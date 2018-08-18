Додано: П'ят 12 чер, 2020 23:11

5396669 написав: Vlad442,

А вы не думали о сдаче паркингов в аренду?

Сейчас есть варианты по +/-15$, в местах где полная ж*** с парковкой (комфорт +) и арендой первый год по 3000 минимум и по мере заселения домов с ростом до 4000 грн/мес.

Как по мне - не плохой вариант с учётом нулевой амортизации, отсутствия ремонта и потенциальному росту его цены ( в соседних ЖК в продаже по переуступке по 23$).

Доходность в грн выходит от 9 до 12%. Vlad442,А вы не думали о сдаче паркингов в аренду?Сейчас есть варианты по +/-15$, в местах где полная ж*** с парковкой (комфорт +) и арендой первый год по 3000 минимум и по мере заселения домов с ростом до 4000 грн/мес.Как по мне - не плохой вариант с учётом нулевой амортизации, отсутствия ремонта и потенциальному росту его цены ( в соседних ЖК в продаже по переуступке по 23$).Доходность в грн выходит от 9 до 12%.

Когда-то доходность сдачи гаражей была значительно выше, чем доходность сдачи квартир. У меня со старых времен осталась пара в хороших местах под аренду (когда переезжал гараж не продавал). Арендаторы сверхстабильны и почти не доставляют хлопот, но суммы небольшие. Как сказал один мой знакомый "если я куплю 30 гаражей в аренду, это будет прибыльно, но мне придется ходить каждый день за этими копейками как на работу, нафиг нужно". Я сейчас сдаю на условиях оплаты на квартал вперед. Один раз заглючило напоминание, похоже что арендатор полгода не платил, потом и я не смог вспомнить платил или нет, он прикинулся, что не помнит. Разбираться не стал, сам провтыкал.Сейчас мир изменился и люди бросают машины где попало. Эти гаражи стоят копейки и попробуй продать. Поэтому выгодней ждать, пока они окупятся, чем продавать.За паркинг будут платить только богатые и понтовитые. Остальные будут кружить по кварталу чтобы урвать, где запарковаться даже далеко от дома.Я далек от этой специфики, но паркинг под аренду покупал бы только в понтовой элитке, где люди денег не считают по статусу.С другой стороны, если видите нишу, на которую другие не обращают внимание, зарабатывайте. Может получиться лучше, чем в мейнстриме с квартирами.