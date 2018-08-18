Додано: П'ят 12 чер, 2020 19:48

Vlad442 написав: Hotab написав: Заранее. Чтоб и просить не успел.

Со словами "давайте уберем из кабинета тех,кто не является участником сделки". Они тогда так смешно начинают злиться и угрожать! Но все равно идут по известному адресу. Заранее. Чтоб и просить не успел.Со словами "давайте уберем из кабинета тех,кто не является участником сделки". Они тогда так смешно начинают злиться и угрожать! Но все равно идут по известному адресу.

Я недолюбливаю риелторов, но вас никто наручниками к батарее не пристегивал. Вы могли найти сами, но не смогли (значит какую-то услугу получили), согласились заплатить, даже какие-то бумажки подписали, а потом за дверь. Не этично.

. Я недолюбливаю риелторов, но вас никто наручниками к батарее не пристегивал. Вы могли найти сами, но не смогли (значит какую-то услугу получили), согласились заплатить, даже какие-то бумажки подписали, а потом за дверь. Не этично.

Никто с ними ничего никогда не подписывал.Мой личный опыт: сдаю квартиру,в объявлении указываю,что рылам не беспокоить.На просмотр приходит рыл с семьёй арендаторов. Все норм, все согласны, ждём первого числа (доживали попередныки). Звонок от семьи " а давайте на день раньше, без рыла, она ж уже будет свободна". Давайте. Все, заехали. Вечером звонит рыл, что-то возмущается, угрожает, тут же отправляется на юх.Второй случай,не мой уже:просмотр объявлений для покупки, звонок, встреча для просмотра - рыл и хозяева. Хозяева даже не в курсе, что рыл их хату продает. Хату рыл и не видел.На сделке выставлен на улицу, работник хренов. Или он заработал несколько тысяч долларов,что забомбил оригинальное обьявение своими дублями?Третий кейс, тоже не мой, девочка с работы.Муж погиб в АТО, получила деньги за гибель, купила с помощью рыла однуху. Сама была убита горем, ничего не проверяла, доверилась рылу. За платно, конечно. Через несколько месяцев оказывается долги за тепло. Рыл перестал на звонки отвечать.Вы не любите рыл ? Я их терпеть не могу. И кидать буду повсюду, если буду пересекаться .