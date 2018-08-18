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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 13 чер, 2020 12:17
Ви на першій чи другій фотці?
Всім процвітання!
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Первый
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Додано: Суб 13 чер, 2020 12:19
Первый написав:
Ви на першій чи другій фотці?
Хотел сняться в их рекламе, но не прошел кастинг.
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airmax78
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Додано: Суб 13 чер, 2020 12:20
Бльооооо "гостинка на Лесном" заиграла новыми красками: https://news.finance.ua/ru/news/-/47261 ... isok-ulits
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airmax78
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Додано: Суб 13 чер, 2020 12:23
Долярчик написав:От дивіться, якщо всі кажуть, що іпотека під 10% посприяє рОкеті цін, то що тоді виходить, що +/- буде те саме, якщо взяти зараз іпотеку під 14-16%?
І ще питання, до тих, хто вже брав іпотеку(Влад442 ? ) - на котлован/чи напівзбудоване банк може і не дати іпотеку?
Чи, навіть, точно не дасть, а лише на готове/майже готове?
Дякую всім відповівшим наперед!
На нездане іпотеку давала Аркада, але тільки на своє, були інколи пропозиції від банків, але тільки під конкретні комплекси.
А так, то зазвичай тільки на готове чи вторинку
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Faceless
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Додано: Суб 13 чер, 2020 12:28
Первый написав:
Адже йому його виберуть не мешканці його міста, а ті хто без будь-яких підстав на то, щоб вибирати місцеву владу зареєструються для голосування.
Манипуляции будут. Но с мэром Киева ты загнал - слишком большая выборка "регулярных" избирателей, чтобы можно было навезти столько левых людей, чтобы ее перебить.
А вот в маленьких населенных пунктах - да, рабочая схема подтасовок.
PS: ну и еще немного о морали здешних флэтлордов, которые, рассказывая о дорожае, непременно припишут Киеву 1,5 млн его неофициальных жителей. И денежку за проживание с них, естественно, собрать не забудут. Но вот когда дело дойдет до голосования, они будут кричать, что "лимита им мэра выберет" - ну разве это не прекрасно
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zРадио
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Додано: Суб 13 чер, 2020 12:29
zРадио написав:
И снова у троллей объект обсуждения - zрадио, а не сабж ветки (facepalm). Господа и дамы, настоятельно прошу перестать поминать меня всуе - слишком много чести, вам самим не кажется?
Вы риелторов злите, отпугиваете клиентов.
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xio13
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Додано: Суб 13 чер, 2020 12:35
Мне вот интересно, куда Понаех пропал? С начала карантина от него ни слуху ни духу.
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airmax78
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Додано: Суб 13 чер, 2020 12:36
xio13 написав: zРадио написав:
И снова у троллей объект обсуждения - zрадио, а не сабж ветки (facepalm). Господа и дамы, настоятельно прошу перестать поминать меня всуе - слишком много чести, вам самим не кажется?
Вы риелторов злите, отпугиваете клиентов.
Просто бесит. Отравляет жизнь. Не знаю уже что делать.
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Додано: Суб 13 чер, 2020 12:40
zРадио написав:
И снова у троллей объект обсуждения - zрадио, а не сабж ветки (facepalm). Господа и дамы, настоятельно прошу перестать поминать меня всуе - слишком много чести, вам самим не кажется?
сравнивать себя с богом - это гордыня
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
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Додано: Суб 13 чер, 2020 12:42
airmax78 написав: xio13 написав: zРадио написав:
И снова у троллей объект обсуждения - zрадио, а не сабж ветки (facepalm). Господа и дамы, настоятельно прошу перестать поминать меня всуе - слишком много чести, вам самим не кажется?
Вы риелторов злите, отпугиваете клиентов.
Просто бесит. Отравляет жизнь. Не знаю уже что делать.
Жмите жалобу по сообщению что бы удалили, как прошлые , уважаемый работник ОП Уно сити.
У вас какая должность? Менеджер по продажам врядли бы 8 лет без перерыва на этой ветке зависал... Комерч дир в ИСК "Обрий"?
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xio13
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