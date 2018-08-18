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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4323432443254326>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 94
зростуть більш як на 10%
2%
2
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
13%
12
знизяться в межах 10%
33%
31
знизяться на 10-25%
29%
27
знизяться на 25%-50%
17%
16
знизяться більше, ніж на 50%
4%
4
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 11:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Serg-ik написав:«Покупай то, что можешь, на обвал не др0чи»


В гранит...
Чукча2
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 11:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  BIGor написав:Ну Вы и примеры взяли. Если глянуть Франковск - то там около 50-60 новостроек. Хмельницкий 30-40. Тернополь - 30-40. Не все так уж и плохо.

Я спорил с утверждением, что цены будут идти за платежеспособным спросом, будут девелоперы ужиматься в прибыли, строители работать за еду, цемент отпускать по себестоимости, определенной энергоносителями.
На практике, когда не выгодно, когда низкие цены, вообще ничего не строят.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 11:27

  airmax78 написав:
  Vlad442 написав:
  zРадио написав:
Это уже почти год как наблюдалось до кризиса, но ипотека так и не родилась. Если она во времена роста экономики не родилась, то чего вы ждете во времена рецессии? Впрочем, можете ждать - кто вам запретит... Да, и еще один момент, который вы сочтете несущественным, а я реальностью - это прогноз МВФ о сокращении кредитования и в 2020-м, и в 2021-м гг

Я выше писал, что чтобы родилась ипотека на внутренних ресурсах в национальной валюте, нужны годы.

На моих глазах родилась ипотека в Армении. Нужна политическая воля и стабильная национальная валюта. Нефть и газ и триллионные ЗВР не нужны.

Знакомые взяли ипотеку в Белоруссии (много лет назад) на 20 лет (если правильно помню) на 4 комнатную квартиру. Сейчас её могут закрыть 2 зарплатами. Это к слову, когда нет денег, но есть воля
Richi
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 11:38

  airmax78 написав:Не волнуйтесь, я все копирую в ворд и потом издам ваши посты отдельной книгой - все желающие смогут купить и приобщиться к вашей мудрости и прозорливости.

То ти швидше свою книгу видаш з назвою "Полтосік, за полтосіком" :mrgreen: :lol: :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 11:40

  kingkongovets написав:зато как вырос уровень аналитики и экспертной оценки благодаря ньюкамерам с политической ветки)
кстати это именно они полтора года назад так ссались от счастья предвкушая смену "влады барыг", шо радуга стояла над всем форумом, сейчас они с таким же восторгом надрачивают на неизбежный писец, к которому новые НЕбарыги и приведут


Шо ты мелешь? Я писал, что смена власти ничего не принесет. Извинись за вранье! Політичні дискусії

  airmax78 написав:Одно дело закрываться там, где у тебя уже 3 ТЦ, а напротив еще 3 ТЦ конкурентов, и другое дело открываться там, где конкуренции в этом сегменте, пока, вообще нет.


Продолжай фантазировать. А вот собственник Brocard Гаткин на днях сказал, что ставки аренды по ТЦ должны упасть до 80% - на процент сокращения проходимости и выручки арендаторов. Понятно, что лучшие локации упали меньше, худшие - больше. Но на избытке торговой недвижимости никто новых проектов начинать не будет (разве только летних открытых "антикарантинных" форматов, но это другое).

Кстати, специально для Vlad с его "маятником", Гаткин также подтвердил мое предположение, что конец мая-начало июня - это ситуативное оживление, которое, во-первых, все равно не вернуло продажи на докризисный уровень, а во-вторых, не продлится дольше месяца, за которым вновь последует обвал продаж.

https://rau.ua/ru/news/yuryj-gatkyn-brocard/
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 11:51

  airmax78 написав:Согласен. Локация - там мрачноватая. Лучше про нее не говорить. С одной стороны жд ветка в 4 полосы, с другой - Жилянская. И все это в яме. Фасад от такого замечательного локейшена уже черный.


Барин, там до жд путей 300 метров от ближайшей к ним квартиры, и таких квартир там меньшинство. Ну и сама Жилянская - это прям фу-фу-фу, не то, что на современных выселках, ага :mrgreen:
Востаннє редагувалось zРадио в П'ят 12 чер, 2020 11:51, всього редагувалось 1 раз.
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 11:51

  zРадио написав:Шо ты мелешь? Я писал, что смена власти ничего не принесет. Извинись за вранье!


мелешь тут больше всех ты и походу это твоя работа, судя по количеству твоего текста
кстати о смене власти - при "вороватых папередниках", как ни странно, начался рост экономических макропоказателей - и все это на фоне оставленной пустой казны, внешнего вторжения, утраты Крыма и глубокого социального конфликта - при нынешних же "честных" кэрманычах почему начался катастрофический спад и дефицит бюджета
это к твоемы высеру "смена власти ничего не принесет"
принесла уже и принесет еще - главное не обляпайся, балабол
Востаннє редагувалось kingkongovets в П'ят 12 чер, 2020 11:53, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 11:52

  sequence написав:
  Damien написав:...слабые умрут, сильные выживут и продолжат покупать/снимать ..

Ого. Запахло Дарвином. Но позвольте, если все слабые умрут, тогда останутся одни мощные флэтлорды, которые будут меняться квартирами, женами, детьми и тачками

Такие лорды называются СВИНГлордами. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 11:53

kingkongovets

Хорош здесь флудить о папередниках, иди на политическую ветку
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 11:54

  kingkongovets написав:
  zРадио написав:Шо ты мелешь? Я писал, что смена власти ничего не принесет. Извинись за вранье!


мелешь тут больше всех ты и походу это твоя работа, судя по количеству твоего текста
кстати о смене власти - при вороватых папередниках, как ни странно начался рост экономических макропрказателей, - и все это на фоне оставленной пустой казны, внешнего вторжения, утраты Крыма и глубокого социального конфликта, при нынешних же "честных" кэрманычах начался катастрофический спад
это к твоемы высеру "смена власти ничего не принесет"
принесла уже и принесет еще - главное не обляпайся, балабол

Ну да, если курс с 8 до 24 опустить, то с этого уровня поневоле начнётся рост макропоказателей.
Кстати 3 ярда Януковича мило прое.ли. Почти как нынешний транш МВФ .
Востаннє редагувалось sesk в П'ят 12 чер, 2020 11:55, всього редагувалось 1 раз.
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