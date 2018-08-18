Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:На моих глазах родилась ипотека в Армении. Нужна политическая воля и стабильная национальная валюта. Нефть и газ и триллионные ЗВР не нужны.
И как там, потянулись армяне из Киева,Москвы,не говоря о Лос-Анжелесе и Париже обратно на родину?
Да, из Москвы точно некоторые переехали. Есть и те, кто приехали и из гораздо более дальних стран и купили в Ереване недвигу. Но армяне - особый народ. У них какая-то очень сильная привязанность к своей стране и особенно к Еревану. Это вам не Хомякоиды и Richi, которые отъехав 1500 км в сторону исходят на гуано на свою маленькую родину.
airmax78 написав:На моих глазах родилась ипотека в Армении. Нужна политическая воля и стабильная национальная валюта. Нефть и газ и триллионные ЗВР не нужны.
И как там, потянулись армяне из Киева,Москвы,не говоря о Лос-Анжелесе и Париже обратно на родину?
Да, из Москвы точно некоторые переехали. Есть и те, кто приехали и из гораздо более дальних стран и купили в Ереване недвигу. Но армяне - особый народ. У них какая-то очень сильная привязанность к своей стране и особенно к Еревану. Это вам не Хомякоиды и Richi, которые отъехав 1500 км в сторону исходят на гуано на свою маленькую родину.
Вы с какой целью из Одессы в Киев переехали? Покинули город, в котором есть остатки истории, чувствуется колорит и свои особенности, море, климат. Одесса и Львов имеют своё лицо в отличии от остальных городов Украины. Вы, ценитель прекрасного и …
Жесть, локація - промка, поруч річка-вонючка Либідь.
Ничесе меняются взгляды стремительно на этой ветке: вчера Дипломат-Холл локейшн +/- такой же только хуже - парадайз, а сегодня +/- та же локация, только лучше - уже фу-фу.
Якщо чесно Я вже перестав дивуватися як люди сприймають інформацію.
Пишу РЕАЛЬНУ ІНФОРМАЦІЮ. РЕАЛЬНУ. По темі гілки. без власник оцінок. просто об'єктивний факт. на вулиці короленківській будується 4 бізнес центри. ще 2 в 100 метрах на вулиці володимирській. все. і починаються фантазії...
Первый написав:Пишу РЕАЛЬНУ ІНФОРМАЦІЮ. РЕАЛЬНУ. По темі гілки. без власник оцінок. просто об'єктивний факт. на вулиці короленківській будується 4 бізнес центри. ще 2 в 100 метрах на вулиці володимирській. все. і починаються фантазії...
Тисячі мух не можуть помилятися. Он БЦ Циклума взагалі біля кладовища знаходиться в нетрях, і нічого.