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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 43354336433743384339>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 96
зростуть більш як на 10%
2%
2
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
13%
12
знизяться в межах 10%
32%
31
знизяться на 10-25%
29%
28
знизяться на 25%-50%
17%
16
знизяться більше, ніж на 50%
5%
5
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 10:55

  Первый написав:У пля....

ліміта буде вибирати мені мера в Києві. Це не є гуд.

http://www.golos.com.ua/article/331915

Какая-то дикая схема готовится.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 10:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Серж, присоединяйтесь!
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airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 11:28

Ну что,с понедельника закрываем метро, межгород, и , как следствие, экономику на паузу?
Рокета будет?
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 11:31

  airmax78 написав:
  Первый написав:У пля....

зРадіо і інша ліміта буде вибирати мені мера в Києві. Це не є гуд.

http://www.golos.com.ua/article/331915

Какая-то дикая схема готовится.

так проще чем с открепительными талонами и можно юзать на местных)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 11:59

  Hotab написав:Ну что,с понедельника закрываем метро, межгород, и , как следствие, экономику на паузу?
Рокета будет?


Что случилось, есть повод?
Земные желания подобны солнечным лучам в темной комнате. Они кажутся чем-то материальным, пока не попробуешь их схватить.
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 12:06

Коли почнеться спад нереальних % на іпотеку?

От дивіться, якщо всі кажуть, що іпотека під 10% посприяє рОкеті цін, то що тоді виходить, що +/- буде те саме, якщо взяти зараз іпотеку під 14-16%?

І ще питання, до тих, хто вже брав іпотеку(Влад442 ? ) - на котлован/чи напівзбудоване банк може і не дати іпотеку?
Чи, навіть, точно не дасть, а лише на готове/майже готове?
Дякую всім відповівшим наперед!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 12:10

  zРадио написав:
  Первый написав:У пля....

зРадіо і інша ліміта буде вибирати мені мера в Києві. Це не є гуд.

http://www.golos.com.ua/article/331915


zРадио будет себе выбирать мэра Киева. А ты и прочая лимита о мэре даже не мечтай - у вас селищний голова...был, есть и будет

Расскажи кого ты себе выберешь на этот раз. Может я еще подумаю стоит ли присоединяться к "уникальным под одной крышей".
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 12:12

  zРадио написав:
  Первый написав:У пля....

зРадіо і інша ліміта буде вибирати мені мера в Києві. Це не є гуд.

http://www.golos.com.ua/article/331915


zРадио будет себе выбирать мэра Киева. А ты и прочая лимита о мэре даже не мечтай - у вас селищний голова...был, есть и будет


На жаль ні. Читаючи рішення стає зрозумілим що зРадіо мера собі вибирати не буде. Адже йому його виберуть не мешканці його міста, а ті хто без будь-яких підстав на то, щоб вибирати місцеву владу зареєструються для голосування.

Каруселі просто відпочивають.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 12:13

  Hotab написав:Ну что,с понедельника закрываем метро, межгород, и , как следствие, экономику на паузу?
Рокета будет?


Похоже что да. Корона бьет рекорды.
Думаю будет летом по аренде полный обвал.
Вторая волна наложиться на сезонный свал.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 12:16

И снова у троллей объект обсуждения - zрадио, а не сабж ветки (facepalm). Господа и дамы, настоятельно прошу перестать поминать меня всуе - слишком много чести, вам самим не кажется?
Востаннє редагувалось zРадио в Суб 13 чер, 2020 12:18, всього редагувалось 1 раз.
zРадио
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