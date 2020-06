Додано: П'ят 12 чер, 2020 12:00

sesk написав: Ну да, если курс с 8 до 24 опустить, то с этого уровня поневоле начнётся рост макропоказателей.

Кстати 3 ярда Януковича мило прое.ли. Почти как нынешний транш МВФ .



аа, так вот в чем причина роста недвиги (в долларах) начиная с 16го)

аа, так вот в чем причина роста недвиги (в долларах) начиная с 16го)

