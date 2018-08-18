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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4324432543264327>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 94
зростуть більш як на 10%
2%
2
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
13%
12
знизяться в межах 10%
33%
31
знизяться на 10-25%
29%
27
знизяться на 25%-50%
17%
16
знизяться більше, ніж на 50%
4%
4
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 11:56

  Yuri_T написав:
  Первый написав:по факту там продовжує формуватися бізнес центр міста Києва

а Жилянская с Короленковской как были одной ширины, так и остались.

Как щас помню первый день в КТРЭ, нас водят экскурсией по В. Житомирской. Гид рассказывает, какой плохой был капитализм, поэтому улица такая узкая из-за дороговизны земли.
sesk
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 12:00

  sesk написав:Ну да, если курс с 8 до 24 опустить, то с этого уровня поневоле начнётся рост макропоказателей.
Кстати 3 ярда Януковича мило прое.ли. Почти как нынешний транш МВФ .


аа, так вот в чем причина роста недвиги (в долларах) начиная с 16го)
пиши ешчо :mrgreen:
Востаннє редагувалось kingkongovets в П'ят 12 чер, 2020 12:08, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 12:08

  sesk написав:...поэтому улица такая узкая из-за дороговизны земли.

некоторые местные надр..чиватели на этот замечательный деловой центр ездят в метро и не видят, что творится на улицах.
всегда считал, что мэры не только Рима, Лондона и Барселоны, но и Будапешта, Праги, Кракова - чисто дети и вообще нихера не понимают в градостроительстве.
если можно спокойно и с профитом "формувати" в узком городе "бізнес центр", или вести точечную застройку по принципу "30 вместо 9".
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 12:09

  Первый написав:
  hume написав:Ибануцца, ветка, в информационном смысле, просто умерла

КАН в юните продаёт нежилые, цены не узнавал.


таки да


частину парковки мегамаркета на Антоновича закрили. бурять зі сторони озера.
цікаво шо роблять?

на короленківській будівлю вороніна вже закрили склом. гарно.
на жилянській, на місці молокозаводу, з'явилася техніка.

по факту там продовжує формуватися бізнес центр міста Києва


Там уже 14 лет стоит на месте бывшего трамвайного депо заполненный водой будущий 6-этажный паркинг в котором кроме подпорной стенки ничего нет. Это был проект "Парк Горького" корпорации МИС который начали в 2006г, а с сентября 2008г заморозили, потом несколько раз перепродавали пока его не купил какой-то француз. Видимо,решил что-то построить на этих 4-х гектарах.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 13:07

  Первый написав:доречі, ось цікаве з розвитку центра Київа

ітт плаза

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Жесть, локація - промка, поруч річка-вонючка Либідь.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 13:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  BIGor написав:Жесть, локація - промка, поруч річка-вонючка Либідь.

Для бизнес-центра - нормально.
Там недалеко еще БЦ Торонто есть - так очень даже неплохое место.
foxluck
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 13:16

  foxluck написав:
  BIGor написав:Жесть, локація - промка, поруч річка-вонючка Либідь.

Для бизнес-центра - нормально.
Там недалеко еще БЦ Торонто есть - так очень даже неплохое место.

БЦ Торонто як я знаю знаходиться на вул. Васильківській, навпроти Костелу. Зовсім інша локація.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 13:22

  BIGor написав:
  Первый написав:доречі, ось цікаве з розвитку центра Київа

ітт плаза

https://itt-plaza.com/photo/

Жесть, локація - промка, поруч річка-вонючка Либідь.

Ничесе меняются взгляды стремительно на этой ветке: вчера Дипломат-Холл локейшн +/- такой же только хуже - парадайз, а сегодня +/- та же локация, только лучше - уже фу-фу.
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 13:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  BIGor написав:БЦ Торонто як я знаю знаходиться на вул. Васильківській, навпроти Костелу. Зовсім інша локація.

На БОЛЬШОЙ Васильковской, да. Но в принципе это не сильно далеко от ИТТ.
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 13:27

kingkongovets
А чё Вы такой сердитый? Арендаторы просят скидку?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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