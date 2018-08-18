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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4327432843294330>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 94
зростуть більш як на 10%
2%
2
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
13%
12
знизяться в межах 10%
33%
31
знизяться на 10-25%
29%
27
знизяться на 25%-50%
17%
16
знизяться більше, ніж на 50%
4%
4
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 16:09

airmax78 чего это Вы мне стишок не лайкнули? Не "зашёл"?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 16:13

  барабашов написав:
  airmax78 написав:Вирус SOMIK-19 смотрю распространяется на ветке с ужасающей скоростью.

А какие первые симптомы этого вируса?
Калоизвержение или обильное слюнотечение с периодическим выхаркиванием?

Люди начинают ясно видеть будущее, читать между строк, раскрывать смысл написанного по одному-двум словам, знать о тебе больше, чем ты сам о себе знаешь и т.д.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 16:17

  Serg-ik написав:airmax78 чего это Вы мне стишок не лайкнули? Не "зашёл"?

Нет, отлично. Уже лайкнул.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 16:20

  airmax78 написав: Уже лайкнул.

Можете дать сводку по новому полтосику?
Уже воете как собака от аналогов значительно дешевле?

Что там по заменителям? Уже чувствуется\отображено падение ВВП в апреле на 20%?

Да и по ремонту не было сводок,что уже обрезали на 100% финансирование стройки века?
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 16:29

  kingkongovets написав:Раді пропонують вивести рієлторів з «тіні»

https://3m2.ua/stati/news/radi-proponuy ... 48bmFRDB7M

ріелторам тре давно почати давати ліцензії після спеціальних курсів та екзаменів, як це у США
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 16:33

  Первый написав:доречі, ось цікаве з розвитку центра Київа

ітт плаза

https://itt-plaza.com/photo/

Да, офисы в центре растут как грибы, значит спрос появился
hume
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 16:34

  Первый написав:
по факту там продовжує формуватися бізнес центр міста Києва


соглашусь

Зображення

качество не очч, кроп с этой панорамы

https://www.skypixel.com/photo360s/kiev-panoramic
Востаннє редагувалось kingkongovets в П'ят 12 чер, 2020 16:38, всього редагувалось 2 разів.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 16:34

flyman ,
ріелторам тре давно почати давати ліцензії

Или ногой под ж0пу из кабинета нотаруса в момент сделки. Как делают мои коллеги.
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 16:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Hotab написав:ногой под ж0пу из кабинета нотаруса в момент сделки.
до того, как начнёт клянчить деньги или после?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 16:48

  hume написав:
  Первый написав:доречі, ось цікаве з розвитку центра Київа

ітт плаза

https://itt-plaza.com/photo/

Да, офисы в центре растут как грибы, значит спрос появился

"Не верю"(с) Мы, с подачи Зрады, ищем всей веткой покупателя на Главпочтамт уже вторые сутки. Никого.
airmax78
 
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