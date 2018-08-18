Додано: Суб 13 чер, 2020 10:02

Так что, короновирус в Украине бьет рекорды.

Кто как думает, как далеко это зайдет ?

Я бы с Киева сдернул до конца лета до выяснений.

Как бы аренда не посыплалсь

В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )