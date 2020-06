Додано: П'ят 12 чер, 2020 10:39

Puente написав: sequence написав: Damien написав: ...слабые умрут, сильные выживут и продолжат покупать/снимать .. ...слабые умрут, сильные выживут и продолжат покупать/снимать ..

Ого. Запахло Дарвином. Но позвольте, если все слабые умрут, тогда останутся одни мощные флэтлорды, которые будут меняться квартирами, женами, детьми и тачками Ого. Запахло Дарвином. Но позвольте, если все слабые умрут, тогда останутся одни мощные флэтлорды, которые будут меняться квартирами, женами, детьми и тачками



Так не буває - вершина піраміди повинна забезпечуватися великим об"ємом її ( піраміди) основи - бідної та нещасної ... Так не буває - вершина піраміди повинна забезпечуватися великим об"ємом її ( піраміди) основи - бідної та нещасної ...

скоро буде: "вкаливают робати, а нє чєловєк"

манюпасу дадуть базовий дохід, і живи як можеш скоро буде: "вкаливают робати, а нє чєловєк"манюпасу дадуть базовий дохід, і живи як можеш

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/