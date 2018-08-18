Так что, короновирус в Украине бьет рекорды.
Кто как думает, как далеко это зайдет ?
Я бы с Киева сдернул до конца лета до выяснений.
Как бы аренда не посыплалсь
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Додано: Суб 13 чер, 2020 10:02
Так что, короновирус в Украине бьет рекорды.
Кто как думает, как далеко это зайдет ?
Я бы с Киева сдернул до конца лета до выяснений.
Как бы аренда не посыплалсь
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Додано: Суб 13 чер, 2020 10:24
от судьбы не уйдешь, надо переболеть.
верю в евро... по 1,4
Додано: Суб 13 чер, 2020 10:55
Какая-то дикая схема готовится.
Додано: Суб 13 чер, 2020 10:57
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Суб 13 чер, 2020 11:02
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Вон оно че, а сказки за топ менеджеров тут прелести по 200к$, а аирмакс оказался работником ОП Уносити , я не могу это цирк.
Правду франт говорил: новые схемы впаривания бетона уже и на форум добрались, как в фильме: Семейка Джонсов.
Востаннє редагувалось xio13 в Суб 13 чер, 2020 11:04, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 13 чер, 2020 11:03
Додано: Суб 13 чер, 2020 11:06
дел
Востаннє редагувалось Grand Touring в Суб 13 чер, 2020 11:21, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 13 чер, 2020 11:16
airmax78 по картинкам ЦА для УНО - должна быть из Одессы, колоритный персонаж и его подружка Сарочка, а второй - метросексуал, в Украине таких нет, может заробитчанин )))
Додано: Суб 13 чер, 2020 11:16
Так ты же вчера писал что Порох в кепке с твоего аватара пришёл и сократил население Украины на 20млн. Чисто газенвагенами и арбайтеном на рудниках Жёлтых Вод, каНХфет Рошен там в пайке не шло.
Теперь твой кумир с Кривбасса ещё столько же спишет.
Ты же хотел забитые окна в Тетрисе и Джека - ВСЁ будет. По твоему.
Додано: Суб 13 чер, 2020 11:18
Фуууу.... Я надіюсь Ви себе до нього не відносите?
Ковтати будете Ви. Я ж в Прекрасне місто Черкаси мера не поїду вибирати. Не тре і до мене їхати.
Нам всім плюнули в лице і розтерли, а тобі від цього радісно. Дивні люди
Всім процвітання!
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