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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4333433443354336>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 95
зростуть більш як на 10%
2%
2
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
13%
12
знизяться в межах 10%
33%
31
знизяться на 10-25%
28%
27
знизяться на 25%-50%
17%
16
знизяться більше, ніж на 50%
5%
5
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 20:22

  Первый написав:zРадио
Дивний Ви зРадіо.
ВВП падає. А тре щоб росло. Тобто необхідно щоб Ви більше працювали і відповідно платили в державний бюджет податки. З державного бюджету кошти в Київ. Більше коштів Києву і біля либеді буде набережна.
Всім подобається набережна біля либеді. Промка не подобається нікому.
Висновок. чим більше зРадіо працює - тим раніше буде набережна біля Либеді.

в Либеді лебеді будуть, чи хотя би утки (як у Мюнхені)?
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flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 20:51

  zРадио написав:
  Vlad442 написав:Есть слова, а есть то, что стоит за словами. Что значит упадет номинальный ВВП? Давайте отрешимся от умных слов и посмотрим, что за ними стоит.


Не прикрывайтесь, пож-ста, необразованностью - в прошлом ответе я вам раскрыл, что значит уменьшение номинального ВВП в гривнах. Это уменьшение производимого продукта в натуральных (а не денежных) объемах. Что из этого вам непонятно?

  Vlad442 написав:У меня упали доходы, но упали и текущие расходы. Мои сбережения уменьшились?
Нет.


Простите, на вас мир клином не сошелся. В масштабах страны ваше утверждение опровергается - при инфляции 4,6% номинальный ВВП в гривнах падает на 1,7%. Это значит, что в целом доходы упадут на росте ратрат. Что в этом случае произойдет со сбережениями, сами догадаетесь - особые знания тут не нужны

Как-то это уже начинает меня утомлять. Я вам здравый смысл, вы меня упрекаете в необразованности, начинаете говорить наукообразными терминами и делать выводы без доказательств. Иногда повторяете "я же вам раскрыл". Ради интереса возвращаюсь к посту, где все раскрыто.
Либо вы не понимаете, либо недостаточно глубоко мыслите и разбираетесь в вопросе, поэтому ваши схемы очень поверхностны. В данном утверждении несколько скользких моментов. Почему при падении номинального ВВП располагаемых гривен станет меньше? Если я не постригся и парикмахер не заработал, то в системе стало меньше гривен? Нет, просто они остались лежать у меня, вместо того, чтобы лежать у парикмахера. Второе, почему, если гривен стало меньше, а долларов осталось как было, не упал курс? Третье, какое отношение имеет текучка в виде гривны на руках, к долларовым ценам? В днр, условно, гривна вообще исчезла из оборота, но недвижимость не исчезла и долларовые цены на нее не исчезли.
При этом я никак не претендую на роль финансового эксперта и честно заявляю, что не разбираюсь достаточно в макроэкономике, чтобы строить модели такой сложности. Иначе я бы получил Нобелевскую премию в области экономики.
Вы хватаетесь за то, что вам нравится, но игнорируете главное. Я вам четко все расписал (хотя и до этого уже давал в цифрах без сопровождения комментариями) - без девальвации упадет номинальный ВВП. Это буквально значит, что располагаемых гривен и у бизнеса, и у населения станет меньше. В какой вселенной возможно уменьшение гривневых цен на недвижимость без уменьшения их долларового эквивалента? Как можно верить в это, если вы не верите в курс 23??
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 21:10

  zРадио написав:
  Унуноктий написав:Странное наблюдение, все перешли на расчёты долларами налом. Даже те кто всегда платили гривну на карту.


Ничего странного - заначки люди тянут на фоне падения гривневых доходов

значит их заначки становятся моими заначками
Унуноктий
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 21:35

  flyman написав:
  Первый написав:zРадио
Дивний Ви зРадіо.
ВВП падає. А тре щоб росло. Тобто необхідно щоб Ви більше працювали і відповідно платили в державний бюджет податки. З державного бюджету кошти в Київ. Більше коштів Києву і біля либеді буде набережна.
Всім подобається набережна біля либеді. Промка не подобається нікому.
Висновок. чим більше зРадіо працює - тим раніше буде набережна біля Либеді.

в Либеді лебеді будуть, чи хотя би утки (як у Мюнхені)?

Все залежить від зРадіо. Чим більше буде платити податків і купляти товарів з послугами - тим товстіші будуть качки, лебеді, раки.
Простий приклад. Заплатив зРадіо за товар чи послугу, а імпортер, виробник чи ще хтось там має центральний офіс у Києві, і якусь копій очку в бюджет Києва.
І чим краще працює зРадіо, тим товстіші лебедя в Либеді.
А Віталька вже осилить.
Нажаль зРадіо погано працює. Тому на проект не вистачає грошей. Тому і закликаю зРадіо до роботи. Тим більше, що декілька форумчан відмітили не дюжий розум і аналітичні здібності.

Нажаль по іншому це не працює, а-ля працює більше Перший і в Чернігові переклали дороги. Центр то в Києві.

