Додано: П'ят 12 чер, 2020 18:16

zРадио написав: По сути комментария - ты живешь еще февралем, но это закончится, обещаю. А к вопросу Главпочтамта вернемся, как будет провален аукцион по его реализации в силу отстутствия спроса (если он будет выставлен, как говорит Смелянский, за 38 млн долларов в эквиваленте и в ближайшее время)



я заскринил твой пост, чтобы он вдруг не исчез как тот, где ты писал шо никогда не ошибаешься



2all:

интергалбуд скоро переезжает в свой новый (купленный и отреставрированный) офис на московской в бывшем здании арсенала, 18000 метров на минутку

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.