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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4332433343344335>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 95
зростуть більш як на 10%
2%
2
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
13%
12
знизяться в межах 10%
33%
31
знизяться на 10-25%
28%
27
знизяться на 25%-50%
17%
16
знизяться більше, ніж на 50%
5%
5
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 19:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:Вы хватаетесь за то, что вам нравится, но игнорируете главное. Я вам четко все расписал (хотя и до этого уже давал в цифрах без сопровождения комментариями) - без девальвации упадет номинальный ВВП. Это буквально значит, что располагаемых гривен и у бизнеса, и у населения станет меньше. В какой вселенной возможно уменьшение гривневых цен на недвижимость без уменьшения их долларового эквивалента? Как можно верить в это, если вы не верите в курс 23??

Есть слова, а есть то, что стоит за словами. Что значит упадет номинальный ВВП? Давайте отрешимся от умных слов и посмотрим, что за ними стоит. Я два раза не постригся и ходил заросший. Я отложил очередной ремонт, потому что лень и не хочу активничать в карантин. У меня упали доходы, но упали и текущие расходы. Мои сбережения уменьшились? Нет. Ни в банках, ни в результате девальвации. Появились более доходные и спокойные варианты инвестирования? Нет. Куплю ли я, если цены упадут? Скорей да, чем нет. Вот и вся арифметика. А на словах - ВВП в гривнах падает, скоро будут досками заколачивать.


Коммерческой недвижимости сейчас плохо. Я два месяца посдавал за коммуналку, сейчас вернул старые цены. Заплатили, но намекнули, что я не прав. Скорей всего придется договариваться.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 20:01

  airmax78 написав:Вильнолюди тоже плачут (правда нормальные плачут вместе с ними): https://od.vgorode.ua/news/sobytyia/a11 ... ntsuzskom-

так Одеса більш вільнолюдьна чим Київ, виходить так
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flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 20:01

Вздовж Либеді можна зробити норм набережну. зРадіо, якщо візьмуть на роботу, з Чернігова, заплатить в бюджет грошей, і Віталя зробить набережну:-)
ЗРадіо. Давай вже працювати і платити в бюджет гроші. Дуже набережну хочеться:-)
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 20:06

  flyman написав:
  airmax78 написав:Вильнолюди тоже плачут (правда нормальные плачут вместе с ними): https://od.vgorode.ua/news/sobytyia/a11 ... ntsuzskom-

так Одеса більш вільнолюдьна чим Київ, виходить так

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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 20:07

Шо творять в Чернігові...

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Востаннє редагувалось Первый в П'ят 12 чер, 2020 20:08, всього редагувалось 1 раз.
Всім процвітання!
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  Первый написав:Шо творять в Чернігові...

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Лесной квартал? Зачетный ЖК.
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 20:12

  airmax78 написав:Вильнолюди тоже плачут (правда нормальные плачут вместе с ними): https://od.vgorode.ua/news/sobytyia/a11 ... ntsuzskom-

Это всё о чем нужно знать покупателям древних домов.
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 20:15

zРадио
Дивний Ви зРадіо.
ВВП падає. А тре щоб росло. Тобто необхідно щоб Ви більше працювали і відповідно платили в державний бюджет податки. З державного бюджету кошти в Київ. Більше коштів Києву і біля либеді буде набережна.
Всім подобається набережна біля либеді. Промка не подобається нікому.
Висновок. чим більше зРадіо працює - тим раніше буде набережна біля Либеді.
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 20:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:интергалбуд скоро переезжает в свой новый (купленный и отреставрированный) офис на московской в бывшем здании арсенала, 18000 метров на минутку

Ничего себе у них офисного планктона 2 тыс. человек...
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 20:20

  Vlad442 написав:Есть слова, а есть то, что стоит за словами. Что значит упадет номинальный ВВП? Давайте отрешимся от умных слов и посмотрим, что за ними стоит.


Не прикрывайтесь, пож-ста, необразованностью - в прошлом ответе я вам раскрыл, что значит уменьшение номинального ВВП в гривнах. Это уменьшение производимого продукта в натуральных (а не денежных) объемах. Что из этого вам непонятно?

  Vlad442 написав:У меня упали доходы, но упали и текущие расходы. Мои сбережения уменьшились?
Нет.


Простите, на вас мир клином не сошелся. В масштабах страны ваше утверждение опровергается - при инфляции 4,6% номинальный ВВП в гривнах падает на 1,7%. Это значит, что в целом доходы упадут на росте ратрат. Что в этом случае произойдет со сбережениями, сами догадаетесь - особые знания тут не нужны
zРадио
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