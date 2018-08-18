Додано: П'ят 12 чер, 2020 19:14

Hotab написав: Serg-ik написав: Hotab написав: ногой под ж0пу из кабинета нотаруса в момент сделки. ногой под ж0пу из кабинета нотаруса в момент сделки. до того, как начнёт клянчить деньги или после? до того, как начнёт клянчить деньги или после?

Заранее. Чтоб и просить не успел.

Со словами "давайте уберем из кабинета тех,кто не является участником сделки". Они тогда так смешно начинают злиться и угрожать! Но все равно идут по известному адресу. Заранее. Чтоб и просить не успел.Со словами "давайте уберем из кабинета тех,кто не является участником сделки". Они тогда так смешно начинают злиться и угрожать! Но все равно идут по известному адресу.

Я недолюбливаю риелторов, но вас никто наручниками к батарее не пристегивал. Вы могли найти сами, но не смогли (значит какую-то услугу получили), согласились заплатить, даже какие-то бумажки подписали, а потом за дверь. Не этично.Покупая квартиру на вторичке через риелтора я вижу, что прямые варианты дороже. Где-то они смогли найти лоха и своими схемами выдавить из него цену ниже, чем у прямых продавцов и тут я выхожу и отбираю их деньги? Кто мне мешал найти такого лоха? Никто, но я поленился или не имею достаточных ресурсов и навыка - проще же украсть, чем заработать.Ни разу в своей жизни не кидал риелтеров.