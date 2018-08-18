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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 12 чер, 2020 16:09
airmax78 чего это Вы мне стишок не лайкнули? Не "зашёл"?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: П'ят 12 чер, 2020 16:13
Люди начинают ясно видеть будущее, читать между строк, раскрывать смысл написанного по одному-двум словам, знать о тебе больше, чем ты сам о себе знаешь и т.д.
Додано: П'ят 12 чер, 2020 16:17
Додано: П'ят 12 чер, 2020 16:20
Можете дать сводку по новому полтосику?
Уже воете как собака от аналогов значительно дешевле?
Что там по заменителям? Уже чувствуется\отображено падение ВВП в апреле на 20%?
Да и по ремонту не было сводок,что уже обрезали на 100% финансирование стройки века?
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: П'ят 12 чер, 2020 16:29
ріелторам тре давно почати давати ліцензії після спеціальних курсів та екзаменів, як це у США
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: П'ят 12 чер, 2020 16:33
Да, офисы в центре растут как грибы, значит спрос появился
Додано: П'ят 12 чер, 2020 16:34
соглашусь
качество не очч, кроп с этой панорамы
Востаннє редагувалось kingkongovets в П'ят 12 чер, 2020 16:38, всього редагувалось 2 разів.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: П'ят 12 чер, 2020 16:34
flyman ,
Или ногой под ж0пу из кабинета нотаруса в момент сделки. Как делают мои коллеги.
Додано: П'ят 12 чер, 2020 16:48
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
до того, как начнёт клянчить деньги или после?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: П'ят 12 чер, 2020 16:48
"Не верю"(с) Мы, с подачи Зрады, ищем всей веткой покупателя на Главпочтамт уже вторые сутки. Никого.
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