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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 12 чер, 2020 23:11
5396669 написав:
Vlad442,
А вы не думали о сдаче паркингов в аренду?
Сейчас есть варианты по +/-15$, в местах где полная ж*** с парковкой (комфорт +) и арендой первый год по 3000 минимум и по мере заселения домов с ростом до 4000 грн/мес.
Как по мне - не плохой вариант с учётом нулевой амортизации, отсутствия ремонта и потенциальному росту его цены ( в соседних ЖК в продаже по переуступке по 23$).
Доходность в грн выходит от 9 до 12%.
Когда-то доходность сдачи гаражей была значительно выше, чем доходность сдачи квартир. У меня со старых времен осталась пара в хороших местах под аренду (когда переезжал гараж не продавал). Арендаторы сверхстабильны и почти не доставляют хлопот, но суммы небольшие. Как сказал один мой знакомый "если я куплю 30 гаражей в аренду, это будет прибыльно, но мне придется ходить каждый день за этими копейками как на работу, нафиг нужно". Я сейчас сдаю на условиях оплаты на квартал вперед. Один раз заглючило напоминание, похоже что арендатор полгода не платил, потом и я не смог вспомнить платил или нет, он прикинулся, что не помнит. Разбираться не стал, сам провтыкал.
Сейчас мир изменился и люди бросают машины где попало. Эти гаражи стоят копейки и попробуй продать. Поэтому выгодней ждать, пока они окупятся, чем продавать.
За паркинг будут платить только богатые и понтовитые. Остальные будут кружить по кварталу чтобы урвать, где запарковаться даже далеко от дома.
Я далек от этой специфики, но паркинг под аренду покупал бы только в понтовой элитке, где люди денег не считают по статусу.
С другой стороны, если видите нишу, на которую другие не обращают внимание, зарабатывайте. Может получиться лучше, чем в мейнстриме с квартирами.
Востаннє редагувалось Vlad442
в П'ят 12 чер, 2020 23:14, всього редагувалось 2 разів.
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Vlad442
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Додано: П'ят 12 чер, 2020 23:11
zРадио написав: Унуноктий написав: zРадио написав:
Ничего странного - заначки люди тянут на фоне падения гривневых доходов
значит их заначки становятся моими заначками
Правильный подход - умный флэтлорд на снижении арендных доходов в кризис потеряет меньше, чем приобретет, подобрав подешевевшую квартирку.
А я вот Влада никак не могу убедить, что цикличность КРЖН - возможность для него расширить бизнес, если не продолжать мантрить глупости против рынка...
Позволю для убедительности процитировать себя в момент максимального укрепления гривны, когда умозрительно казалось, что доллар нужно продавать,а гривну - покупать (и глупые так делали). Обязуюсь написать свое ИМХО и когда придет пора заходить в КРЖН (пока эта пора даже издалека не виднеется).Додано: Сер 18 гру, 2019 14:21
(курс доллара 23,41 грн)
zРадио написав:
Покупай, когда дешево, продавай, когда дорого. Правило хорошего инвестора (в отличие от аленя, действующего наоборот). Сейчас дешевый бакс время покупать, а не продавать.
]
Справа в тому, що дно цін "первинки" було в 2015-2016 р, "вторинки" - в 2018. Ціни КржН зразка 2020 відповідають рівню 2019. Помітного зниження немає. Ну, новобудів стали меньше клепати, і недобуди стоять десятками. Єдиний наслідок кризи.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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