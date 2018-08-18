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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4331433243334334>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 94
зростуть більш як на 10%
2%
2
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
13%
12
знизяться в межах 10%
33%
31
знизяться на 10-25%
29%
27
знизяться на 25%-50%
17%
16
знизяться більше, ніж на 50%
4%
4
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 19:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:Реальный ВВП Украины сократится на 8,2%, США - на 6,8%. Это последние прогнозы МВФ.

Я понимаю, что так нельзя делать, но иногда хочется вспомнить детскую непосредственность и юношескую прямолинейность.
В 23 я не верю и привести его было бы манипуляцией, возьмем как равновесный курс до кризиса 26. Делим тупо на 1,068 и умножаем на 1,082. Получаем 26,34. Где тут среднегодовой 30?
26,34 не позволяет надеяться не то что на обвал, а просто на заметное снижение цен.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 19:31

  zРадио написав:
  Унуноктий написав:Странное наблюдение, все перешли на расчёты долларами налом. Даже те кто всегда платили гривну на карту.


Ничего странного - заначки люди тянут на фоне падения гривневых доходов

Уну, признавайся, за что с тобой люди из последних заначек рассчитываются?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 19:31

  kingkongovets написав:
  zРадио написав:По сути комментария - ты живешь еще февралем, но это закончится, обещаю. А к вопросу Главпочтамта вернемся, как будет провален аукцион по его реализации в силу отстутствия спроса (если он будет выставлен, как говорит Смелянский, за 38 млн долларов в эквиваленте и в ближайшее время)


я заскринил твой пост, чтобы он вдруг не исчез как тот, где ты писал шо никогда не ошибаешься :mrgreen:

2all:
интергалбуд скоро переезжает в свой новый (купленный и отреставрированный) офис на московской в бывшем здании арсенала, 18000 метров на минутку
привет прорабу шапо :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:


Скоро это когда?
Адрес не укажешь т.к. на ул.Московской Укрбуд на излете собирался офисное здание строить на месте корпусов Арсенала и,по-моему, уже начал, а до того Зоряный перестраивал.
Про Интергалбуд тут некоторые граждане пишут что он следующий в очереди за Укрбудом.Мои бывшие коллеги пока там работают и такого не подтверждают.
Почему-то модер разрешает kingkongovets называть меня прорабом, а мне назвать его обезьяной из Конго зязь
Востаннє редагувалось shapo в П'ят 12 чер, 2020 19:55, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 19:34

  Vlad442 написав:
  zРадио написав:Реальный ВВП Украины сократится на 8,2%, США - на 6,8%. Это последние прогнозы МВФ.

Я понимаю, что так нельзя делать, но иногда хочется вспомнить детскую непосредственность и юношескую прямолинейность.
В 23 я не верю и привести его было бы манипуляцией, возьмем как равновесный курс до кризиса 26. Делим тупо на 1,068 и умножаем на 1,082. Получаем 26,34. Где тут среднегодовой 30?
26,34 не позволяет надеяться не то что на обвал, а просто на заметное снижение цен.


Вы хватаетесь за то, что вам нравится, но игнорируете главное. Я вам четко все расписал (хотя и до этого уже давал в цифрах без сопровождения комментариями) - без девальвации упадет номинальный ВВП. Это буквально значит, что располагаемых гривен и у бизнеса, и у населения станет меньше. В какой вселенной возможно уменьшение гривневых цен на недвижимость без уменьшения их долларового эквивалента? Как можно верить в это, если вы не верите в курс 23??
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 19:36

  Faceless написав:
  cuprum написав:Речку убьют новой дорогой поверх.

Вы ее хоть видели? Речку убили еще в прошлом веке, нашли о чем страдать :mrgreen:

та ну я не был бы столь категоричен
на днях за малевича 48
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вполне можно привести в пристойный вид
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kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 19:36

  airmax78 написав:
  zРадио написав:
  Унуноктий написав:Странное наблюдение, все перешли на расчёты долларами налом. Даже те кто всегда платили гривну на карту.


Ничего странного - заначки люди тянут на фоне падения гривневых доходов

Уну, признавайся, за что с тобой люди из последних заначек рассчитываются?


"Последних" - это твоя придумка, я этого не писал. Заначки бывают и приличными по размерам
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 19:47

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:та ну я не был бы столь категоричен
на днях за малевича 48

Может повлияло что было много дождей - до карантина еще помню было намного мельче.
Но, кстати, если сравнить с ее видом 10-летней давности, то действительно чуть в порядок привели
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 19:48

  Vlad442 написав:
  Hotab написав:Заранее. Чтоб и просить не успел.
Со словами "давайте уберем из кабинета тех,кто не является участником сделки". Они тогда так смешно начинают злиться и угрожать! Но все равно идут по известному адресу.

Я недолюбливаю риелторов, но вас никто наручниками к батарее не пристегивал. Вы могли найти сами, но не смогли (значит какую-то услугу получили), согласились заплатить, даже какие-то бумажки подписали, а потом за дверь. Не этично.
.

Никто с ними ничего никогда не подписывал.
Мой личный опыт: сдаю квартиру,в объявлении указываю,что рылам не беспокоить.
На просмотр приходит рыл с семьёй арендаторов. Все норм, все согласны, ждём первого числа (доживали попередныки). Звонок от семьи " а давайте на день раньше, без рыла, она ж уже будет свободна". Давайте. Все, заехали. Вечером звонит рыл, что-то возмущается, угрожает, тут же отправляется на юх.

Второй случай,не мой уже:
просмотр объявлений для покупки, звонок, встреча для просмотра - рыл и хозяева. Хозяева даже не в курсе, что рыл их хату продает. Хату рыл и не видел.
На сделке выставлен на улицу, работник хренов. Или он заработал несколько тысяч долларов,что забомбил оригинальное обьявение своими дублями?

Третий кейс, тоже не мой, девочка с работы.
Муж погиб в АТО, получила деньги за гибель, купила с помощью рыла однуху. Сама была убита горем, ничего не проверяла, доверилась рылу. За платно, конечно. Через несколько месяцев оказывается долги за тепло. Рыл перестал на звонки отвечать.
Вы не любите рыл ? Я их терпеть не могу. И кидать буду повсюду, если буду пересекаться .
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 19:51

[quote="4989631:zРадио"

"Последних" - это твоя придумка, я этого не писал. Заначки бывают и приличными по размерам[/quote]
Ну я заначку долларовую слил. Мой новострой сдают, надо делать ремонт, все в гривна, доллары сказали не надо не бригаде, не продавцам с/м так бы ими расплачивался.
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 19:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Вильнолюди тоже плачут (правда нормальные плачут вместе с ними): https://od.vgorode.ua/news/sobytyia/a11 ... ntsuzskom-
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