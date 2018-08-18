Додано: П'ят 12 чер, 2020 20:51

zРадио написав: Vlad442 написав: Есть слова, а есть то, что стоит за словами. Что значит упадет номинальный ВВП? Давайте отрешимся от умных слов и посмотрим, что за ними стоит. Есть слова, а есть то, что стоит за словами. Что значит упадет номинальный ВВП? Давайте отрешимся от умных слов и посмотрим, что за ними стоит.



Не прикрывайтесь, пож-ста, необразованностью - в прошлом ответе я вам раскрыл, что значит уменьшение номинального ВВП в гривнах. Это уменьшение производимого продукта в натуральных (а не денежных) объемах. Что из этого вам непонятно?



Vlad442 написав: У меня упали доходы, но упали и текущие расходы. Мои сбережения уменьшились?

Нет. У меня упали доходы, но упали и текущие расходы. Мои сбережения уменьшились?Нет.



Простите, на вас мир клином не сошелся. В масштабах страны ваше утверждение опровергается - при инфляции 4,6% номинальный ВВП в гривнах падает на 1,7%. Это значит, что в целом доходы упадут на росте ратрат. Что в этом случае произойдет со сбережениями, сами догадаетесь - особые знания тут не нужны Не прикрывайтесь, пож-ста, необразованностью - в прошлом ответе я вам раскрыл, что значит уменьшение номинального ВВП в гривнах. Это уменьшение производимого продукта в натуральных (а не денежных) объемах. Что из этого вам непонятно?Простите, на вас мир клином не сошелся. В масштабах страны ваше утверждение опровергается - при инфляции 4,6% номинальный ВВП в гривнах падает на 1,7%. Это значит, что в целом доходы упадут на росте ратрат. Что в этом случае произойдет со сбережениями, сами догадаетесь - особые знания тут не нужны

Вы хватаетесь за то, что вам нравится, но игнорируете главное. Я вам четко все расписал (хотя и до этого уже давал в цифрах без сопровождения комментариями) - без девальвации упадет номинальный ВВП. Это буквально значит, что располагаемых гривен и у бизнеса, и у населения станет меньше . В какой вселенной возможно уменьшение гривневых цен на недвижимость без уменьшения их долларового эквивалента ? Как можно верить в это, если вы не верите в курс 23??

Как-то это уже начинает меня утомлять. Я вам здравый смысл, вы меня упрекаете в необразованности, начинаете говорить наукообразными терминами и делать выводы без доказательств. Иногда повторяете "я же вам раскрыл". Ради интереса возвращаюсь к посту, где все раскрыто.Либо вы не понимаете, либо недостаточно глубоко мыслите и разбираетесь в вопросе, поэтому ваши схемы очень поверхностны. В данном утверждении несколько скользких моментов. Почему при падении номинального ВВП располагаемых гривен станет меньше? Если я не постригся и парикмахер не заработал, то в системе стало меньше гривен? Нет, просто они остались лежать у меня, вместо того, чтобы лежать у парикмахера. Второе, почему, если гривен стало меньше, а долларов осталось как было, не упал курс? Третье, какое отношение имеет текучка в виде гривны на руках, к долларовым ценам? В днр, условно, гривна вообще исчезла из оборота, но недвижимость не исчезла и долларовые цены на нее не исчезли.При этом я никак не претендую на роль финансового эксперта и честно заявляю, что не разбираюсь достаточно в макроэкономике, чтобы строить модели такой сложности. Иначе я бы получил Нобелевскую премию в области экономики.