На таке грошей не має, але дуже хочеться


На берегах річки Либідь у Києві хочуть створити громадський простір для відпочинку. Для цього мають реконструювати розташовані на ній гідротехнічні споруди, а також прибрати засмічення, відновивши екологічний стан русла. Роботи мають завершитися до 31 грудня 2021 року.

Про це йдеться у відповідному розпорядженні КМДА № 1039 від 6 червня 2019 року.

«З метою … створення громадського простору для відпочинку населення та благоустрою у межах її прибережних захисних смуг, здійснити до 31 грудня 2021 року реконструкцію гідротехнічних споруд з відновленням екологічного та санітарно-гігієнічного стану р. Либідь у м. Києві», – йдеться у розпорядженні. Повний текст читайте тут: https://m.glavcom.ua/kyiv/news/poryatun ... 01095.html
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 21:46

Про Интергалбуд тут некоторые граждане пишут что он следующий в очереди за Укрбудом.Мои бывшие коллеги пока там работают и такого не подтверждают.
Почему-то модер разрешает kingkongovets называть меня прорабом, а мне назвать его обезьяной из Конго зязь[/quote]

Не знаю як Інтрегалбуд, но Галжитлобуд, які у мене чомусь з ними асоціюються припинив будівництво по ЖК Бережанський. Вже тижні два-три все стоїть, хоча до цього працювали чуть не кожен день.
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 21:50

  Унуноктий написав:
  zРадио написав:
  Унуноктий написав:Странное наблюдение, все перешли на расчёты долларами налом. Даже те кто всегда платили гривну на карту.


Ничего странного - заначки люди тянут на фоне падения гривневых доходов

значит их заначки становятся моими заначками


Правильный подход - умный флэтлорд на снижении арендных доходов в кризис потеряет меньше, чем приобретет, подобрав подешевевшую квартирку.

А я вот Влада никак не могу убедить, что цикличность КРЖН - возможность для него расширить бизнес, если не продолжать мантрить глупости против рынка...

Позволю для убедительности процитировать себя в момент максимального укрепления гривны, когда умозрительно казалось, что доллар нужно продавать,а гривну - покупать (и глупые так делали). Обязуюсь написать свое ИМХО и когда придет пора заходить в КРЖН (пока эта пора даже издалека не виднеется).

Додано: Сер 18 гру, 2019 14:21 (курс доллара 23,41 грн)
  zРадио написав:Покупай, когда дешево, продавай, когда дорого. Правило хорошего инвестора (в отличие от аленя, действующего наоборот). Сейчас дешевый бакс время покупать, а не продавать.

Валютный рынок в контексте ДС
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 22:04

  zРадио написав:
Додано: Сер 18 гру, 2019 14:21 (курс доллара 23,41 грн)
  zРадио написав:Покупай, когда дешево, продавай, когда дорого. Правило хорошего инвестора (в отличие от аленя, действующего наоборот). Сейчас дешевый бакс время покупать, а не продавать.

Валютный рынок в контексте ДС

вопрос модераторам
ЗАЧЕМ кампать тут ссылки с валютной ветки?
думаю все желающие могут без проблем почитать мегазвезду "аналитики" и на валютной, и на политической, и на любой другой ветке форума...ну при желании ессно...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 22:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Vlad442,
А вы не думали о сдаче паркингов в аренду?
Сейчас есть варианты по +/-15$, в местах где полная ж*** с парковкой (комфорт +) и арендой первый год по 3000 минимум и по мере заселения домов с ростом до 4000 грн/мес.
Как по мне - не плохой вариант с учётом нулевой амортизации, отсутствия ремонта и потенциальному росту его цены ( в соседних ЖК в продаже по переуступке по 23$).
Доходность в грн выходит от 9 до 12%.


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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 22:44

  zРадио написав:
  Прохожий написав:
  zРадио написав:Еще один вопрос модераторам - почему не удаляются посты троллей, обсуждающих zРадио, а не КРЖН, в частности последние 2 поста Первого?

сразу еще вопрос модераторам: в каких именно постах зРадио(в частности из последних 100500 постов) не флудит на тему "всепропало" а обсуждает КРЖН?


Все, что я здесь выкладываю, либо уже повлияло на КРЖН, либо повлияет на КРЖН в будущем.

Я допускаю, что это не всем понятно, и на дополнительные вопросы стараюсь всем отвечать (за что потом тролли меня еще и во флуде обвиняют)

Одному мне кажется, что зрадио - это вторая учетка Жени ззззззззз?
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 22:47

  5396669 написав:Vlad442,
А вы не думали о сдаче паркингов в аренду?
Сейчас есть варианты по +/-15$, в местах где полная ж*** с парковкой (комфорт +) и арендой первый год по 3000 минимум и по мере заселения домов с ростом до 4000 грн/мес.
Как по мне - не плохой вариант с учётом нулевой амортизации, отсутствия ремонта и потенциальному росту его цены ( в соседних ЖК в продаже по переуступке по 23$).
Доходность в грн выходит от 9 до 12%.


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Неужели в экономе трешку за аренду паркоместа платят?
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