RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4325432643274328>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 94
зростуть більш як на 10%
2%
2
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
13%
12
знизяться в межах 10%
33%
31
знизяться на 10-25%
29%
27
знизяться на 25%-50%
17%
16
знизяться більше, ніж на 50%
4%
4
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 13:28

  shapo написав:
  airmax78 написав:На моих глазах родилась ипотека в Армении. Нужна политическая воля и стабильная национальная валюта. Нефть и газ и триллионные ЗВР не нужны.


И как там, потянулись армяне из Киева,Москвы,не говоря о Лос-Анжелесе и Париже обратно на родину?

Да, из Москвы точно некоторые переехали. Есть и те, кто приехали и из гораздо более дальних стран и купили в Ереване недвигу. Но армяне - особый народ. У них какая-то очень сильная привязанность к своей стране и особенно к Еревану. Это вам не Хомякоиды и Richi, которые отъехав 1500 км в сторону исходят на гуано на свою маленькую родину.
airmax78
 
Повідомлень: 34899
З нами з: 25.10.12
Подякував: 867 раз.
Подякували: 4077 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 13:48

  foxluck написав:
  BIGor написав:БЦ Торонто як я знаю знаходиться на вул. Васильківській, навпроти Костелу. Зовсім інша локація.

На БОЛЬШОЙ Васильковской, да. Но в принципе это не сильно далеко от ИТТ.

1 км примерно - в таком мастабе там все недалеко :mrgreen:
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 27337
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1163 раз.
Подякували: 6514 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 13:54

  airmax78 написав:
  shapo написав:
  airmax78 написав:На моих глазах родилась ипотека в Армении. Нужна политическая воля и стабильная национальная валюта. Нефть и газ и триллионные ЗВР не нужны.


И как там, потянулись армяне из Киева,Москвы,не говоря о Лос-Анжелесе и Париже обратно на родину?

Да, из Москвы точно некоторые переехали. Есть и те, кто приехали и из гораздо более дальних стран и купили в Ереване недвигу. Но армяне - особый народ. У них какая-то очень сильная привязанность к своей стране и особенно к Еревану. Это вам не Хомякоиды и Richi, которые отъехав 1500 км в сторону исходят на гуано на свою маленькую родину.

Вы с какой целью из Одессы в Киев переехали? Покинули город, в котором есть остатки истории, чувствуется колорит и свои особенности, море, климат. Одесса и Львов имеют своё лицо в отличии от остальных городов Украины. Вы, ценитель прекрасного и …
Richi
 
Повідомлень: 1497
З нами з: 25.09.08
Подякував: 641 раз.
Подякували: 595 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 13:54

  airmax78 написав:
  BIGor написав:
  Первый написав:доречі, ось цікаве з розвитку центра Київа

ітт плаза

https://itt-plaza.com/photo/

Жесть, локація - промка, поруч річка-вонючка Либідь.

Ничесе меняются взгляды стремительно на этой ветке: вчера Дипломат-Холл локейшн +/- такой же только хуже - парадайз, а сегодня +/- та же локация, только лучше - уже фу-фу.


Якщо чесно Я вже перестав дивуватися як люди сприймають інформацію.

Пишу РЕАЛЬНУ ІНФОРМАЦІЮ. РЕАЛЬНУ. По темі гілки. без власник оцінок. просто об'єктивний факт.
на вулиці короленківській будується 4 бізнес центри. ще 2 в 100 метрах на вулиці володимирській. все.
і починаються фантазії...

просто пісець.
Всім процвітання!
Первый
 
Повідомлень: 15394
З нами з: 27.10.09
Подякував: 233 раз.
Подякували: 2029 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 14:07

  kingkongovets написав:
  sesk написав:Ну да, если курс с 8 до 24 опустить, то с этого уровня поневоле начнётся рост макропоказателей.
Кстати 3 ярда Януковича мило прое.ли. Почти как нынешний транш МВФ .


аа, так вот в чем причина роста недвиги (в долларах) начиная с 16го)
пиши ешчо :mrgreen:

Ну так если шото наеб.лось в разы, то потом рост будет.
Маркс с диалектикой! :mrgreen:
sesk
 
Повідомлень: 168
З нами з: 31.12.17
Подякував: 8 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 14:12

  Serg-ik написав:kingkongovets
А чё Вы такой сердитый? Арендаторы просят скидку?

Да, странно, и велосипед есть.
sesk
 
Повідомлень: 168
З нами з: 31.12.17
Подякував: 8 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 14:28

  foxluck написав:
  BIGor написав:БЦ Торонто як я знаю знаходиться на вул. Васильківській, навпроти Костелу. Зовсім інша локація.

На БОЛЬШОЙ Васильковской, да. Но в принципе это не сильно далеко от ИТТ.

Ну блин, как дети. С одной стороны вид на костел, улица с магазинами, ресторанами, общественным транспортом, с другой - вид на речку вонючку, жд склады и котлован залитый водой.

Это как сравнивать два помещения в одном здании - у одного фасад выходит на улицу, у второго во двор. Расстояние небольшое - но разница очень большая.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3665
З нами з: 19.09.10
Подякував: 621 раз.
Подякували: 740 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 14:32

що там, воспєватєлі Саги напряглися?
ДБР прийшло з обшуками до забудовника Вавриша https://www.epravda.com.ua/news/2020/06/12/661685/
TylerTruman_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 914
З нами з: 11.06.15
Подякував: 10 раз.
Подякували: 159 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 14:32

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Первый написав:Пишу РЕАЛЬНУ ІНФОРМАЦІЮ. РЕАЛЬНУ. По темі гілки. без власник оцінок. просто об'єктивний факт.
на вулиці короленківській будується 4 бізнес центри. ще 2 в 100 метрах на вулиці володимирській. все.
і починаються фантазії...

Тисячі мух не можуть помилятися. Он БЦ Циклума взагалі біля кладовища знаходиться в нетрях, і нічого.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3665
З нами з: 19.09.10
Подякував: 621 раз.
Подякували: 740 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 14:44

Раді пропонують вивести рієлторів з «тіні»

https://3m2.ua/stati/news/radi-proponuy ... 48bmFRDB7M
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7489
З нами з: 05.06.16
Подякував: 663 раз.
Подякували: 1183 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4325432643274328>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt, hno3 і 3 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1848, 1849, 1850
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
18491 3032316
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 12 чер, 2020 14:22
sesk
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 45, 46, 47
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
466 197857
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 29 тра, 2020 19:06
Bobua
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 17:28
13 13697
Переглянути останнє повідомлення
Суб 02 тра, 2020 16:42
Insaider

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Идея Банк (18147)
12.06.2020 15:32
EximBonus Bot (1550)
12.06.2020 15:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.