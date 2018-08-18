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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4325432643274328

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 94
зростуть більш як на 10%
2%
2
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
13%
12
знизяться в межах 10%
33%
31
знизяться на 10-25%
29%
27
знизяться на 25%-50%
17%
16
знизяться більше, ніж на 50%
4%
4
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 14:45

  Richi написав:
  airmax78 написав:
  shapo написав:И как там, потянулись армяне из Киева,Москвы,не говоря о Лос-Анжелесе и Париже обратно на родину?

Да, из Москвы точно некоторые переехали. Есть и те, кто приехали и из гораздо более дальних стран и купили в Ереване недвигу. Но армяне - особый народ. У них какая-то очень сильная привязанность к своей стране и особенно к Еревану. Это вам не Хомякоиды и Richi, которые отъехав 1500 км в сторону исходят на гуано на свою маленькую родину.

Вы с какой целью из Одессы в Киев переехали? Покинули город, в котором есть остатки истории, чувствуется колорит и свои особенности, море, климат. Одесса и Львов имеют своё лицо в отличии от остальных городов Украины. Вы, ценитель прекрасного и …

Остатки истории есть, а работы нормальной нет.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 14:49

  airmax78 написав:
  shapo написав:
  airmax78 написав:На моих глазах родилась ипотека в Армении. Нужна политическая воля и стабильная национальная валюта. Нефть и газ и триллионные ЗВР не нужны.


И как там, потянулись армяне из Киева,Москвы,не говоря о Лос-Анжелесе и Париже обратно на родину?


Да, из Москвы точно некоторые переехали. Есть и те, кто приехали и из гораздо более дальних стран и купили в Ереване недвигу. Но армяне - особый народ. У них какая-то очень сильная привязанность к своей стране и особенно к Еревану. Это вам не Хомякоиды и Richi, которые отъехав 1500 км в сторону исходят на гуано на свою маленькую родину.


У нас явно разный круг знакомых.
Ни один из моих знакомых армян от Киева и Москвы до Хайфы и Лос-Анжелеса не переехал обратно в Армению и ничего там не купил.
Тем более чем там заниматься кроме как тратить заработанное в другом месте.
Те с кем я знаком еще не забыли блокаду 1992-1996гг .
Статистики, случаем,у вас нет по вернувшимся?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 15:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Вирус SOMIK-19 смотрю распространяется на ветке с ужасающей скоростью.
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 15:07

  Yuri_T написав:..
если внимательно посмотрите на основного работодателя того же Кривого Рога, то найдёте в списке форбс не только не полученные доходы рабочих, но и не построенные для них дома.

Как то даже неудобно спрашивать с Лакшми Миттала, чего он не застроил город свечками
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 15:11

  kingkongovets написав:Раді пропонують вивести рієлторів з «тіні»

https://3m2.ua/stati/news/radi-proponuy ... 48bmFRDB7M

Не смогли вывести из тени доходы чиновников ( декларации собрали, налог с декларированого-нет), а хотят риелторами заняться

Про знания риелтора-бла-бла -бла
Про ответственность-бла-бла
С таким подходом надо аттестовывать продавцов авто и прочей сложной техники, то есть большую часть менеджеров по продажам.
В общем ерундой занимаются
Мне в экономе риелтор не нужен.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 15:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  BIGor написав:Ну блин, как дети. С одной стороны вид на костел, улица с магазинами, ресторанами, общественным транспортом, с другой - вид на речку вонючку, жд склады и котлован залитый водой.

Это как сравнивать два помещения в одном здании - у одного фасад выходит на улицу, у второго во двор. Расстояние небольшое - но разница очень большая.

Если бы было жилое здание - то целиком согласен. Но это же бизнес-центр строят. Какая разница? Вокруг чуть приукрасят территорию, в будущем еще рядом что-то построят современное и будет нормально. Зато может с парковкой легче чуть будет (хотя не факт).
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 15:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  BIGor написав:С одной стороны вид на костел, улица с магазинами, ресторанами, общественным транспортом, с другой - вид на речку вонючку, жд склады и котлован залитый водой.

Нет из Торонто вида на речку и склады. С одной стороны будет Монреаль, с другой сквер, на Антоновича - вид на Нью-Йорк и парочку домов рядом
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 15:25

  airmax78 написав:Вирус SOMIK-19 смотрю распространяется на ветке с ужасающей скоростью.

А какие первые симптомы этого вируса?
Калоизвержение или обильное слюнотечение с периодическим выхаркиванием?
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 15:31

  Faceless написав:
  BIGor написав:С одной стороны вид на костел, улица с магазинами, ресторанами, общественным транспортом, с другой - вид на речку вонючку, жд склады и котлован залитый водой.

Нет из Торонто вида на речку и склады. С одной стороны будет Монреаль, с другой сквер, на Антоновича - вид на Нью-Йорк и парочку домов рядом

Тут идет сравнение БЦ Торонто, с другим БЦ что около Физкультуры.
BIGor
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