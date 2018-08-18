Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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zРадио написав:Вы хватаетесь за то, что вам нравится, но игнорируете главное. Я вам четко все расписал (хотя и до этого уже давал в цифрах без сопровождения комментариями) - без девальвации упадет номинальный ВВП. Это буквально значит, что располагаемых гривен и у бизнеса, и у населения станет меньше. В какой вселенной возможно уменьшение гривневых цен на недвижимость без уменьшения их долларового эквивалента? Как можно верить в это, если вы не верите в курс 23??
Есть слова, а есть то, что стоит за словами. Что значит упадет номинальный ВВП? Давайте отрешимся от умных слов и посмотрим, что за ними стоит. Я два раза не постригся и ходил заросший. Я отложил очередной ремонт, потому что лень и не хочу активничать в карантин. У меня упали доходы, но упали и текущие расходы. Мои сбережения уменьшились? Нет. Ни в банках, ни в результате девальвации. Появились более доходные и спокойные варианты инвестирования? Нет. Куплю ли я, если цены упадут? Скорей да, чем нет. Вот и вся арифметика. А на словах - ВВП в гривнах падает, скоро будут досками заколачивать.
Коммерческой недвижимости сейчас плохо. Я два месяца посдавал за коммуналку, сейчас вернул старые цены. Заплатили, но намекнули, что я не прав. Скорей всего придется договариваться.
Вздовж Либеді можна зробити норм набережну. зРадіо, якщо візьмуть на роботу, з Чернігова, заплатить в бюджет грошей, і Віталя зробить набережну:-) ЗРадіо. Давай вже працювати і платити в бюджет гроші. Дуже набережну хочеться:-)
zРадио Дивний Ви зРадіо. ВВП падає. А тре щоб росло. Тобто необхідно щоб Ви більше працювали і відповідно платили в державний бюджет податки. З державного бюджету кошти в Київ. Більше коштів Києву і біля либеді буде набережна. Всім подобається набережна біля либеді. Промка не подобається нікому. Висновок. чим більше зРадіо працює - тим раніше буде набережна біля Либеді.
Vlad442 написав:Есть слова, а есть то, что стоит за словами. Что значит упадет номинальный ВВП? Давайте отрешимся от умных слов и посмотрим, что за ними стоит.
Не прикрывайтесь, пож-ста, необразованностью - в прошлом ответе я вам раскрыл, что значит уменьшение номинального ВВП в гривнах. Это уменьшение производимого продукта в натуральных (а не денежных) объемах. Что из этого вам непонятно?
Vlad442 написав:У меня упали доходы, но упали и текущие расходы. Мои сбережения уменьшились? Нет.
Простите, на вас мир клином не сошелся. В масштабах страны ваше утверждение опровергается - при инфляции 4,6% номинальный ВВП в гривнах падает на 1,7%. Это значит, что в целом доходы упадут на росте ратрат. Что в этом случае произойдет со сбережениями, сами догадаетесь - особые знания тут не нужны