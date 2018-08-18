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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 12 чер, 2020 11:23
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: П'ят 12 чер, 2020 11:24
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Я спорил с утверждением, что цены будут идти за платежеспособным спросом, будут девелоперы ужиматься в прибыли, строители работать за еду, цемент отпускать по себестоимости, определенной энергоносителями.
На практике, когда не выгодно, когда низкие цены, вообще ничего не строят.
Додано: П'ят 12 чер, 2020 11:27
Знакомые взяли ипотеку в Белоруссии (много лет назад) на 20 лет (если правильно помню) на 4 комнатную квартиру. Сейчас её могут закрыть 2 зарплатами. Это к слову, когда нет денег, но есть воля
Додано: П'ят 12 чер, 2020 11:38
То ти швидше свою книгу видаш з назвою "Полтосік, за полтосіком"
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: П'ят 12 чер, 2020 11:40
Шо ты мелешь? Я писал, что смена власти ничего не принесет. Извинись за вранье! Політичні дискусії
Продолжай фантазировать. А вот собственник Brocard Гаткин на днях сказал, что ставки аренды по ТЦ должны упасть до 80% - на процент сокращения проходимости и выручки арендаторов. Понятно, что лучшие локации упали меньше, худшие - больше. Но на избытке торговой недвижимости никто новых проектов начинать не будет (разве только летних открытых "антикарантинных" форматов, но это другое).
Кстати, специально для Vlad с его "маятником", Гаткин также подтвердил мое предположение, что конец мая-начало июня - это ситуативное оживление, которое, во-первых, все равно не вернуло продажи на докризисный уровень, а во-вторых, не продлится дольше месяца, за которым вновь последует обвал продаж.
Додано: П'ят 12 чер, 2020 11:51
Барин, там до жд путей 300 метров от ближайшей к ним квартиры, и таких квартир там меньшинство. Ну и сама Жилянская - это прям фу-фу-фу, не то, что на современных выселках, ага
Востаннє редагувалось zРадио в П'ят 12 чер, 2020 11:51, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 12 чер, 2020 11:51
мелешь тут больше всех ты и походу это твоя работа, судя по количеству твоего текста
кстати о смене власти - при "вороватых папередниках", как ни странно, начался рост экономических макропоказателей - и все это на фоне оставленной пустой казны, внешнего вторжения, утраты Крыма и глубокого социального конфликта - при нынешних же "честных" кэрманычах почему начался катастрофический спад и дефицит бюджета
это к твоемы высеру "смена власти ничего не принесет"
принесла уже и принесет еще - главное не обляпайся, балабол
Востаннє редагувалось kingkongovets в П'ят 12 чер, 2020 11:53, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: П'ят 12 чер, 2020 11:52
Додано: П'ят 12 чер, 2020 11:53
kingkongovets
Хорош здесь флудить о папередниках, иди на политическую ветку
Додано: П'ят 12 чер, 2020 11:54
Ну да, если курс с 8 до 24 опустить, то с этого уровня поневоле начнётся рост макропоказателей.
Кстати 3 ярда Януковича мило прое.ли. Почти как нынешний транш МВФ .
Востаннє редагувалось sesk в П'ят 12 чер, 2020 11:55, всього редагувалось 1 раз.
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