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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4323432443254326

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 94
зростуть більш як на 10%
2%
2
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
13%
12
знизяться в межах 10%
33%
31
знизяться на 10-25%
29%
27
знизяться на 25%-50%
17%
16
знизяться більше, ніж на 50%
4%
4
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 11:54

  Первый написав:по факту там продовжує формуватися бізнес центр міста Києва

а Жилянская с Короленковской как были одной ширины, так и остались.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 11:54

  Долярчик написав:
  airmax78 написав:Не волнуйтесь, я все копирую в ворд и потом издам ваши посты отдельной книгой - все желающие смогут купить и приобщиться к вашей мудрости и прозорливости.

То ти швидше свою книгу видаш з назвою "Полтосік, за полтосіком" :mrgreen: :lol: :mrgreen:

Макс полтосник - рецидивист
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 11:55

  zРадио написав:kingkongovets

Хорош здесь флудить о папередниках, иди на политическую ветку


я говорю лично о тебе и качестве твоей "аналитики" и лучше не рассказывай куда мне идти, а то я тоже могу помочь аналогичным советом, когда обосрался надо идти в душ, а не доказывать всем шо это шоколад
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 11:56

  Vlad442 написав:На практике, когда не выгодно, когда низкие цены, вообще ничего не строят.

если внимательно посмотрите на основного работодателя того же Кривого Рога, то найдёте в списке форбс не только не полученные доходы рабочих, но и не построенные для них дома.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 11:56

  Yuri_T написав:
  Первый написав:по факту там продовжує формуватися бізнес центр міста Києва

а Жилянская с Короленковской как были одной ширины, так и остались.

Как щас помню первый день в КТРЭ, нас водят экскурсией по В. Житомирской. Гид рассказывает, какой плохой был капитализм, поэтому улица такая узкая из-за дороговизны земли.
sesk
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 12:00

  sesk написав:Ну да, если курс с 8 до 24 опустить, то с этого уровня поневоле начнётся рост макропоказателей.
Кстати 3 ярда Януковича мило прое.ли. Почти как нынешний транш МВФ .


аа, так вот в чем причина роста недвиги (в долларах) начиная с 16го)
пиши ешчо :mrgreen:
Востаннє редагувалось kingkongovets в П'ят 12 чер, 2020 12:08, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 12:08

  sesk написав:...поэтому улица такая узкая из-за дороговизны земли.

некоторые местные надр..чиватели на этот замечательный деловой центр ездят в метро и не видят, что творится на улицах.
всегда считал, что мэры не только Рима, Лондона и Барселоны, но и Будапешта, Праги, Кракова - чисто дети и вообще нихера не понимают в градостроительстве.
если можно спокойно и с профитом "формувати" в узком городе "бізнес центр", или вести точечную застройку по принципу "30 вместо 9".
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 12:08

  kingkongovets написав:
  zРадио написав:kingkongovets

Хорош здесь флудить о папередниках, иди на политическую ветку


я говорю лично о тебе и качестве твоей "аналитики" и лучше не рассказывай куда мне идти, а то я тоже могу помочь аналогичным советом, когда обосрался надо идти в душ, а не доказывать всем шо это шоколад


Странным образом, о качестве моей аналитики высказываются одни пустомели - еще ни одна цифра не была оспорена другой цифрой, а лишь балабольством в духе "я гуру, я учитель" (с)
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 12:09

  Первый написав:
  hume написав:Ибануцца, ветка, в информационном смысле, просто умерла

КАН в юните продаёт нежилые, цены не узнавал.


таки да


частину парковки мегамаркета на Антоновича закрили. бурять зі сторони озера.
цікаво шо роблять?

на короленківській будівлю вороніна вже закрили склом. гарно.
на жилянській, на місці молокозаводу, з'явилася техніка.

по факту там продовжує формуватися бізнес центр міста Києва


Там уже 14 лет стоит на месте бывшего трамвайного депо заполненный водой будущий 6-этажный паркинг в котором кроме подпорной стенки ничего нет. Это был проект "Парк Горького" корпорации МИС который начали в 2006г, а с сентября 2008г заморозили, потом несколько раз перепродавали пока его не купил какой-то француз. Видимо,решил что-то построить на этих 4-х гектарах.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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