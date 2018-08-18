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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4335433643374338>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 96
зростуть більш як на 10%
2%
2
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
13%
12
знизяться в межах 10%
32%
31
знизяться на 10-25%
29%
28
знизяться на 25%-50%
17%
16
знизяться більше, ніж на 50%
5%
5
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 10:02

Так что, короновирус в Украине бьет рекорды.
Кто как думает, как далеко это зайдет ?
Я бы с Киева сдернул до конца лета до выяснений.
Как бы аренда не посыплалсь
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 10:24

  Хомякоид написав:Так что, короновирус в Украине бьет рекорды.
Кто как думает, как далеко это зайдет ?
Я бы с Киева сдернул до конца лета до выяснений.
Как бы аренда не посыплалсь

от судьбы не уйдешь, надо переболеть.
верю в евро... по 1,4
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 10:55

  Первый написав:У пля....

зРадіо і інша ліміта буде вибирати мені мера в Києві. Це не є гуд.

http://www.golos.com.ua/article/331915

Какая-то дикая схема готовится.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 10:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

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airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 11:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Вон оно че, а сказки за топ менеджеров тут прелести по 200к$, а аирмакс оказался работником ОП Уносити , я не могу это цирк.

Правду франт говорил: новые схемы впаривания бетона уже и на форум добрались, как в фильме: Семейка Джонсов.
Востаннє редагувалось xio13 в Суб 13 чер, 2020 11:04, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 11:03

  xio13 написав:Вон оно че, а сказки за топ менеджеров тут прелести по 200к$, а аирмакс оказался работником ОП Уносити , я не могу это цирк.

Никто не соверешенен.
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 11:06

дел
Востаннє редагувалось Grand Touring в Суб 13 чер, 2020 11:21, всього редагувалось 1 раз.
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airmax78 по картинкам ЦА для УНО - должна быть из Одессы, колоритный персонаж и его подружка Сарочка, а второй - метросексуал, в Украине таких нет, может заробитчанин )))
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 11:16

  Хомякоид написав:Так что, короновирус в Украине бьет рекорды.
Кто как думает, как далеко это зайдет ?
Я бы с Киева сдернул до конца лета до выяснений.
Как бы аренда не посыплалсь

Так ты же вчера писал что Порох в кепке с твоего аватара пришёл и сократил население Украины на 20млн. Чисто газенвагенами и арбайтеном на рудниках Жёлтых Вод, каНХфет Рошен там в пайке не шло.
Теперь твой кумир с Кривбасса ещё столько же спишет.
Ты же хотел забитые окна в Тетрисе и Джека - ВСЁ будет. По твоему.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 11:18

  Grand Touring написав:
  Первый написав:У пля....

зРадіо і інша ліміта буде вибирати мені мера в Києві. Це не є гуд.

http://www.golos.com.ua/article/331915


тебе никто не будет выбирать, будешь принимать какого дадут. Если насобираешь денег, может и твой законопроект примут, а пока сиди проглатывай и веди себя прилично в хорошем интернет сообществе


Фуууу.... Я надіюсь Ви себе до нього не відносите?
Ковтати будете Ви. Я ж в Прекрасне місто Черкаси мера не поїду вибирати. Не тре і до мене їхати.

Нам всім плюнули в лице і розтерли, а тобі від цього радісно. Дивні люди
Всім процвітання!
Первый
 
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