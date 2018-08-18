Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
5396669 написав:Vlad442, А вы не думали о сдаче паркингов в аренду? Сейчас есть варианты по +/-15$, в местах где полная ж*** с парковкой (комфорт +) и арендой первый год по 3000 минимум и по мере заселения домов с ростом до 4000 грн/мес. Как по мне - не плохой вариант с учётом нулевой амортизации, отсутствия ремонта и потенциальному росту его цены ( в соседних ЖК в продаже по переуступке по 23$). Доходность в грн выходит от 9 до 12%.
Когда-то доходность сдачи гаражей была значительно выше, чем доходность сдачи квартир. У меня со старых времен осталась пара в хороших местах под аренду (когда переезжал гараж не продавал). Арендаторы сверхстабильны и почти не доставляют хлопот, но суммы небольшие. Как сказал один мой знакомый "если я куплю 30 гаражей в аренду, это будет прибыльно, но мне придется ходить каждый день за этими копейками как на работу, нафиг нужно". Я сейчас сдаю на условиях оплаты на квартал вперед. Один раз заглючило напоминание, похоже что арендатор полгода не платил, потом и я не смог вспомнить платил или нет, он прикинулся, что не помнит. Разбираться не стал, сам провтыкал. Сейчас мир изменился и люди бросают машины где попало. Эти гаражи стоят копейки и попробуй продать. Поэтому выгодней ждать, пока они окупятся, чем продавать. За паркинг будут платить только богатые и понтовитые. Остальные будут кружить по кварталу чтобы урвать, где запарковаться даже далеко от дома. Я далек от этой специфики, но паркинг под аренду покупал бы только в понтовой элитке, где люди денег не считают по статусу. С другой стороны, если видите нишу, на которую другие не обращают внимание, зарабатывайте. Может получиться лучше, чем в мейнстриме с квартирами.
Востаннє редагувалось Vlad442 в П'ят 12 чер, 2020 23:14, всього редагувалось 2 разів.
zРадио написав: Ничего странного - заначки люди тянут на фоне падения гривневых доходов
значит их заначки становятся моими заначками
Правильный подход - умный флэтлорд на снижении арендных доходов в кризис потеряет меньше, чем приобретет, подобрав подешевевшую квартирку.
А я вот Влада никак не могу убедить, что цикличность КРЖН - возможность для него расширить бизнес, если не продолжать мантрить глупости против рынка...
Позволю для убедительности процитировать себя в момент максимального укрепления гривны, когда умозрительно казалось, что доллар нужно продавать,а гривну - покупать (и глупые так делали). Обязуюсь написать свое ИМХО и когда придет пора заходить в КРЖН (пока эта пора даже издалека не виднеется).
zРадио написав:Покупай, когда дешево, продавай, когда дорого. Правило хорошего инвестора (в отличие от аленя, действующего наоборот). Сейчас дешевый бакс время покупать, а не продавать.
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Справа в тому, що дно цін "первинки" було в 2015-2016 р, "вторинки" - в 2018. Ціни КржН зразка 2020 відповідають рівню 2019. Помітного зниження немає. Ну, новобудів стали меньше клепати, і недобуди стоять десятками. Єдиний наслідок кризи.
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airmax78 написав:Зрада, ты вообще хотя бы отдаленно представляешь себе портрет покупателя этого здания? Там не просто капитальный ремонт будет. Там будет полная реконструкция. Менять надо все. Начиная с крыши и коммуникаций и заканчивая планировками этажей (это если произойдет чудо, и останутся в рамках существующего объема здания). А то и фундамент придется затронуть.
rjkz написав:Нет, фундамент трогать, скорей всего не придется. Округления в бОльшую сторону и поправочные коэффициенты при проектировании, приводят к запасу прочности примерно в 2,8+ раз. Все остальное что ты привел относится не к капитальному ремонту, а к текущему и к реконструкции. Это разные вещи.
