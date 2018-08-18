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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4328432943304331>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 94
зростуть більш як на 10%
2%
2
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
13%
12
знизяться в межах 10%
33%
31
знизяться на 10-25%
29%
27
знизяться на 25%-50%
17%
16
знизяться більше, ніж на 50%
4%
4
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 16:50

  somilitark написав:
  airmax78 написав: Уже лайкнул.

Можете дать сводку по новому полтосику?
Уже воете как собака от аналогов значительно дешевле?

Что там по заменителям? Уже чувствуется\отображено падение ВВП в апреле на 20%?

Да и по ремонту не было сводок,что уже обрезали на 100% финансирование стройки века?

Сегодня кладовочка сдается. По квартире - скоро дам расклад. Там полтосиком, боюсь, не обойдется. Что-то, конечно, дорогова-то как-то все.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 17:03

  airmax78 написав:.. Что-то, конечно, дорогова-то как-то все.
ну дык я предлагал сэкономить, но вы не поверили. А зря ))
recently познакомился с человеком, который занимается в эпике в калиновке постройкой свечного заводика по производству крупноформатного керамогранита.
вот этого https://www.lb-technology.com/lb-in-ukr ... ding-line/
Обещал скидку, жаль у вас ремонт заканчивается, мог бы и поделиться ))
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 17:03

  somilitark написав:
  airmax78 написав: Уже лайкнул.

Можете дать сводку по новому полтосику?

Сомик, Вы бы тоже лайкнули мой новый "шедевр", там о вашей теории речь идёт
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 17:15

  airmax78 написав:
  shapo написав:
  airmax78 написав:На моих глазах родилась ипотека в Армении. Нужна политическая воля и стабильная национальная валюта. Нефть и газ и триллионные ЗВР не нужны.


И как там, потянулись армяне из Киева,Москвы,не говоря о Лос-Анжелесе и Париже обратно на родину?

Да, из Москвы точно некоторые переехали. Есть и те, кто приехали и из гораздо более дальних стран и купили в Ереване недвигу. Но армяне - особый народ. У них какая-то очень сильная привязанность к своей стране и особенно к Еревану. Это вам не Хомякоиды и Richi, которые отъехав 1500 км в сторону исходят на гуано на свою маленькую родину.


Я на свою родину никогда ничего не изливаю, в отличие от некоторых топящих за всякую шеколадную сволочь под чутким руководством которой Украина уже потеряла 20 млн. населения и немаленький кусок територии.

Так что с короной ? Набирает обороты ? Метро снова стоп ?
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 17:20

  airmax78 написав:
  hume написав:
  Первый написав:доречі, ось цікаве з розвитку центра Київа

ітт плаза

https://itt-plaza.com/photo/

Да, офисы в центре растут как грибы, значит спрос появился

"Не верю"(с) Мы, с подачи Зрады, ищем всей веткой покупателя на Главпочтамт уже вторые сутки. Никого.


У меня другой ник. Еще раз исковеркаешь мой, будешь у меня Васей, а не Максом.

По сути комментария - ты живешь еще февралем, но это закончится, обещаю. А к вопросу Главпочтамта вернемся, как будет провален аукцион по его реализации в силу отстутствия спроса (если он будет выставлен, как говорит Смелянский, за 38 млн долларов в эквиваленте и в ближайшее время)
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 17:45

  zРадио написав:
  airmax78 написав:"Не верю"(с) Мы, с подачи Зрады, ищем всей веткой покупателя на Главпочтамт уже вторые сутки. Никого.


У меня другой ник. Еще раз исковеркаешь мой, будешь у меня Васей, а не Максом.

По сути комментария - ты живешь еще февралем, но это закончится, обещаю. А к вопросу Главпочтамта вернемся, как будет провален аукцион по его реализации в силу отстутствия спроса (если он будет выставлен, как говорит Смелянский, за 38 млн долларов в эквиваленте и в ближайшее время)

Не понял претензии. Смотрю на аватарку, на ней стрелочка красная - чтобы видно было хорошо. Показывает на ник - "Зрада". В надписи над картинкой, как я понимаю, ошибка, либо ник "Зрада" уже был занят. Но картинка - не врет.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 17:48

  kingkongovets написав:
  hume написав:Ибануцца, ветка, в информационном смысле, просто умерла

зато как вырос уровень аналитики и экспертной оценки благодаря ньюкамерам с политической ветки)
кстати это именно они полтора года назад так ссались от счастья предвкушая смену "влады барыг", шо радуга стояла над всем форумом, сейчас они с таким же восторгом надрачивают на неизбежный писец, к которому новые НЕбарыги и приведут
в общем все в духе времени - воинствующий популизм, некомпетентность, кварталовский йумар (отдельный привет максу и трибеке)
ветка - лишь срез общества, полностью отражающий все его настроения и тенденции

Я об этом давно писал
новоявленные хэдлайнеры ветки зрадист и виталлиан утопили ветку в потоках помоев...модерация не реагирует...

хм интересно как быстро потрут этот пост?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 17:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Прохожий написав:новоявленные хэдлайнеры ветки зрадист и виталлиан утопили ветку в потоках
кое кто плавал в помоях и до виталлиана, но отказывался это признавать.
верю в евро... по 1,4
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 17:58

  Прохожий написав:новоявленные хэдлайнеры ветки зрадист и виталлиан утопили ветку в потоках помоев...модерация не реагирует...


ну так политикой же сейчас все резко перестали интересоваться, пришли ссать в уши сюда :mrgreen:
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 18:00

  Прохожий написав:Я об этом давно писал
новоявленные хэдлайнеры ветки зрадист и виталлиан утопили ветку в потоках помоев...модерация не реагирует...

хм интересно как быстро потрут этот пост?


"Любая негативная для КРЖН статистика - это помои" (с) Цитаты великих риэлторов. Кек :lol:
zРадио
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