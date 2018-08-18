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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4333433443354336

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 95
зростуть більш як на 10%
2%
2
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
13%
12
знизяться в межах 10%
33%
31
знизяться на 10-25%
28%
27
знизяться на 25%-50%
17%
16
знизяться більше, ніж на 50%
5%
5
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 23:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  5396669 написав:Vlad442,
А вы не думали о сдаче паркингов в аренду?
Сейчас есть варианты по +/-15$, в местах где полная ж*** с парковкой (комфорт +) и арендой первый год по 3000 минимум и по мере заселения домов с ростом до 4000 грн/мес.
Как по мне - не плохой вариант с учётом нулевой амортизации, отсутствия ремонта и потенциальному росту его цены ( в соседних ЖК в продаже по переуступке по 23$).
Доходность в грн выходит от 9 до 12%.

Когда-то доходность сдачи гаражей была значительно выше, чем доходность сдачи квартир. У меня со старых времен осталась пара в хороших местах под аренду (когда переезжал гараж не продавал). Арендаторы сверхстабильны и почти не доставляют хлопот, но суммы небольшие. Как сказал один мой знакомый "если я куплю 30 гаражей в аренду, это будет прибыльно, но мне придется ходить каждый день за этими копейками как на работу, нафиг нужно". Я сейчас сдаю на условиях оплаты на квартал вперед. Один раз заглючило напоминание, похоже что арендатор полгода не платил, потом и я не смог вспомнить платил или нет, он прикинулся, что не помнит. Разбираться не стал, сам провтыкал.
Сейчас мир изменился и люди бросают машины где попало. Эти гаражи стоят копейки и попробуй продать. Поэтому выгодней ждать, пока они окупятся, чем продавать.
За паркинг будут платить только богатые и понтовитые. Остальные будут кружить по кварталу чтобы урвать, где запарковаться даже далеко от дома.
Я далек от этой специфики, но паркинг под аренду покупал бы только в понтовой элитке, где люди денег не считают по статусу.
С другой стороны, если видите нишу, на которую другие не обращают внимание, зарабатывайте. Может получиться лучше, чем в мейнстриме с квартирами.
Востаннє редагувалось Vlad442 в П'ят 12 чер, 2020 23:14, всього редагувалось 2 разів.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 23:11

  zРадио написав:
  Унуноктий написав:
  zРадио написав:
Ничего странного - заначки люди тянут на фоне падения гривневых доходов

значит их заначки становятся моими заначками


Правильный подход - умный флэтлорд на снижении арендных доходов в кризис потеряет меньше, чем приобретет, подобрав подешевевшую квартирку.

А я вот Влада никак не могу убедить, что цикличность КРЖН - возможность для него расширить бизнес, если не продолжать мантрить глупости против рынка...

Позволю для убедительности процитировать себя в момент максимального укрепления гривны, когда умозрительно казалось, что доллар нужно продавать,а гривну - покупать (и глупые так делали). Обязуюсь написать свое ИМХО и когда придет пора заходить в КРЖН (пока эта пора даже издалека не виднеется).

Додано: Сер 18 гру, 2019 14:21 (курс доллара 23,41 грн)
  zРадио написав:Покупай, когда дешево, продавай, когда дорого. Правило хорошего инвестора (в отличие от аленя, действующего наоборот). Сейчас дешевый бакс время покупать, а не продавать.
]



Справа в тому, що дно цін "первинки" було в 2015-2016 р, "вторинки" - в 2018. Ціни КржН зразка 2020 відповідають рівню 2019. Помітного зниження немає. Ну, новобудів стали меньше клепати, і недобуди стоять десятками. Єдиний наслідок кризи.
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 04:27

  shapo написав:
  airmax78 написав:Зрада, ты вообще хотя бы отдаленно представляешь себе портрет покупателя этого здания? Там не просто капитальный ремонт будет. Там будет полная реконструкция. Менять надо все. Начиная с крыши и коммуникаций и заканчивая планировками этажей (это если произойдет чудо, и останутся в рамках существующего объема здания). А то и фундамент придется затронуть.


  rjkz написав:Нет, фундамент трогать, скорей всего не придется.
Округления в бОльшую сторону и поправочные коэффициенты при проектировании, приводят к запасу прочности примерно в 2,8+ раз.
Все остальное что ты привел относится не к капитальному ремонту, а к текущему и к реконструкции. Это разные вещи.


