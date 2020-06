Додано: П'ят 12 чер, 2020 16:34

Первый написав:

по факту там продовжує формуватися бізнес центр міста Києва по факту там продовжує формуватися бізнес центр міста Києва



соглашусь







качество не очч, кроп с этой панорамы



https://www.skypixel.com/photo360s/kiev-panoramic соглашуськачество не очч, кроп с этой панорамы

Востаннє редагувалось kingkongovets в П'ят 12 чер, 2020 16:38, всього редагувалось 2 разів.

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.