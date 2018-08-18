Додано: П'ят 12 чер, 2020 19:56

zРадио написав: Вы хватаетесь за то, что вам нравится, но игнорируете главное. Я вам четко все расписал (хотя и до этого уже давал в цифрах без сопровождения комментариями) - без девальвации упадет номинальный ВВП. Это буквально значит, что располагаемых гривен и у бизнеса, и у населения станет меньше. В какой вселенной возможно уменьшение гривневых цен на недвижимость без уменьшения их долларового эквивалента? Как можно верить в это, если вы не верите в курс 23?? Вы хватаетесь за то, что вам нравится, но игнорируете главное. Я вам четко все расписал (хотя и до этого уже давал в цифрах без сопровождения комментариями) - без девальвации упадет номинальный ВВП. Это буквально значит, что располагаемых гривен и у бизнеса, и у населения станет меньше. В какой вселенной возможно уменьшение гривневых цен на недвижимость без уменьшения их долларового эквивалента? Как можно верить в это, если вы не верите в курс 23??

Есть слова, а есть то, что стоит за словами. Что значит упадет номинальный ВВП? Давайте отрешимся от умных слов и посмотрим, что за ними стоит. Я два раза не постригся и ходил заросший. Я отложил очередной ремонт, потому что лень и не хочу активничать в карантин. У меня упали доходы, но упали и текущие расходы. Мои сбережения уменьшились? Нет. Ни в банках, ни в результате девальвации. Появились более доходные и спокойные варианты инвестирования? Нет. Куплю ли я, если цены упадут? Скорей да, чем нет. Вот и вся арифметика. А на словах - ВВП в гривнах падает, скоро будут досками заколачивать.Коммерческой недвижимости сейчас плохо. Я два месяца посдавал за коммуналку, сейчас вернул старые цены. Заплатили, но намекнули, что я не прав. Скорей всего придется договариваться.