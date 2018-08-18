Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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ну дык я предлагал сэкономить, но вы не поверили. А зря )) recently познакомился с человеком, который занимается в эпике в калиновке постройкой свечного заводика по производству крупноформатного керамогранита. вот этого https://www.lb-technology.com/lb-in-ukr ... ding-line/ Обещал скидку, жаль у вас ремонт заканчивается, мог бы и поделиться ))
airmax78 написав:На моих глазах родилась ипотека в Армении. Нужна политическая воля и стабильная национальная валюта. Нефть и газ и триллионные ЗВР не нужны.
И как там, потянулись армяне из Киева,Москвы,не говоря о Лос-Анжелесе и Париже обратно на родину?
Да, из Москвы точно некоторые переехали. Есть и те, кто приехали и из гораздо более дальних стран и купили в Ереване недвигу. Но армяне - особый народ. У них какая-то очень сильная привязанность к своей стране и особенно к Еревану. Это вам не Хомякоиды и Richi, которые отъехав 1500 км в сторону исходят на гуано на свою маленькую родину.
Я на свою родину никогда ничего не изливаю, в отличие от некоторых топящих за всякую шеколадную сволочь под чутким руководством которой Украина уже потеряла 20 млн. населения и немаленький кусок територии.
Так что с короной ? Набирает обороты ? Метро снова стоп ?
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Да, офисы в центре растут как грибы, значит спрос появился
"Не верю"(с) Мы, с подачи Зрады, ищем всей веткой покупателя на Главпочтамт уже вторые сутки. Никого.
У меня другой ник. Еще раз исковеркаешь мой, будешь у меня Васей, а не Максом.
По сути комментария - ты живешь еще февралем, но это закончится, обещаю. А к вопросу Главпочтамта вернемся, как будет провален аукцион по его реализации в силу отстутствия спроса (если он будет выставлен, как говорит Смелянский, за 38 млн долларов в эквиваленте и в ближайшее время)
airmax78 написав:"Не верю"(с) Мы, с подачи Зрады, ищем всей веткой покупателя на Главпочтамт уже вторые сутки. Никого.
У меня другой ник. Еще раз исковеркаешь мой, будешь у меня Васей, а не Максом.
По сути комментария - ты живешь еще февралем, но это закончится, обещаю. А к вопросу Главпочтамта вернемся, как будет провален аукцион по его реализации в силу отстутствия спроса (если он будет выставлен, как говорит Смелянский, за 38 млн долларов в эквиваленте и в ближайшее время)
Не понял претензии. Смотрю на аватарку, на ней стрелочка красная - чтобы видно было хорошо. Показывает на ник - "Зрада". В надписи над картинкой, как я понимаю, ошибка, либо ник "Зрада" уже был занят. Но картинка - не врет.
hume написав:Ибануцца, ветка, в информационном смысле, просто умерла
зато как вырос уровень аналитики и экспертной оценки благодаря ньюкамерам с политической ветки) кстати это именно они полтора года назад так ссались от счастья предвкушая смену "влады барыг", шо радуга стояла над всем форумом, сейчас они с таким же восторгом надрачивают на неизбежный писец, к которому новые НЕбарыги и приведут в общем все в духе времени - воинствующий популизм, некомпетентность, кварталовский йумар (отдельный привет максу и трибеке) ветка - лишь срез общества, полностью отражающий все его настроения и тенденции
Я об этом давно писал новоявленные хэдлайнеры ветки зрадист и виталлиан утопили ветку в потоках помоев...модерация не реагирует...
хм интересно как быстро потрут этот пост?
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