vitaliian написав: flyman написав: Уявімо наразі, що падіння буде ще нижче, це тоді в Києві буде як в столиці ДНР чи ЛНР?

мировой спрос упадёт на сырьё и промтовары, на продукты чего ему падать? Деньги смотреть в потолок не будут и потекут в агросектор, дальше 2 варианта либо снова всё осядет в карманах олигархов, либо агро+переработка станут локомотивами экономики. Чтобы цены стали как в ДНР надо чтобы выехало половина населения. В случае с ДНР им было куда ехать, даже был выбор (Украина или РФ) куда поедет 20 млн украинцев?



Trast написав: Кожен буде жити краще в 40 км від Київа, ніж сплачувати рент, вся праця буде онлайн, а та шо буде офлайн, навпаки буде виноситись за місто. Кожен буде жити краще в 40 км від Київа, ніж сплачувати рент, вся праця буде онлайн, а та шо буде офлайн, навпаки буде виноситись за місто. тогда взлетит цена квартир в 40км от Киева, а в Киеве снизится, а итоге они сравняются. Но такого не будет. Я попробую объяснить почему. Адекватный бизнес идёт за спросом, если будет спрос на уровне 400уе м2 значит будут строить продавать по такой цене, а кто не захочет строить - уйдёт из этого бизнеса, вместо него придут другие. Так же подвинутся в цене производители бетона, навезут строителей из Вьетнама если свои не захотят работать за 100уе. В любом случае цены пойдут за спросом, и сейчас квартира в киеве за 20куе кажется фантастикой, (как казались фантастикой теперешние цены в 2006-2008г), а через 10 лет 20куе может стоить двушка с ремонтном.



Trast написав: Є в тебе нерухомість, на тобі нові ціни на газ і його трвнспортування, світло і його транспортування, і т.д.

поэтому недвижимость перестанет быть объектом инвестиций, а "инвестиционная" маржа сдуется. Недвижимость будут покупать только для жизни или крупные лендлорды для сдачи в аренду. В Украине выживает только крупный бизнес, мелкий лендлорд будет обложен по самое горло налогами и платежами, у крупного будет свой жэк и своя котельная.

Позиція Траста дивакувата, у валютній темі пише

Єврозоні нічого не загрожує, МВФ там не працює, грошей там настільки багато, що вони не знають, що з тими грошами робити.

З іншого, маючи нерухомість в Польщі очкує.



Я ще би розумів, що в Україні, тут не чітко зрозуміло, куди йде спарава, або до перетворення її в ОРДЛО, або таки маєм зовнішнє керування, і як казав Демура, "будут делать людей." Позиція Траста дивакувата, у валютній темі пишеЗ іншого, маючи нерухомість в Польщі очкує.Я ще би розумів, що в Україні, тут не чітко зрозуміло, куди йде спарава, або до перетворення її в ОРДЛО, або таки маєм зовнішнє керування, і як казав Демура, "будут делать людей."

