Додано: Суб 13 чер, 2020 12:06

От дивіться, якщо всі кажуть, що іпотека під 10% посприяє рОкеті цін, то що тоді виходить, що +/- буде те саме, якщо взяти зараз іпотеку під 14-16%?



І ще питання, до тих, хто вже брав іпотеку(Влад442 ? ) - на котлован/чи напівзбудоване банк може і не дати іпотеку?

Чи, навіть, точно не дасть, а лише на готове/майже готове?

Дякую всім відповівшим наперед!