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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4327432843294330

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 94
зростуть більш як на 10%
2%
2
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
13%
12
знизяться в межах 10%
33%
31
знизяться на 10-25%
29%
27
знизяться на 25%-50%
17%
16
знизяться більше, ніж на 50%
4%
4
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 16:50

  somilitark написав:
  airmax78 написав: Уже лайкнул.

Можете дать сводку по новому полтосику?
Уже воете как собака от аналогов значительно дешевле?

Что там по заменителям? Уже чувствуется\отображено падение ВВП в апреле на 20%?

Да и по ремонту не было сводок,что уже обрезали на 100% финансирование стройки века?

Сегодня кладовочка сдается. По квартире - скоро дам расклад. Там полтосиком, боюсь, не обойдется. Что-то, конечно, дорогова-то как-то все.
airmax78
 
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  #<1 ... 4327432843294330
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