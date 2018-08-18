RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 432943304331433243334334>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 94
зростуть більш як на 10%
2%
2
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
13%
12
знизяться в межах 10%
33%
31
знизяться на 10-25%
29%
27
знизяться на 25%-50%
17%
16
знизяться більше, ніж на 50%
4%
4
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 18:16

  zРадио написав:По сути комментария - ты живешь еще февралем, но это закончится, обещаю. А к вопросу Главпочтамта вернемся, как будет провален аукцион по его реализации в силу отстутствия спроса (если он будет выставлен, как говорит Смелянский, за 38 млн долларов в эквиваленте и в ближайшее время)


я заскринил твой пост, чтобы он вдруг не исчез как тот, где ты писал шо никогда не ошибаешься :mrgreen:

2all:
интергалбуд скоро переезжает в свой новый (купленный и отреставрированный) офис на московской в бывшем здании арсенала, 18000 метров на минутку
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7494
З нами з: 05.06.16
Подякував: 670 раз.
Подякували: 1192 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 18:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

А я то думал почему они на коновальца продавали своё здание
hume
 
Повідомлень: 6527
З нами з: 27.12.12
Подякував: 641 раз.
Подякували: 1007 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 18:24

  Serg-ik написав:
  Hotab написав:ногой под ж0пу из кабинета нотаруса в момент сделки.
до того, как начнёт клянчить деньги или после?

Заранее. Чтоб и просить не успел.
Со словами "давайте уберем из кабинета тех,кто не является участником сделки". Они тогда так смешно начинают злиться и угрожать! Но все равно идут по известному адресу.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2838
З нами з: 15.02.09
Подякував: 98 раз.
Подякували: 1048 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 18:29

  kingkongovets написав:я заскринил твой пост, чтобы он вдруг не исчез как тот, где ты писал шо никогда не ошибаешься :mrgreen:


Ложь, я не писал, что никогда не ошибаюсь, не было такого даже без слова "никогда" - можно поискать в кэше. А по поводу Главпочтампа - скринь на здоровье, только вместе с дисклеймером о долларовом эквиваленте и ближайшем времени аукциона (пусть будет до конца 2020-го)
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6145
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1032 раз.
Подякували: 2323 раз.
 
Профіль
2
4
3
Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 18:51

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://fi202x.blogspot.com/2020/06/blog-post_73.html
як пересіченому понаїху за 10 років стати столичним лендлордом
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19713
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1103 раз.
Подякували: 1350 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 18:57

  flyman написав:https://fi202x.blogspot.com/2020/06/blog-post_73.html
як пересіченому понаїху за 10 років стати столичним лендлордом

Особенно мне понравились ежемесячные расходы - 100$ на аренду комнаты, 100$ на пропитание и 50$ на все остальное. То есть отпусков, походов к стоматологу, покупки телефонов и другой техники, развлечений и многого другого за 10 лет у человека не будет? А семья в такой бюджет вообще не помещается никак, особенно дети. Та нафига так себя во всем ограничивать 10 лет? Экономия должна быть разумной, а тут перегиб на перегибе.

З.Ы. Хотя я понимаю, почему тебе этот кейс понравится...
Natt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1525
З нами з: 09.08.15
Подякував: 378 раз.
Подякували: 298 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 19:01

  Natt написав:
  flyman написав:https://fi202x.blogspot.com/2020/06/blog-post_73.html
як пересіченому понаїху за 10 років стати столичним лендлордом

Особенно мне понравились ежемесячные расходы - 100$ на аренду комнаты, 100$ на пропитание и 50$ на все остальное. То есть отпусков, походов к стоматологу, покупки телефонов и другой техники, развлечений и многого другого за 10 лет у человека не будет? А семья в такой бюджет вообще не помещается никак, особенно дети. Та нафига так себя во всем ограничивать 10 лет? Экономия должна быть разумной, а тут перегиб на перегибе.

З.Ы. Хотя я понимаю, почему тебе этот кейс понравится...

Natt, тут розмови, що $400 (10000 грн) це зарплата останнього ніщеброда.
А в Києві Фейслеса не менше 25000 грн для самих лінивих і тупих.
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 12 чер, 2020 19:08, всього редагувалось 1 раз.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19713
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1103 раз.
Подякували: 1350 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 19:01

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:Вирус SOMIK-19 смотрю распространяется на ветке с ужасающей скоростью.

Согласен. Даже МВФ поддался влиянию этого вируса

МВФ заклав у прогнози щодо України середньорічний курс 30 гривень за долар
Номінальний валовий внутрішній продукт України у 2020 році скоротиться до 3,908 трлн грн, або до $130,3 млрд, що виводить на середньорічний курс 30 грн/$1.
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на прогноз МВФ, розміщений у меморандумі про нову програму.

Доллар это валюта США (и мировая по совместительству). Гривна валюта Украины. ВВП Украины сократится на сколько процентов? На сколько процентов сократится ВВП США?
И напомню, что гривна уже упала с 23 до 27.
С уважением отношусь к прогнозистам МВФ, но учли ли они эти моменты? Проверить легко, подождать 7 месяцев и, вооружившись экселем, проверить, оправдывают ли они свои зарплаты.
Vlad442
 
Повідомлень: 6806
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 1200 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 19:08

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  cuprum написав:Речку убьют новой дорогой поверх.

Вы ее хоть видели? Речку убили еще в прошлом веке, нашли о чем страдать :mrgreen:
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 27342
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1163 раз.
Подякували: 6515 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 19:10

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:А в Києві Фейслеса не менше 25000 грн для самих лінивих і тупих.

Та нє, ліниві і тупі не проходять фейсконтроль
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 27342
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1163 раз.
Подякували: 6515 раз.
 
Профіль
7
2
3
  #<1 ... 432943304331433243334334>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman, Hotab і 2 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1848, 1849, 1850
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
18495 3032684
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 12 чер, 2020 19:50
shapo
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 45, 46, 47
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
466 197859
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 29 тра, 2020 19:06
Bobua
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 17:28
13 13699
Переглянути останнє повідомлення
Суб 02 тра, 2020 16:42
Insaider

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.