Я бы не был так категоричен. Только полноценное обследование может показать реальное состояние и реальную несущую способность фундаментов и состояние грунтов под ними. Я уже упоминал обрушение портала 02.08.1989. Я эту дату хорошо запомнил т.к. проходил мимо сразу после обрушения, а потом в мой институт приходили предлагать писать заключение. Я был не против,но директор напугался и отказался.А причиной был подмыв фундамента под одной из колонн. Кроме того в конце 2013г перед самым майданом пробовал (безуспешно) устраиваться на работу в организуемый Януковичем Земельный банк которому выделили пару этажей в здании перпендикулярном Главпочтампту на Гринченко,1. Беглый осмотр показал не лучшее состояние строительных конструкций.
Ну я писал в принципе о подходах в проектировании, которые дают большой запас. Но если там был подмыв, то речь идти должна не фундаменте, а о восстановлении несущей спосбности оснований. Собственно, если там лессовые грунты (а в Киеве, как нам еще в институте говорили, они составляют порядка 80%), то при обводнении, они фактически теряют несущую способность. Как вариант рещения проблемы, можно попробовать применить силикатизацию грунтов, хотя с лессом и это может не помочь. Это вообще проблема в Киеве, я поражаюсь храбрости людей, живущих в домах с 30+ этажей...там еще вопрос - сколько у нас пожарных машин соответствующей комплектации? Лет 10 назад их было аж 4.
Trast написав:.................. Кожен буде жити краще в 40 км від Київа, ніж сплачувати рент, вся праця буде онлайн, ...................
Это называется "отсутствие рационального мышления". У нас в школе в младших классах был учитель математики, который старался нам его привить. Наряду с обычными задачками, он иногда вставлял задачки нестандартные, типа такой : "Два мальчика пошли в лес и собрали 4 ведра грибов. Если завтра пойдут 3 мальчика, то сколько ведер грибов они соберут?". Ответ "6 ведер", который напрашивается, неправильный. Правильный - "неизвестно, может и ничего не соберут". Так и здесь - то, что сейчас часть работы ушла в онлайн в связи с карантином, вообще не говорит о том, что так будет в дальнейшем(а даже если представить, что это так и будет, то все равно желающих жить в 40 км от Киева, чтоб экономить несколько тысяч грн найдется немного). Но так не будет. Эпопея с карантинами не будет вечной, в течение года-двух переболеют все, слабые умрут, сильные выживут и продолжат покупать/снимать в прежнем режиме. Возможно, что в неполном составе, возможно по более низким ценам, но никакой "новой реальности" не наступит, как пишут многие. Тем более, совсем немного профессий вообще можно перевести на удаленку.
Trast написав:.................. а та шо буде офлайн, навпаки буде виноситись за місто. ...................
Я прямо представляю, как клиент звонит в офис торговой фирмы, а ему менеджер "Где мы находимся? Немешаево знаете? За ним село Микуличи Проезжаете 2км от Микуличей и направо в поле сворачиваете, там всего около 1км по грунтовке и увидите, мы там новый офис открыли. Воздух чистый, водоем рядом, Вам понравится. Приезжайте, тут всего 40км"
На самом деле уже давно фирмы имеют и офисы и склады за пределами Киева. Двери Родос я покупал в Зазимье, бойлер где-то за Петропавловской борщаговкой, один из больших игроков в напольных покрытиях имеет офисы+склады по Житомирской трассе, другой намного меньше - трасса на Борисполь, Капарол - Вита Почтовая. Это так, с ходу вспомнилось. Есть компании, которые вообще в Киеве не имеют ни офисов ни складов и успешно работают на киевском рынке. ЗЫ: именно туда куда Вы написали, меньше 35 км от м.Дорогожичи))) так что от городской черты - совсем ерунда.
zРадио написав:Шо ты мелешь? Я писал, что смена власти ничего не принесет. Извинись за вранье!
мелешь тут больше всех ты и походу это твоя работа, судя по количеству твоего текста кстати о смене власти - при вороватых папередниках, как ни странно начался рост экономических макропрказателей, - и все это на фоне оставленной пустой казны, внешнего вторжения, утраты Крыма и глубокого социального конфликта, при нынешних же "честных" кэрманычах начался катастрофический спад это к твоемы высеру "смена власти ничего не принесет" принесла уже и принесет еще - главное не обляпайся, балабол
Ну да, если курс с 8 до 24 опустить, то с этого уровня поневоле начнётся рост макропоказателей. Кстати 3 ярда Януковича мило прое.ли. Почти как нынешний транш МВФ .
