я заскринил твой пост, чтобы он вдруг не исчез как тот, где ты писал шо никогда не ошибаешься
2all:
интергалбуд скоро переезжает в свой новый (купленный и отреставрированный) офис на московской в бывшем здании арсенала, 18000 метров на минутку
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Додано: П'ят 12 чер, 2020 18:16
я заскринил твой пост, чтобы он вдруг не исчез как тот, где ты писал шо никогда не ошибаешься
2all:
интергалбуд скоро переезжает в свой новый (купленный и отреставрированный) офис на московской в бывшем здании арсенала, 18000 метров на минутку
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: П'ят 12 чер, 2020 18:18
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
А я то думал почему они на коновальца продавали своё здание
Додано: П'ят 12 чер, 2020 18:24
Заранее. Чтоб и просить не успел.
Со словами "давайте уберем из кабинета тех,кто не является участником сделки". Они тогда так смешно начинают злиться и угрожать! Но все равно идут по известному адресу.
Додано: П'ят 12 чер, 2020 18:29
Ложь, я не писал, что никогда не ошибаюсь, не было такого даже без слова "никогда" - можно поискать в кэше. А по поводу Главпочтампа - скринь на здоровье, только вместе с дисклеймером о долларовом эквиваленте и ближайшем времени аукциона (пусть будет до конца 2020-го)
Додано: П'ят 12 чер, 2020 18:51
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
як пересіченому понаїху за 10 років стати столичним лендлордом
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: П'ят 12 чер, 2020 18:57
Особенно мне понравились ежемесячные расходы - 100$ на аренду комнаты, 100$ на пропитание и 50$ на все остальное. То есть отпусков, походов к стоматологу, покупки телефонов и другой техники, развлечений и многого другого за 10 лет у человека не будет? А семья в такой бюджет вообще не помещается никак, особенно дети. Та нафига так себя во всем ограничивать 10 лет? Экономия должна быть разумной, а тут перегиб на перегибе.
З.Ы. Хотя я понимаю, почему тебе этот кейс понравится...
Додано: П'ят 12 чер, 2020 19:01
Natt, тут розмови, що $400 (10000 грн) це зарплата останнього ніщеброда.
А в Києві Фейслеса не менше 25000 грн для самих лінивих і тупих.
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 12 чер, 2020 19:08, всього редагувалось 1 раз.
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: П'ят 12 чер, 2020 19:01
Доллар это валюта США (и мировая по совместительству). Гривна валюта Украины. ВВП Украины сократится на сколько процентов? На сколько процентов сократится ВВП США?
И напомню, что гривна уже упала с 23 до 27.
С уважением отношусь к прогнозистам МВФ, но учли ли они эти моменты? Проверить легко, подождать 7 месяцев и, вооружившись экселем, проверить, оправдывают ли они свои зарплаты.
Додано: П'ят 12 чер, 2020 19:08
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: П'ят 12 чер, 2020 19:10
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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