Я бы не был так категоричен.
Только полноценное обследование может показать реальное состояние и реальную несущую способность фундаментов и состояние грунтов под ними.
Я уже упоминал обрушение портала 02.08.1989. Я эту дату хорошо запомнил т.к. проходил мимо сразу после обрушения, а потом в мой институт приходили предлагать писать заключение. Я был не против,но директор напугался и отказался.А причиной был подмыв фундамента под одной из колонн.
Кроме того в конце 2013г перед самым майданом пробовал (безуспешно) устраиваться на работу в организуемый Януковичем Земельный банк которому выделили пару этажей в здании перпендикулярном Главпочтампту на Гринченко,1. Беглый осмотр показал не лучшее состояние строительных конструкций.


Ну я писал в принципе о подходах в проектировании, которые дают большой запас.
Но если там был подмыв, то речь идти должна не фундаменте, а о восстановлении несущей спосбности оснований. Собственно, если там лессовые грунты (а в Киеве, как нам еще в институте говорили, они составляют порядка 80%), то при обводнении, они фактически теряют несущую способность. Как вариант рещения проблемы, можно попробовать применить силикатизацию грунтов, хотя с лессом и это может не помочь. Это вообще проблема в Киеве, я поражаюсь храбрости людей, живущих в домах с 30+ этажей...там еще вопрос - сколько у нас пожарных машин соответствующей комплектации? Лет 10 назад их было аж 4.
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 05:06

  Damien написав:
  Trast написав:..................
Кожен буде жити краще в 40 км від Київа, ніж сплачувати рент, вся праця буде онлайн,
...................

Это называется "отсутствие рационального мышления". У нас в школе в младших классах был учитель математики, который старался нам его привить. Наряду с обычными задачками, он иногда вставлял задачки нестандартные, типа такой : "Два мальчика пошли в лес и собрали 4 ведра грибов. Если завтра пойдут 3 мальчика, то сколько ведер грибов они соберут?". Ответ "6 ведер", который напрашивается, неправильный. Правильный - "неизвестно, может и ничего не соберут". Так и здесь - то, что сейчас часть работы ушла в онлайн в связи с карантином, вообще не говорит о том, что так будет в дальнейшем(а даже если представить, что это так и будет, то все равно желающих жить в 40 км от Киева, чтоб экономить несколько тысяч грн найдется немного). Но так не будет. Эпопея с карантинами не будет вечной, в течение года-двух переболеют все, слабые умрут, сильные выживут и продолжат покупать/снимать в прежнем режиме. Возможно, что в неполном составе, возможно по более низким ценам, но никакой "новой реальности" не наступит, как пишут многие. Тем более, совсем немного профессий вообще можно перевести на удаленку.
  Trast написав:..................
а та шо буде офлайн, навпаки буде виноситись за місто.
...................
Я прямо представляю, как клиент звонит в офис торговой фирмы, а ему менеджер "Где мы находимся? Немешаево знаете? За ним село Микуличи Проезжаете 2км от Микуличей и направо в поле сворачиваете, там всего около 1км по грунтовке и увидите, мы там новый офис открыли. Воздух чистый, водоем рядом, Вам понравится. Приезжайте, тут всего 40км"


На самом деле уже давно фирмы имеют и офисы и склады за пределами Киева.
Двери Родос я покупал в Зазимье, бойлер где-то за Петропавловской борщаговкой, один из больших игроков в напольных покрытиях имеет офисы+склады по Житомирской трассе, другой намного меньше - трасса на Борисполь, Капарол - Вита Почтовая. Это так, с ходу вспомнилось. Есть компании, которые вообще в Киеве не имеют ни офисов ни складов и успешно работают на киевском рынке.
ЗЫ: именно туда куда Вы написали, меньше 35 км от м.Дорогожичи))) так что от городской черты - совсем ерунда.
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 05:49

  sesk написав:
  kingkongovets написав:
  zРадио написав:Шо ты мелешь? Я писал, что смена власти ничего не принесет. Извинись за вранье!


