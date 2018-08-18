Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Первый написав:zРадио Дивний Ви зРадіо. ВВП падає. А тре щоб росло. Тобто необхідно щоб Ви більше працювали і відповідно платили в державний бюджет податки. З державного бюджету кошти в Київ. Більше коштів Києву і біля либеді буде набережна. Всім подобається набережна біля либеді. Промка не подобається нікому. Висновок. чим більше зРадіо працює - тим раніше буде набережна біля Либеді.
в Либеді лебеді будуть, чи хотя би утки (як у Мюнхені)?
Vlad442 написав:Есть слова, а есть то, что стоит за словами. Что значит упадет номинальный ВВП? Давайте отрешимся от умных слов и посмотрим, что за ними стоит.
Не прикрывайтесь, пож-ста, необразованностью - в прошлом ответе я вам раскрыл, что значит уменьшение номинального ВВП в гривнах. Это уменьшение производимого продукта в натуральных (а не денежных) объемах. Что из этого вам непонятно?
Vlad442 написав:У меня упали доходы, но упали и текущие расходы. Мои сбережения уменьшились? Нет.
Простите, на вас мир клином не сошелся. В масштабах страны ваше утверждение опровергается - при инфляции 4,6% номинальный ВВП в гривнах падает на 1,7%. Это значит, что в целом доходы упадут на росте ратрат. Что в этом случае произойдет со сбережениями, сами догадаетесь - особые знания тут не нужны
Как-то это уже начинает меня утомлять. Я вам здравый смысл, вы меня упрекаете в необразованности, начинаете говорить наукообразными терминами и делать выводы без доказательств. Иногда повторяете "я же вам раскрыл". Ради интереса возвращаюсь к посту, где все раскрыто. Либо вы не понимаете, либо недостаточно глубоко мыслите и разбираетесь в вопросе, поэтому ваши схемы очень поверхностны. В данном утверждении несколько скользких моментов. Почему при падении номинального ВВП располагаемых гривен станет меньше? Если я не постригся и парикмахер не заработал, то в системе стало меньше гривен? Нет, просто они остались лежать у меня, вместо того, чтобы лежать у парикмахера. Второе, почему, если гривен стало меньше, а долларов осталось как было, не упал курс? Третье, какое отношение имеет текучка в виде гривны на руках, к долларовым ценам? В днр, условно, гривна вообще исчезла из оборота, но недвижимость не исчезла и долларовые цены на нее не исчезли. При этом я никак не претендую на роль финансового эксперта и честно заявляю, что не разбираюсь достаточно в макроэкономике, чтобы строить модели такой сложности. Иначе я бы получил Нобелевскую премию в области экономики.
Вы хватаетесь за то, что вам нравится, но игнорируете главное. Я вам четко все расписал (хотя и до этого уже давал в цифрах без сопровождения комментариями) - без девальвации упадет номинальный ВВП. Это буквально значит, что располагаемых гривен и у бизнеса, и у населения станет меньше. В какой вселенной возможно уменьшение гривневых цен на недвижимость без уменьшения их долларового эквивалента? Как можно верить в это, если вы не верите в курс 23??
Первый написав:zРадио Дивний Ви зРадіо. ВВП падає. А тре щоб росло. Тобто необхідно щоб Ви більше працювали і відповідно платили в державний бюджет податки. З державного бюджету кошти в Київ. Більше коштів Києву і біля либеді буде набережна. Всім подобається набережна біля либеді. Промка не подобається нікому. Висновок. чим більше зРадіо працює - тим раніше буде набережна біля Либеді.
в Либеді лебеді будуть, чи хотя би утки (як у Мюнхені)?
