а Жилянская с Короленковской как были одной ширины, так и остались.
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Додано: П'ят 12 чер, 2020 11:54
а Жилянская с Короленковской как были одной ширины, так и остались.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: П'ят 12 чер, 2020 11:54
Додано: П'ят 12 чер, 2020 11:55
я говорю лично о тебе и качестве твоей "аналитики" и лучше не рассказывай куда мне идти, а то я тоже могу помочь аналогичным советом, когда обосрался надо идти в душ, а не доказывать всем шо это шоколад
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: П'ят 12 чер, 2020 11:56
если внимательно посмотрите на основного работодателя того же Кривого Рога, то найдёте в списке форбс не только не полученные доходы рабочих, но и не построенные для них дома.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: П'ят 12 чер, 2020 11:56
Как щас помню первый день в КТРЭ, нас водят экскурсией по В. Житомирской. Гид рассказывает, какой плохой был капитализм, поэтому улица такая узкая из-за дороговизны земли.
Додано: П'ят 12 чер, 2020 12:00
аа, так вот в чем причина роста недвиги (в долларах) начиная с 16го)
пиши ешчо
Востаннє редагувалось kingkongovets в П'ят 12 чер, 2020 12:08, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: П'ят 12 чер, 2020 12:08
некоторые местные надр..чиватели на этот замечательный деловой центр ездят в метро и не видят, что творится на улицах.
всегда считал, что мэры не только Рима, Лондона и Барселоны, но и Будапешта, Праги, Кракова - чисто дети и вообще нихера не понимают в градостроительстве.
если можно спокойно и с профитом "формувати" в узком городе "бізнес центр", или вести точечную застройку по принципу "30 вместо 9".
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: П'ят 12 чер, 2020 12:08
Странным образом, о качестве моей аналитики высказываются одни пустомели - еще ни одна цифра не была оспорена другой цифрой, а лишь балабольством в духе "я гуру, я учитель" (с)
Додано: П'ят 12 чер, 2020 12:09
Там уже 14 лет стоит на месте бывшего трамвайного депо заполненный водой будущий 6-этажный паркинг в котором кроме подпорной стенки ничего нет. Это был проект "Парк Горького" корпорации МИС который начали в 2006г, а с сентября 2008г заморозили, потом несколько раз перепродавали пока его не купил какой-то француз. Видимо,решил что-то построить на этих 4-х гектарах.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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