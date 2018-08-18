|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 12 чер, 2020 16:50
somilitark написав: airmax78 написав:
Уже лайкнул.
Можете дать сводку по новому полтосику?
Уже воете как собака от аналогов значительно дешевле?
Что там по заменителям? Уже чувствуется\отображено падение ВВП в апреле на 20%?
Да и по ремонту не было сводок,что уже обрезали на 100% финансирование стройки века?
Сегодня кладовочка сдается. По квартире - скоро дам расклад. Там полтосиком, боюсь, не обойдется. Что-то, конечно, дорогова-то как-то все.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 34903
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 868 раз.
- Подякували: 4078 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|18492
|3032435
|
|
|466
|197858
|
П'ят 29 тра, 2020 19:06
Bobua
|
|13
|13698
|
|