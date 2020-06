Додано: П'ят 12 чер, 2020 11:51

zРадио написав: Шо ты мелешь? Я писал, что смена власти ничего не принесет. Извинись за вранье! Шо ты мелешь? Я писал, что смена власти ничего не принесет. Извинись за вранье!



мелешь тут больше всех ты и походу это твоя работа, судя по количеству твоего текста

кстати о смене власти - при "вороватых папередниках", как ни странно, начался рост экономических макропоказателей - и все это на фоне оставленной пустой казны, внешнего вторжения, утраты Крыма и глубокого социального конфликта - при нынешних же "честных" кэрманычах почему начался катастрофический спад и дефицит бюджета

это к твоемы высеру "смена власти ничего не принесет"