3 ярда януковоща революционная команда дала спокойно БББ (конечный бенефициар - саша-соматолог) купить на межбанке баксы (если не ошибаюсь по курсу еще ДО12) и вывести в рфию и лишь потом начала вводить ВА, так-же как дала спокойно вылететь авиапарку дваждынесудимого и тд. Ворон ворону глаз не выклюет.
ну вот ваше мнение: это дорого или уже нормально? до скольки упадет цена этой квартиры с сегодняшних 52куе?
Даже если это не замануха (тут 50/50 - почему нет фоток комнаты и отсылка к "есть другие варианты"), то цена никак не 52, а, с учетом агентских, 54600. Форумчанин недавно (до карантина) продал за 50+. Интересно было бы услышать его мнение насколько упали цены.
Хз, не отслеживаю сейчас цены. Полез в ком недвигу. Прикупил помещение.
airmax78 написав:Зрада, ты вообще хотя бы отдаленно представляешь себе портрет покупателя этого здания? Там не просто капитальный ремонт будет. Там будет полная реконструкция. Менять надо все. Начиная с крыши и коммуникаций и заканчивая планировками этажей (это если произойдет чудо, и останутся в рамках существующего объема здания). А то и фундамент придется затронуть.
rjkz написав:Нет, фундамент трогать, скорей всего не придется. Округления в бОльшую сторону и поправочные коэффициенты при проектировании, приводят к запасу прочности примерно в 2,8+ раз. Все остальное что ты привел относится не к капитальному ремонту, а к текущему и к реконструкции. Это разные вещи.
Я бы не был так категоричен. Только полноценное обследование может показать реальное состояние и реальную несущую способность фундаментов и состояние грунтов под ними. Я уже упоминал обрушение портала 02.08.1989. Я эту дату хорошо запомнил т.к. проходил мимо сразу после обрушения, а потом в мой институт приходили предлагать писать заключение. Я был не против,но директор напугался и отказался.А причиной был подмыв фундамента под одной из колонн. Кроме того в конце 2013г перед самым майданом пробовал (безуспешно) устраиваться на работу в организуемый Януковичем Земельный банк которому выделили пару этажей в здании перпендикулярном Главпочтампту на Гринченко,1. Беглый осмотр показал не лучшее состояние строительных конструкций.
Ну я писал в принципе о подходах в проектировании, которые дают большой запас. Но если там был подмыв, то речь идти должна не фундаменте, а о восстановлении несущей спосбности оснований. Собственно, если там лессовые грунты (а в Киеве, как нам еще в институте говорили, они составляют порядка 80%), то при обводнении, они фактически теряют несущую способность. Как вариант рещения проблемы, можно попробовать применить силикатизацию грунтов, хотя с лессом и это может не помочь. Это вообще проблема в Киеве, я поражаюсь храбрости людей, живущих в домах с 30+ этажей...там еще вопрос - сколько у нас пожарных машин соответствующей комплектации? Лет 10 назад их было аж 4.
Дик нароту - пофіг! Його справа - купити житло. Інші проблеми повинні вирішити держава чи зелені зеБобіки. Охлократична анархія (анархічна охлократія).
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Vlad442 написав:. Почему при падении номинального ВВП располагаемых гривен станет меньше? Если я не постригся и парикмахер не заработал, то в системе стало меньше гривен? Нет, просто они остались лежать у меня, вместо того, чтобы лежать у парикмахера.
мыслите шире, парикмахер их отдал за хлеб, продавец хлеба, пекарь и доставка получили зарплату и купили у вас то что вы продаёте. Денег больше не стало вы правы, но в одном случае все получили проффит а в другом - никто. Поэтому даже 500 тыс новых безработных (цифра из головы) лишит какой то доли доходов всю экономику.