Все залежить від зРадіо. Чим більше буде платити податків і купляти товарів з послугами - тим товстіші будуть качки, лебеді, раки. Простий приклад. Заплатив зРадіо за товар чи послугу, а імпортер, виробник чи ще хтось там має центральний офіс у Києві, і якусь копій очку в бюджет Києва. І чим краще працює зРадіо, тим товстіші лебедя в Либеді. А Віталька вже осилить. Нажаль зРадіо погано працює. Тому на проект не вистачає грошей. Тому і закликаю зРадіо до роботи. Тим більше, що декілька форумчан відмітили не дюжий розум і аналітичні здібності.
Нажаль по іншому це не працює, а-ля працює більше Перший і в Чернігові переклали дороги. Центр то в Києві.
На таке грошей не має, але дуже хочеться
На берегах річки Либідь у Києві хочуть створити громадський простір для відпочинку. Для цього мають реконструювати розташовані на ній гідротехнічні споруди, а також прибрати засмічення, відновивши екологічний стан русла. Роботи мають завершитися до 31 грудня 2021 року.
Про це йдеться у відповідному розпорядженні КМДА № 1039 від 6 червня 2019 року.
«З метою … створення громадського простору для відпочинку населення та благоустрою у межах її прибережних захисних смуг, здійснити до 31 грудня 2021 року реконструкцію гідротехнічних споруд з відновленням екологічного та санітарно-гігієнічного стану р. Либідь у м. Києві», – йдеться у розпорядженні. Повний текст читайте тут: https://m.glavcom.ua/kyiv/news/poryatun ... 01095.html
Про Интергалбуд тут некоторые граждане пишут что он следующий в очереди за Укрбудом.Мои бывшие коллеги пока там работают и такого не подтверждают. Почему-то модер разрешает kingkongovets называть меня прорабом, а мне назвать его обезьяной из Конго зязь[/quote]
Не знаю як Інтрегалбуд, но Галжитлобуд, які у мене чомусь з ними асоціюються припинив будівництво по ЖК Бережанський. Вже тижні два-три все стоїть, хоча до цього працювали чуть не кожен день.
Унуноктий написав:Странное наблюдение, все перешли на расчёты долларами налом. Даже те кто всегда платили гривну на карту.
Ничего странного - заначки люди тянут на фоне падения гривневых доходов
значит их заначки становятся моими заначками
Правильный подход - умный флэтлорд на снижении арендных доходов в кризис потеряет меньше, чем приобретет, подобрав подешевевшую квартирку.
А я вот Влада никак не могу убедить, что цикличность КРЖН - возможность для него расширить бизнес, если не продолжать мантрить глупости против рынка...
Позволю для убедительности процитировать себя в момент максимального укрепления гривны, когда умозрительно казалось, что доллар нужно продавать,а гривну - покупать (и глупые так делали). Обязуюсь написать свое ИМХО и когда придет пора заходить в КРЖН (пока эта пора даже издалека не виднеется).
вопрос модераторам ЗАЧЕМ кампать тут ссылки с валютной ветки? думаю все желающие могут без проблем почитать мегазвезду "аналитики" и на валютной, и на политической, и на любой другой ветке форума...ну при желании ессно...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с) "Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Vlad442, А вы не думали о сдаче паркингов в аренду? Сейчас есть варианты по +/-15$, в местах где полная ж*** с парковкой (комфорт +) и арендой первый год по 3000 минимум и по мере заселения домов с ростом до 4000 грн/мес. Как по мне - не плохой вариант с учётом нулевой амортизации, отсутствия ремонта и потенциальному росту его цены ( в соседних ЖК в продаже по переуступке по 23$). Доходность в грн выходит от 9 до 12%.
5396669 написав:Vlad442, А вы не думали о сдаче паркингов в аренду? Сейчас есть варианты по +/-15$, в местах где полная ж*** с парковкой (комфорт +) и арендой первый год по 3000 минимум и по мере заселения домов с ростом до 4000 грн/мес. Как по мне - не плохой вариант с учётом нулевой амортизации, отсутствия ремонта и потенциальному росту его цены ( в соседних ЖК в продаже по переуступке по 23$). Доходность в грн выходит от 9 до 12%.
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Неужели в экономе трешку за аренду паркоместа платят?