона, навезут строителей из Вьетнама если свои не захотят работать за 100уе. В любом случае цены пойдут за спросом, и сейчас квартира в киеве за 20куе кажется фантастикой, (как казались фантастикой теперешние цены в 2006-2008г), а через 10 лет 20куе может стоить двушка с ремонтном.
Trast написав:
Є в тебе нерухомість, на тобі нові ціни на газ і його трвнспортування, світло і його транспортування, і т.д.
Є ти, бо в тебе є нерухомість і це супер, з тебе можна доїти поки в тебе її не залишиться.
поэтому недвижимость перестанет быть объектом инвестиций, а "инвестиционная" маржа сдуется. Недвижимость будут покупать только для жизни или крупные лендлорды для сдачи в аренду. В Украине выживает только крупный бизнес, мелкий лендлорд будет обложен по самое горло налогами и платежами, у крупного будет свой жэк и своя котельная.
верю в евро... по 1,4
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Додано: П'ят 12 чер, 2020 08:55
vitaliian написав: flyman написав:
Уявімо наразі, що падіння буде ще нижче, це тоді в Києві буде як в столиці ДНР чи ЛНР?
Що скажуть експерти?
мировой спрос упадёт на сырьё и промтовары, на продукты чего ему падать? Деньги смотреть в потолок не будут и потекут в агросектор, дальше 2 варианта либо снова всё осядет в карманах олигархов, либо агро+переработка станут локомотивами экономики. Чтобы цены стали как в ДНР надо чтобы выехало половина населения. В случае с ДНР им было куда ехать, даже был выбор (Украина или РФ) куда поедет 20 млн украинцев?
Trast написав:
Кожен буде жити краще в 40 км від Київа, ніж сплачувати рент, вся праця буде онлайн, а та шо буде офлайн, навпаки буде виноситись за місто.
тогда взлетит цена квартир в 40км от Киева, а в Киеве снизится, а итоге они сравняются. Но такого не будет. Я попробую объяснить почему. Адекватный бизнес идёт за спросом, если будет спрос на уровне 400уе м2 значит будут строить продавать по такой цене, а кто не захочет строить - уйдёт из этого бизнеса, вместо него придут другие. Так же подвинутся в цене производители бетона, навезут строителей из Вьетнама если свои не захотят работать за 100уе. В любом случае цены пойдут за спросом, и сейчас квартира в киеве за 20куе кажется фантастикой, (как казались фантастикой теперешние цены в 2006-2008г), а через 10 лет 20куе может стоить двушка с ремонтном.
Trast написав:
Є в тебе нерухомість, на тобі нові ціни на газ і його трвнспортування, світло і його транспортування, і т.д.
Є ти, бо в тебе є нерухомість і це супер, з тебе можна доїти поки в тебе її не залишиться.
поэтому недвижимость перестанет быть объектом инвестиций, а "инвестиционная" маржа сдуется. Недвижимость будут покупать только для жизни или крупные лендлорды для сдачи в аренду. В Украине выживает только крупный бизнес, мелкий лендлорд будет обложен по самое горло налогами и платежами, у крупного будет свой жэк и своя котельная.
Позиція Траста дивакувата, у валютній темі пише
Єврозоні нічого не загрожує, МВФ там не працює, грошей там настільки багато, що вони не знають, що з тими грошами робити.
З іншого, маючи нерухомість в Польщі очкує.
Я ще би розумів, що в Україні, тут не чітко зрозуміло, куди йде спарава, або до перетворення її в ОРДЛО, або таки маєм зовнішнє керування, і як казав Демура, "будут делать людей."
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Додано: П'ят 12 чер, 2020 09:10
airmax78 написав:
да уж... Кроме Никонова и Обрия ни у кого в Киеве покупать недострой нельзя. Это топливо в рОкету Бизнес-Класса закачивают.
Новобуди - фсьо!!!!
Я давно про це писав, ще з березня 2018.
flyman написав:
Позиція Траста дивакувата
Він, схоже, ІТшник. У них своя "логіка". Якщо прикрити ІТ - вони пропадуть, ці ІТшники. Або ж підуть працювати охоронниками, парковщиками або кур,єрами.
vitaliian написав:
В любом случае цены пойдут за спросом, и сейчас квартира в киеве за 20куе кажется фантастикой,
Нагадаю - в 2008 2к панельна "хрущовка" в Києві біля метро - коштувала приблизно 100 000 доларів.
Любителям дорожаю варто почитати записи Біг539 за 2013. Як він скуповував квартири з євроремонтом в Горловці за ціною євроремонта. Новобудів там взагалі не було, тому що нерентабельно клепати новобуди при цінах менше 500 дол/м2.
Тому - Влад і Натаха-Трайбека можуть писати багато і довго про "дорожай" нерухомості в Гватемалі та Україні, але то вже їхня абстрактна точка хору, яка ніяк не перехрещується з реальністю.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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