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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 12 чер, 2020 19:14
Vlad442 написав: Serg-ik написав: airmax78 написав:
Вирус SOMIK-19 смотрю распространяется на ветке с ужасающей скоростью.
Согласен. Даже МВФ поддался влиянию этого вируса
МВФ заклав у прогнози щодо України середньорічний курс 30 гривень за долар
Номінальний валовий внутрішній продукт України у 2020 році скоротиться до 3,908 трлн грн, або до $130,3 млрд, що виводить на середньорічний курс 30 грн/$1.
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на прогноз МВФ, розміщений у меморандумі про нову програму.
Доллар это валюта США (и мировая по совместительству). Гривна валюта Украины. ВВП Украины сократится на сколько процентов? На сколько процентов сократится ВВП США?
И напомню, что гривна уже
упала с 23 до 27.
С уважением отношусь к прогнозистам МВФ, но учли ли они эти моменты? Проверить легко, подождать 7 месяцев и, вооружившись экселем, проверить, оправдывают ли они свои зарплаты.
Реальный ВВП Украины сократится на 8,2%, США - на 6,8%. Это последние прогнозы МВФ.
Насчет курса 30 - я предполагаю, что это не прогноз, а удобное число для перевода показателей в доллар, чего требуют формы меморандумов о сотрудничестве (в национальной валюте и долларе).
При это хочу еще раз обратить внимание обоих на прогноз падения номинального ВВП в гривнах. Это говорит о том, что дефлятор ВВП ниже процента падения производства, измеряемого в натуральных показателях, и при любом обменном курсе экономика обречена на обвал.
Если девальвация случится, номинальный ВВП, вероятнее всего, удастся удержать. Если не случится, он упадет. Валютная оценка ВВП при этом останется в обоих сценариях останется в отрицательной зоне
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Додано: П'ят 12 чер, 2020 19:14
Faceless написав: flyman написав:
А в Києві Фейслеса не менше 25000 грн для самих лінивих і тупих.
Та нє, ліниві і тупі не проходять фейсконтроль
Як вони можуть проходити фейсконтроль, якщо вони безликі?
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Додано: П'ят 12 чер, 2020 19:14
sesk написав: kingkongovets написав: sesk написав:
Ну да, если курс с 8 до 24 опустить, то с этого уровня поневоле начнётся рост макропоказателей.
Кстати 3 ярда Януковича мило прое.ли. Почти как нынешний транш МВФ .
аа, так вот в чем причина роста недвиги (в долларах) начиная с 16го)
пиши ешчо
Ну так если шото наеб.лось в разы
, то потом рост будет.
Маркс с диалектикой!
а шо наеб.лось В РАЗЫ, "эксперт"?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: П'ят 12 чер, 2020 19:14
Hotab написав: Serg-ik написав: Hotab написав:
ногой под ж0пу из кабинета нотаруса в момент сделки.
до того, как начнёт клянчить деньги или после?
Заранее. Чтоб и просить не успел.
Со словами "давайте уберем из кабинета тех,кто не является участником сделки". Они тогда так смешно начинают злиться и угрожать! Но все равно идут по известному адресу.
Я недолюбливаю риелторов, но вас никто наручниками к батарее не пристегивал. Вы могли найти сами, но не смогли (значит какую-то услугу получили), согласились заплатить, даже какие-то бумажки подписали, а потом за дверь. Не этично.
Покупая квартиру на вторичке через риелтора я вижу, что прямые варианты дороже. Где-то они смогли найти лоха и своими схемами выдавить из него цену ниже, чем у прямых продавцов и тут я выхожу и отбираю их деньги? Кто мне мешал найти такого лоха? Никто, но я поленился или не имею достаточных ресурсов и навыка - проще же украсть, чем заработать.
Ни разу в своей жизни не кидал риелтеров.
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Vlad442
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Додано: П'ят 12 чер, 2020 19:17
Странное наблюдение, все перешли на расчёты долларами налом. Даже те кто всегда платили гривну на карту.
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Унуноктий
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Додано: П'ят 12 чер, 2020 19:18
барабашов написав: airmax78 написав:
Вирус SOMIK-19 смотрю распространяется на ветке с ужасающей скоростью.
А какие первые симптомы этого вируса?
Калоизвержение или обильное слюнотечение с периодическим выхаркиванием?
оральный энурез
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: П'ят 12 чер, 2020 19:18
airmax78 написав:
Не понял претензии. Смотрю на аватарку, на ней стрелочка красная - чтобы видно было хорошо. Показывает на ник - "Зрада".
Формально Аирмакс прав. Возле поста присутствует 3 слова (2 созвучны
), значит можно выбирать из них любое, чтобы обращаться к собеседнику.
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Vlad442
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Додано: П'ят 12 чер, 2020 19:23
Унуноктий написав:
Странное наблюдение, все перешли на расчёты долларами налом. Даже те кто всегда платили гривну на карту.
Ничего странного - заначки люди тянут на фоне падения гривневых доходов
Востаннє редагувалось zРадио
в П'ят 12 чер, 2020 19:25, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 12 чер, 2020 19:23
flyman написав: Faceless написав: flyman написав:
А в Києві Фейслеса не менше 25000 грн для самих лінивих і тупих.
Та нє, ліниві і тупі не проходять фейсконтроль
Як вони можуть проходити фейсконтроль, якщо вони безликі?
Фейслес один. Мені можна
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Faceless
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Додано: П'ят 12 чер, 2020 19:27
Vlad442 написав:
И напомню, что гривна уже упала с 23 до 27.
январь 2019 курс 28.20, гривна подорожала до 26.75 на сегодня)
Востаннє редагувалось Прохожий
в П'ят 12 чер, 2020 19:28, всього редагувалось 1 раз.
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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