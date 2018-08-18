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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4321432243234324

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 93
зростуть більш як на 10%
2%
2
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
13%
12
знизяться в межах 10%
32%
30
знизяться на 10-25%
29%
27
знизяться на 25%-50%
17%
16
знизяться більше, ніж на 50%
4%
4
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 10:35

Я пришёл на работу ровно в девять ноль-ноль
Сразу форум включаю чтоб прочувствовать боль
Первый , Фейслес, Прохожий будут жизни учить:
«Покупай то, что можешь, на обвал не др0чи»

Признаю что в аренде, жить мне не комильфо
Ведь по мнению многих это жизнь для лохов
Сомик, я тебя помню, помнят все твой завет:
«Если нету квартиры -значит пениса нет».

Мы на форуме спорим, часто – с пеной у рта
Ясно, что без квартиры жизнь весьма не проста
Для себя же я понял после тысяч страниц:
«Даже если есть пенис,… он ничто без яиц».


p.s. Если кто захочет напевать, то берите мелодию у "ЧИЖ"а, Перекрёсток ( Ты ушла рано утром)
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 10:39

  Puente написав:
  sequence написав:
  Damien написав:...слабые умрут, сильные выживут и продолжат покупать/снимать ..

Ого. Запахло Дарвином. Но позвольте, если все слабые умрут, тогда останутся одни мощные флэтлорды, которые будут меняться квартирами, женами, детьми и тачками


Так не буває - вершина піраміди повинна забезпечуватися великим об"ємом її ( піраміди) основи - бідної та нещасної ...

скоро буде: "вкаливают робати, а нє чєловєк"
манюпасу дадуть базовий дохід, і живи як можеш
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 10:40

  wild.tomcat написав:
  sequence написав:
  Damien написав:...слабые умрут, сильные выживут и продолжат покупать/снимать ..

Ого. Запахло Дарвином. Но позвольте, если все слабые умрут, тогда останутся одни мощные флэтлорды, которые будут меняться квартирами, женами, детьми и тачками


коли вимруть слабші зі слабших з ними підуть слабші з сильніших :) ну або якщо простіше - ті хто залишаться, будуть вже гризтися між собою :)


The 100
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 10:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  vitaliian написав:тогда взлетит цена квартир в 40км от Киева, а в Киеве снизится, а итоге они сравняются. Но такого не будет. Я попробую объяснить почему. Адекватный бизнес идёт за спросом, если будет спрос на уровне 400уе м2 значит будут строить продавать по такой цене, а кто не захочет строить - уйдёт из этого бизнеса, вместо него придут другие. Так же подвинутся в цене производители бетона, навезут строителей из Вьетнама если свои не захотят работать за 100уе. В любом случае цены пойдут за спросом, и сейчас квартира в киеве за 20куе кажется фантастикой, (как казались фантастикой теперешние цены в 2006-2008г), а через 10 лет 20куе может стоить двушка с ремонтном.

В Киеве стройки не останавливались, поэтому кажется, что строить будут всегда. В Харькове в 90-ых не было новостроек. Разве что единичные долгострои ведомственное жилье. Только в начале нулевых начала появляться элитка, массовый сегмент запустился позже.
Посмотрите на карту новостроек Украины. Строят только в городах. Даже в Кривом Роге с населением 600 тыс показывает только один комплекс. Валки, Ахтырка, Новомосковск пусто.
Vlad442
 
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