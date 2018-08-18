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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4328432943304331

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 94
зростуть більш як на 10%
2%
2
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
13%
12
знизяться в межах 10%
33%
31
знизяться на 10-25%
29%
27
знизяться на 25%-50%
17%
16
знизяться більше, ніж на 50%
4%
4
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 18:03

  BIGor написав:
  Первый написав:...розвитку центра Київа...
ітт плаза..

Жесть, локація - промка, поруч річка-вонючка Либідь.

какая разница где находится БЦ, если там есть нормальный воздух в офисе/вода/еда/рабочие места/релакс? важно только время в дороге до офиса. Киев Товарный на новом генплане убирают. Речку убьют новой дорогой поверх. Все будет асфальт, стекло и бизнес. Если население нарожает смышленых людей для загрузки площадей.
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 18:16

  zРадио написав:По сути комментария - ты живешь еще февралем, но это закончится, обещаю. А к вопросу Главпочтамта вернемся, как будет провален аукцион по его реализации в силу отстутствия спроса (если он будет выставлен, как говорит Смелянский, за 38 млн долларов в эквиваленте и в ближайшее время)


я заскринил твой пост, чтобы он вдруг не исчез как тот, где ты писал шо никогда не ошибаешься :mrgreen:

2all:
интергалбуд скоро переезжает в свой новый (купленный и отреставрированный) офис на московской в бывшем здании арсенала, 18000 метров на минутку
привет прорабу шапо :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 18:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

А я то думал почему они на коновальца продавали своё здание
hume
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 18:24

  Serg-ik написав:
  Hotab написав:ногой под ж0пу из кабинета нотаруса в момент сделки.
до того, как начнёт клянчить деньги или после?

Заранее. Чтоб и просить не успел.
Со словами "давайте уберем из кабинета тех,кто не является участником сделки". Они тогда так смешно начинают злиться и угрожать! Но все равно идут по известному адресу.
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 18:29

  kingkongovets написав:я заскринил твой пост, чтобы он вдруг не исчез как тот, где ты писал шо никогда не ошибаешься :mrgreen:


Ложь, я не писал, что никогда не ошибаюсь, не было такого даже без слова "никогда" - можно поискать в кэше. А по поводу Главпочтампа - скринь на здоровье, только вместе с дисклеймером о долларовом эквиваленте и ближайшем времени аукциона (пусть будет до конца 2020-го)
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 18:32

  Хомякоид написав: Я на свою родину никогда ничего не изливаю, в отличие от некоторых топящих за всякую шеколадную сволочь под чутким руководством которой Украина уже потеряла 20 млн. населения и немаленький кусок територии.

У тебя всегда альтернативная реальность

20 миллионов за 5 лет ? Прекрати ездить в Нидерланды

И забей уже окна в своих Чабанах
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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  #<1 ... 4328432943304331
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