Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
От дивіться, якщо всі кажуть, що іпотека під 10% посприяє рОкеті цін, то що тоді виходить, що +/- буде те саме, якщо взяти зараз іпотеку під 14-16%?
І ще питання, до тих, хто вже брав іпотеку(Влад442 ? ) - на котлован/чи напівзбудоване банк може і не дати іпотеку? Чи, навіть, точно не дасть, а лише на готове/майже готове? Дякую всім відповівшим наперед!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
zРадио будет себе выбирать мэра Киева. А ты и прочая лимита о мэре даже не мечтай - у вас селищний голова...был, есть и будет
На жаль ні. Читаючи рішення стає зрозумілим що зРадіо мера собі вибирати не буде. Адже йому його виберуть не мешканці його міста, а ті хто без будь-яких підстав на то, щоб вибирати місцеву владу зареєструються для голосування.
Hotab написав:Ну что,с понедельника закрываем метро, межгород, и , как следствие, экономику на паузу? Рокета будет?
Похоже что да. Корона бьет рекорды. Думаю будет летом по аренде полный обвал. Вторая волна наложиться на сезонный свал.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )