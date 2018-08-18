Додано: П'ят 12 чер, 2020 16:09

airmax78 чего это Вы мне стишок не лайкнули? Не "зашёл"?

Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?

https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s