мелешь тут больше всех ты и походу это твоя работа, судя по количеству твоего текста
кстати о смене власти - при вороватых папередниках, как ни странно начался рост экономических макропрказателей, - и все это на фоне оставленной пустой казны, внешнего вторжения, утраты Крыма и глубокого социального конфликта, при нынешних же "честных" кэрманычах начался катастрофический спад
это к твоемы высеру "смена власти ничего не принесет"
принесла уже и принесет еще - главное не обляпайся, балабол

Ну да, если курс с 8 до 24 опустить, то с этого уровня поневоле начнётся рост макропоказателей.
Кстати 3 ярда Януковича мило прое.ли. Почти как нынешний транш МВФ .


3 ярда януковоща революционная команда дала спокойно БББ (конечный бенефициар - саша-соматолог) купить на межбанке баксы (если не ошибаюсь по курсу еще ДО12) и вывести в рфию и лишь потом начала вводить ВА, так-же как дала спокойно вылететь авиапарку дваждынесудимого и тд. Ворон ворону глаз не выклюет.
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 06:03

  Faceless написав:
  BIGor написав:С одной стороны вид на костел, улица с магазинами, ресторанами, общественным транспортом, с другой - вид на речку вонючку, жд склады и котлован залитый водой.

Нет из Торонто вида на речку и склады. С одной стороны будет Монреаль, с другой сквер, на Антоновича - вид на Нью-Йорк и парочку домов рядом


***, ну топонимы набрались.
Тогда уже залитый водой котлован назвать озером Онтарио и зафигачить Ниагара фоллс.
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 07:12

  Vlad442 написав:
  investorkiev написав:
  zРадио написав:Пардон. Рядом были вкладки октрыты

https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-1k ... 2ef0ee5069

ну вот ваше мнение: это дорого или уже нормально?
до скольки упадет цена этой квартиры с сегодняшних 52куе?

Даже если это не замануха (тут 50/50 - почему нет фоток комнаты и отсылка к "есть другие варианты"), то цена никак не 52, а, с учетом агентских, 54600.
Форумчанин недавно (до карантина) продал за 50+. Интересно было бы услышать его мнение насколько упали цены.

Хз, не отслеживаю сейчас цены. Полез в ком недвигу. Прикупил помещение.
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 07:48

  rjkz написав:
  shapo написав:
  airmax78 написав:Зрада, ты вообще хотя бы отдаленно представляешь себе портрет покупателя этого здания? Там не просто капитальный ремонт будет. Там будет полная реконструкция. Менять надо все. Начиная с крыши и коммуникаций и заканчивая планировками этажей (это если произойдет чудо, и останутся в рамках существующего объема здания). А то и фундамент придется затронуть.


  rjkz написав:Нет, фундамент трогать, скорей всего не придется.
Округления в бОльшую сторону и поправочные коэффициенты при проектировании, приводят к запасу прочности примерно в 2,8+ раз.
Все остальное что ты привел относится не к капитальному ремонту, а к текущему и к реконструкции. Это разные вещи.


Я бы не был так категоричен.
Только полноценное обследование может показать реальное состояние и реальную несущую способность фундаментов и состояние грунтов под ними.
Я уже упоминал обрушение портала 02.08.1989. Я эту дату хорошо запомнил т.к. проходил мимо сразу после обрушения, а потом в мой институт приходили предлагать писать заключение. Я был не против,но директор напугался и отказался.А причиной был подмыв фундамента под одной из колонн.
Кроме того в конце 2013г перед самым майданом пробовал (безуспешно) устраиваться на работу в организуемый Януковичем Земельный банк которому выделили пару этажей в здании перпендикулярном Главпочтампту на Гринченко,1. Беглый осмотр показал не лучшее состояние строительных конструкций.


Ну я писал в принципе о подходах в проектировании, которые дают большой запас.
Но если там был подмыв, то речь идти должна не фундаменте, а о восстановлении несущей спосбности оснований. Собственно, если там лессовые грунты (а в Киеве, как нам еще в институте говорили, они составляют порядка 80%), то при обводнении, они фактически теряют несущую способность. Как вариант рещения проблемы, можно попробовать применить силикатизацию грунтов, хотя с лессом и это может не помочь. Это вообще проблема в Киеве, я поражаюсь храбрости людей, живущих в домах с 30+ этажей...там еще вопрос - сколько у нас пожарных машин соответствующей комплектации? Лет 10 назад их было аж 4.

Дик нароту - пофіг!
Його справа - купити житло.
Інші проблеми повинні вирішити держава чи зелені зеБобіки.
Охлократична анархія (анархічна охлократія).
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