Додано: П'ят 12 чер, 2020 10:35

Я пришёл на работу ровно в девять ноль-ноль

Сразу форум включаю чтоб прочувствовать боль

Первый , Фейслес, Прохожий будут жизни учить:

«Покупай то, что можешь, на обвал не др0чи»



Признаю что в аренде, жить мне не комильфо

Ведь по мнению многих это жизнь для лохов

Сомик, я тебя помню, помнят все твой завет:

«Если нету квартиры -значит пениса нет».



Мы на форуме спорим, часто – с пеной у рта

Ясно, что без квартиры жизнь весьма не проста

Для себя же я понял после тысяч страниц:

«Даже если есть пенис,… он ничто без яиц».





p.s. Если кто захочет напевать, то берите мелодию у "ЧИЖ"а, Перекрёсток ( Ты ушла рано утром)

Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?

https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s