Додано: П'ят 12 чер, 2020 10:33

hume написав: Ибануцца, ветка, в информационном смысле, просто умерла

зато как вырос уровень аналитики и экспертной оценки благодаря ньюкамерам с политической ветки)

кстати это именно они полтора года назад так ссались от счастья предвкушая смену "влады барыг", шо радуга стояла над всем форумом, сейчас они с таким же восторгом надрачивают на неизбежный писец, к которому новые НЕбарыги и приведут

в общем все в духе времени - воинствующий популизм, некомпетентность, кварталовский йумар (отдельный привет максу и трибеке)

