Как щас помню первый день в КТРЭ, нас водят экскурсией по В. Житомирской. Гид рассказывает, какой плохой был капитализм, поэтому улица такая узкая из-за дороговизны земли.
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Додано: П'ят 12 чер, 2020 11:56
Как щас помню первый день в КТРЭ, нас водят экскурсией по В. Житомирской. Гид рассказывает, какой плохой был капитализм, поэтому улица такая узкая из-за дороговизны земли.
Додано: П'ят 12 чер, 2020 12:00
аа, так вот в чем причина роста недвиги (в долларах) начиная с 16го)
пиши ешчо
Востаннє редагувалось kingkongovets в П'ят 12 чер, 2020 12:08, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: П'ят 12 чер, 2020 12:08
некоторые местные надр..чиватели на этот замечательный деловой центр ездят в метро и не видят, что творится на улицах.
всегда считал, что мэры не только Рима, Лондона и Барселоны, но и Будапешта, Праги, Кракова - чисто дети и вообще нихера не понимают в градостроительстве.
если можно спокойно и с профитом "формувати" в узком городе "бізнес центр", или вести точечную застройку по принципу "30 вместо 9".
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: П'ят 12 чер, 2020 12:09
Там уже 14 лет стоит на месте бывшего трамвайного депо заполненный водой будущий 6-этажный паркинг в котором кроме подпорной стенки ничего нет. Это был проект "Парк Горького" корпорации МИС который начали в 2006г, а с сентября 2008г заморозили, потом несколько раз перепродавали пока его не купил какой-то француз. Видимо,решил что-то построить на этих 4-х гектарах.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: П'ят 12 чер, 2020 13:07
Жесть, локація - промка, поруч річка-вонючка Либідь.
Додано: П'ят 12 чер, 2020 13:12
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: П'ят 12 чер, 2020 13:16
Додано: П'ят 12 чер, 2020 13:22
Ничесе меняются взгляды стремительно на этой ветке: вчера Дипломат-Холл локейшн +/- такой же только хуже - парадайз, а сегодня +/- та же локация, только лучше - уже фу-фу.
Додано: П'ят 12 чер, 2020 13:25
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: П'ят 12 чер, 2020 13:27
kingkongovets
А чё Вы такой сердитый? Арендаторы просят скидку?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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