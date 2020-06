Додано: П'ят 12 чер, 2020 19:36

Faceless написав: cuprum написав: Речку убьют новой дорогой поверх. Речку убьют новой дорогой поверх.

Вы ее хоть видели? Речку убили еще в прошлом веке, нашли о чем страдать Вы ее хоть видели? Речку убили еще в прошлом веке, нашли о чем страдать

та ну я не был бы столь категоричен

на днях за малевича 48







вполне можно привести в пристойный вид та ну я не был бы столь категориченна днях за малевича 48вполне можно привести в пристойный вид

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.